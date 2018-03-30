Британские медики сообщили об улучшении самочувствия дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля
Она находится в сознании и может говорить.
Состояние Юлии Скрипаль теперь не оценивается как критическое, рассказали в британской Национальной службе здравоохранения. Врачи сообщили, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля хорошо отреагировала на лечебный курс и быстро идет на поправку. Ее состояние оценивается как стабильное. Между тем, по данным врачей, самочувствие Сергея Скрипаля до сих пор не изменилось: он в реанимации в стабильно критическом состоянии. Британский МИД, тем временем, уведомил российское посольство об улучшении здоровья дочери экс-офицера ГРУ. В дипмиссии уже подтвердили получение соответствующей ноты. Напомним, в Лондоне полагают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Власти Британии считают, что к случившемуся причастна Россия. Между тем химик Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком «Новичка», ранее говорил, что выжить после отравления веществом практически невозможно. Если это и удается, то человек все равно будет впоследствии нетрудоспособным инвалидом.
Россия отрицает не только свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, но и разработки химического оружия под названием «Новичок».
Комментарии24
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mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 00:07
Видимо, завтра исполнителей вызовут на лубянку и щипцами выдернут у них из погон по внеочередной звёздочке, недавно присвоенной им за казалось успешное выполнение задания нацдилера.
jetsam 30 марта 2018 | 00:08
mikhail_spb_: неа. скорее всего кто-то пойдет губером в кемерово....
patrik04 30 марта 2018 | 00:12
Врачи сообщили, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля хорошо отреагировала на лечебный курс, быстро идет на поправку...
...и теперь вроде как на сносях.
patrik04 30 марта 2018 | 00:17
- Посмотри на неё. Она просто окровавленный ангел… [плевок] …Сынок, эта долговязая курва не сдохла... (Убить Билла. 2003)
danko_klisma 30 марта 2018 | 00:27
patrik04: вот и хорошо!!!
danko_klisma 30 марта 2018 | 00:29
mikhail_spb_: видимо, вероятно, наверное, я так думаю. укр юморной тролль.
opiatnovyi63 30 марта 2018 | 00:34
danko_klisma: Теперь англичанам надо быть более бдительнымы,наши менеджеры могут добить свою жертву!
danko_klisma 30 марта 2018 | 00:36
opiatnovyi63: ваши да! И ещё людей в Одессе сжечь. И на майдане майдавать
metlag 30 марта 2018 | 00:53
danko_klisma: В Одессе людей заманили в Дом профсоюзов рашисты. Они же заблокировали двери и подожгли здание.
Основные исполнители скрылись в России (Фучеджи, братья Давыдченко).
Это установлено следствием и судом
able_seamans 30 марта 2018 | 01:00
Вот скажите россияне что вы не холопы...
Скорбящий папка уже резко переобулся... это писец...в моем понимании он предал память своей семьми... харч... тьфууу
https://youtu.be/mRD-EAuZ4w0
metlag 30 марта 2018 | 00:49
patrik04: Патрика, поздравляю, ты на сносях. И как это тебе удалось?
какой гад тебя обрюхатил?
неужели твой папа?
idshoohov 30 марта 2018 | 01:40
patrik04:
Скоро узнаем имя и фамилию отравителя
kinnlade 30 марта 2018 | 00:10
mikhail_spb_: Не , наглы скорей добьют
servelat 30 марта 2018 | 00:15
kinnlade: Дочь Скрипаля давно на том свете. Этот спектакль сделан для якобы дачи показаний. Мол во всём виноват Путин. Затем в прессу выдадут инфу о резком ухудшении здоровья.
stoned_fox 30 марта 2018 | 00:21
servelat: Да, "расскажет" как Путин ей руку пожимал своей, пропитанной ядом.
metlag 30 марта 2018 | 00:55
servelat: А ты точно знаешь, песик?
так Путин ни в чем не виноват?
lion64___3 30 марта 2018 | 00:10
Британские педики сообщили, что не смогли правильно отравить изменника с дочкой. В результате много будет неприятностей у мелкобританских джентльменов.
ugiazov 30 марта 2018 | 00:16
Дай бог и её папе поправиться.
patrik04 30 марта 2018 | 00:20
ugiazov:
Для этого надо молиться Яхве.
metlag 30 марта 2018 | 00:57
patrik04: Ну ты можешь чурбану молиться.
А потом еще с ним и посношаться, для верности.
найди у него дупло и сучок как ты привык.
kutun 30 марта 2018 | 00:24
Дай Бог полного выздоровления.
fresh_breeze 30 марта 2018 | 00:26
"Она находится в сознании и может говорить."
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Сейчас ей не говорить, а слушать надо. Наши британские друзья теперь начнут вбивать ей в голову, чтò надо рассказывать.
А говорить она будет по выходе из клиники.
Ну, а не согласится (мало ли на свете порядочных людей, не все же "родченки") — её состояние может и ухудшиться, неожиданно, так сказать; всё ведь в руках британских врачей, что скажут им, то они и сделают, куда деваться, остров ведь, вокруг вода, не сбежишь.
vpu2011 30 марта 2018 | 01:01
А я то думаю: чего Маша так извелась вся? - пронюхали видать гэбисты, что выжившие расскажут чего, вот её-то и подрядили разведать что да как.
svenik 30 марта 2018 | 01:04
зря британцы эт новость сообщили - гэбэшная крыса через канализацию прорвется и выплюнет в лицо кислоту.