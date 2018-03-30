В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин

Как уточнили в ведомстве, это были вторые бросковые испытания, передают информагентства. То есть, на космодроме Плесецк запустили макет тяжелой межконтинентальной ракеты без старта ее двигателей.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает новую ракету с ядерным зарядом, способную преодолеть систему американской ПРО.

По сведениям источников NBC, во время недавнего телефонного разговора в Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что если Москва хочет новую гонку вооружений — это можно устроить, но победят в ней США.