Власти США считают необоснованной высылку из России 60 американских дипломатов
«Для российского ответа нет оправдания», заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании. Представитель Госдепартамента добавила, что США могут принять меры в ответ на закрытие генконсульства в Петербурге и высылку дипломатов.
Комментарии7
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komar 30 марта 2018 | 01:32
И дальше будем мериться одним местом? Да ради Бога!
leda53 30 марта 2018 | 01:55
komar: А место это такое;
2016, ВВП
США - 18,624 трил. долл.
ЕС - 16398 трил. долл.
Япония - 4940 трил. долл.
+ союзники.....
И Россия - 1,283 трил. долл.
и 0 союзников.
СССР был в куда лучшем положении, чем РФ сегодня, но мериться у него не получилось, - издох.
davi__koloradov 30 марта 2018 | 01:40
Теперь рашковата визу в США будет получать лет 5-7. В 25 подал на учебу, в 32 получил. В 60 подал в гости - не дожил. Крррасота. Не забываем благодарить Путина.
davi__koloradov 30 марта 2018 | 02:02
Гудбай Америка, ооо,
Где ТЫ не будешь НИКОГДА.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
(c)
sergeypuskino 30 марта 2018 | 01:49
пинка под зад) Летите и радуйтесь. Вас то за что..))
captainobvious 30 марта 2018 | 01:53
США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании
а Россия - в ответ на применение химоружия на территории Вьетнама, и что теперь?
supalov 30 марта 2018 | 01:56
Ну что ж, поглядим таки в конце концов, у кого кнопка больше и как она работает.