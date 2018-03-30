Блогер Илья Варламов, которого в среду задержали в Москве сотрудники ФСО, до сих пор не знает за что он был задержан
Варламова остановили, когда он по телефону давал интервью. Подробности блогер сообщил в эфире РБК.
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Варламова остановили, когда он по телефону давал интервью. Подробности блогер сообщил в эфире РБК.
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Комментарии10
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hrzn877 30 марта 2018 | 00:16
Было б за что, вообще б убили!
danko_klisma 30 марта 2018 | 00:33
hrzn877: свободу Илье!!!
bloempje 30 марта 2018 | 00:19
За нелояльность к нашей великой хунте, ее мракобесам и ксенофобам - к гадалке не ходи!!!
tks 30 марта 2018 | 00:22
За что? За хаер, наверное...
Им ТАМ виднее.
opiatnovyi63 30 марта 2018 | 00:31
За что?Это не столь важно!Главное, чтобы навести страха!
irdo 30 марта 2018 | 01:01
opiatnovyi63:
За что?Это не столь важно!Главное, чтобы навести страха!
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Беги, Илья, беги....
wladiko 30 марта 2018 | 00:51
Слишком кудрявый......отправят на брижку-стирижку к ААВу....
vlastimil_popogrebski 30 марта 2018 | 01:29
Надо время от времени напоминать всяким хипстерам блогерам педерастам и прочим бездельникам в какой великой стране они пока живут
vansun 30 марта 2018 | 01:33
vlastimil_popogrebski: которые высовываются из дерьма. правильно назад в ....
shalunok 30 марта 2018 | 01:48
Да просто чтоб почувствовал, что ты козявка с которой любой околоточный может сделать все, что ему в его башку взбредет.
Вот с этим и ползай.