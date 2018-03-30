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01:09, 30 марта 2018

Франция направит войска в сирийский Манбидж для помощи курдам

Это сообщает газета «Паризьен» со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил». Накануне ее члены встретились в Париже с президентом Эммануэлем Макроном. Ранее Турция потребовала, чтобы отряды курдов покинули Манбидж. В Анкаре заявили, что иначе город будет взят военными, как до этого Африн.

Комментарии

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tks 30 марта 2018 | 01:35

Эрдоганище - дебилище!

wicked_digger 30 марта 2018 | 01:55

Т.е. французы будут воевать с турками? А вечер перестает быть томным...

rips3 30 марта 2018 | 01:56

Ох наподдаст Эрдоган макрошке..

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