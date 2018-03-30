С работодателей хотят принудительно списывать долги по зарплате
Такой законопроект подготовило министерство труда. Документ опубликован для общественного обсуждения. Взыскивать задолженность будут судебные приставы на основании решения трудовой инспекции. По данным Минтруда, задолженность по зарплате в России на 1 марта составляет почти три миллиарда рублей.
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