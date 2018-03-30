Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде
с. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си». Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики. Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.
Комментарии4
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ed10075 30 марта 2018 | 03:01
Вопрос студента: Господин пресс-секретарь, а если ваш начальник погладит вашу жену по лобку, то как вы отреагируете?
Пресс-секретарь: Начальник..... Та ради бога!
opiatnovyi63 30 марта 2018 | 03:12
Почему студенты терпят такого хама ?
popyas 30 марта 2018 | 03:15
Вот когда нафку оте--бут слуцкие , тогда надо спросит писькова.
m_anuchin 30 марта 2018 | 03:45
А что!? Харви Вайнтштейна оговорили!?... Или быдлу нужно только молчать и выполнять!?..