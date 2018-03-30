В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин
Как уточнили в ведомстве, это были вторые бросковые испытания, передают информагентства. То есть, на космодроме Плесецк запустили макет тяжелой межконтинентальной ракеты без старта ее двигателей.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает новую ракету с ядерным зарядом, способную преодолеть систему американской ПРО.
По сведениям источников NBC, во время недавнего телефонного разговора в Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что если Москва хочет новую гонку вооружений — это можно устроить, но победят в ней США.
Комментарии5
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ur_sus 30 марта 2018 | 03:36
Опять набор бестолковых терминов без единого подтверждения факта. Хоть мультяшку бы показали...
davi__koloradov 30 марта 2018 | 03:36
Рашка установит эти плохолетающие ракеты на глохнущие танки Армата, и получит гибридное чудо-оружие "Срамота".
niknik 30 марта 2018 | 03:38
"По сведениям источников NBC, во время недавнего телефонного разговора в Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что если Москва хочет новую гонку вооружений — это можно устроить, но победят в ней США"
Пусть Трамп не обольщается - Путин в первую очередь думает об их ВПК. Украине армию он уже восстановил, теперь вот надо помочь американским коллегам получить дополнительные барыши с новых военных заказов. А как еще? ))
fr_perren 30 марта 2018 | 03:42
Бросковые испытания это когда болванку из шахты выбрасывают. Какой сармат вы сначала булаву запустите, денег уже спианерили - на 1000 спайс икс бы хватило.
dew_point 30 марта 2018 | 03:43
Я всегда поражался искусству заголовка. Ведь что по факту произошло? С помощью порохового заряда подкинули из шахты макет ракеты в натуральную величину и вес. А в заголовке написали так будто эту ракету запустили в боевом режиме и она, пролетев полмира, успешно поразила цель всеми своими пятнадцатью боеголовками.
Глупость и показуха.