Высылка Россией американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений двух стран, заявили в Белом доме
США не считают такой шаг обоснованным и оставляют за собой право на ответные меры, сообщили в Госдепартаменте. В ведомстве пояснили, что выслали российских дипломатов из-за применения химического оружия в Великобритании.
Власти России накануне объявили, что страну покинут 60 американских дипломатов. Кроме того будет закрыто генконсульство США в Петербурге.
Комментарии2
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popyas 30 марта 2018 | 03:26
Какие отнашения с бензокалонкой? Заправился и поехал, если нет,поехал на другую бензакалонку
minerr 30 марта 2018 | 03:40
popyas: ///// отнашения с бензокалонкой ////
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Кто на ком стоял? (с)