В подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ведомства. Накануне ввести в городе режим ЧС пообещали чиновники местным жителям, которые собрались на стихийный митинг. Протестующие полагают, что власти занижают реальные показатели выбросов сероводорода от ближайшей мусорной свалки.
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