В подмосковном Волоколамске жители накануне вечером собрались на стихийный митинг у администрации в центре города
Перед ними выступил мэр города Петр Лазарев, который пообещал им введение режима чрезвычайной ситуации.
На площадь перед администрацией города пришли около 6000 человек.
Комментарии11
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maximodiss 30 марта 2018 | 00:07
Единственная работающая противопожарная служба в России - это нацгвардия. Она тушит народный гнев. Она тушит желание жить по человечески. Она тушит надежду.
patrik04 30 марта 2018 | 00:09
Перед ними выступил мэр города Петр Лазарев, который пообещал им введение режима чрезвычайной ситуации...
Введите им режим чрезвычайной ситуации, комендантский час, хлеб по карточкам, режим вечерней светомаскировки, продразвёрстку, военный коммунизм, военно-полевой трибунал...
oldpartizan 30 марта 2018 | 00:19
введут режим ЧС. ростапо палками по шее настучит, а заводил ещё посадят.
ишь холопи наглые, прям перед коронацией забушевали.
bozk 30 марта 2018 | 00:10
Неужели им не нравятся ежедневные выбросы духовности со свалки ?!
tks 30 марта 2018 | 00:12
Режим ЧС? Очень удобно для объявления собраний жителей вне закона и затыкания ртов...
ugiazov 30 марта 2018 | 00:14
А где живёт мэр? А где живут его дети?
oldpartizan 30 марта 2018 | 00:21
ugiazov: на этот вопрос без помощи от Навального не ответить.
ladyirina 30 марта 2018 | 00:17
Из-за всеобщего развала разнообразные ЧП начнут происходить всё чаще. Где-то полыхнёт, где-то затопит, где-то взорвётся. На этих локальных кочках они будут теперь постоянно спотыкаться. И всё чаще их будут освистывать, прогонять, отрывать им капюшончики. Процесс пошёл....
canary 30 марта 2018 | 00:40
который пообещал им введение режима чрезвычайной ситуации.
и как это объявление воздействует на сероводород?
kisa2000 30 марта 2018 | 01:29
canary: чрезвычайная ситуация следует быть введена на всей территории Российской федерации потому что невозможно дышать полной грудью на этой территории.
ilja13 30 марта 2018 | 01:16
Надобно глубоко дышать, так сказать полной грудью. Может быть тогда сероводород и прочие испарения со свалки таки произведут необходимое действие на мозг, и он "включится". И каждый самом себе задаст хотя бы два вопроса: "А зачем я так проголосовал 18 марта 2018 года? Как я буду голосовать 9 сентября 2018 года?". Если ТАКИХ вопросов не возникнет, то стоит признать себя и дальше способным жить в ТАКИХ условиях.