ФСБ обязала мессенджеры предоставлять ключи шифрования в срок до 10 дней с момента получения запроса
Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Верховный суд признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные. Согласно законодательству, в противном случае Telegram грозит блокировка на территории России. Однако компания отказывается раскрыть тайну переписки пользователей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт