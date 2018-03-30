В Москве простятся с народным артистом Олег Анофриевым

Он скончался на 88-м году жизни после болезни.

Панихида пройдет в центральной клинической больнице. Церемония начнется в 10 утра. Похоронят актера на Аксиньинском кладбище в Подмосковье, как он и завещал.

Карьера Анофриева началась в 50-ые. Выпускник школы-студии МХАТ он работал в театрах Маяковского и Моссовета. Зрители помнят его по фильмам «человек с бульвара Капуцинов», «сказка о потерянном времени».Его узнаваемый, наполненный искренностью голос, многим знаком с детства.

Анофриев озвучивал мультфильмы «Бременские музыканты», «Отважный Робин Гуд». Он же спел знаменитую «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши».

Скромный и великий, удивительно обаятельный и искренний, таким Анофриев запомнится близким, коллегам и поклонникам.

В Мосгордуме не исключили, что память артиста может быть вскоре увековечена в столице.