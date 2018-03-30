Высылку американских дипломатов из России власти США не считают ответной мерой

«России не стоит прикидываться жертвой», сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на химатаку в британском Солсбери. Нойерт подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право на дальнейшие меры в отношении России.

Помимо высылки дипломатов, будет закрыто американское генконсульство в Петербурге.