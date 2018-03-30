Высылку американских дипломатов из России власти США не считают ответной мерой
«России не стоит прикидываться жертвой», сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на химатаку в британском Солсбери. Нойерт подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право на дальнейшие меры в отношении России.
Помимо высылки дипломатов, будет закрыто американское генконсульство в Петербурге.
Комментарии4
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zollendorf 30 марта 2018 | 02:44
Самые известные русские слова на западе - Vodka, Kalashnikov, Novichok
edyatel 30 марта 2018 | 03:12
Судя по реакции наиболее верным решением американцев является не высылка дипломатов, а высылка детей из учебных заведений Запада и арест активов и недвижимости россиян.
Кстати мне это тоже нравится. Я - ЗА!!!
drgonish 30 марта 2018 | 03:14
Ладно хоть про чемодан с отравой забыли. Хотят тут местные истерички выли, что цэ - неопровержимый факт. Поняли бриташки, как анекдотично это выглядит, и переключились на то, что под руку подвернулось - дверную ручку.
selantjy 30 марта 2018 | 03:38
Да же, если США будет представлять в Москве Албания или Белоруссия(это было бы интересней), останавливаться не стоит!!! За свой идиотизм пускай и платят... Только, по всему происходящему можно хорошо видеть на сколько прогнил американский истеблишмент в своей ментальности!!! И ради чего тогда ехать в США или Британию??? Да и Европа, не сильно от этого другая.... Ей богу в Азии более порядочные люди!!! Пора с КНДР и Ираном отказываться от санкций, и исправлять свои ошибки!!!