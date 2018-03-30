В Словакии глава антикоррупционного ведомства покинул пост на фоне скандала из-за убийства журналиста
Тела репортера Яна Куциака и его невесты были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность связи итальянской мафии с местными политиками. После волны протестов в отставку ушли премьер-министр, два его помощника, а также министр культуры и глава МВД.
Комментарии2
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canary 30 марта 2018 | 01:40
Тулеев же будет сидеть как пень, совести никакой!
vlastimil_popogrebski 30 марта 2018 | 01:46
canary: Мандаелды перед президентом извинился и покаялся. Молодец, пойдет на повышение