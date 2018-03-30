В Словакии глава антикоррупционного ведомства покинул пост на фоне скандала из-за убийства журналиста

Тела репортера Яна Куциака и его невесты были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность связи итальянской мафии с местными политиками. После волны протестов в отставку ушли премьер-министр, два его помощника, а также министр культуры и глава МВД.