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23:03, 29 марта 2018

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны задержали блогера Илью Варламова

Это произошло в тот момент, когда Варламов давал интервью РБК. Сейчас Варламова уже отпустили, однако он до сих пор не знает, почему его он был задержан. Об этом сам блогер сообщил в эфире РБК.

Комментарии

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nikitin43 29 марта 2018 | 23:05

неужто Илья решил поиметь нацлидера раз фсо вступило в бой.

kottigr1 29 марта 2018 | 23:17

nikitin43: Наверное ФСО Илью с Путиным перепутали.. На одно лицо.. Решили взять под охрану.

patrik04 29 марта 2018 | 23:22

Сейчас Варламова уже отпустили...

- Алло, папа? Я попал в милицию.
- В какое отделение?
- ОВД Якиманка.
- Сейчас я им позвоню и они тебя опустят.
- Ты хотел сказать "отпустят"?
- Нет.

fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:28

patrik04: Это ты транслировал свой диалог со своим папой, патричка?
Ну и как тебя опустили, не очень тебе больно было?
То то ты повизгивать стала, роднуля, привыкай

curious69_ 29 марта 2018 | 23:36

patrik04: Ну что же это такое? Редко и мало бываю на Эхе, но за последние полгода "патрик" уже в четвёртый раз в своих комментах выражает свою латентную гомосексуальность.

kottigr1 29 марта 2018 | 23:40

curious69_: Патрик - молодец ! Гадит как может Путину, да ещё и на его же деньги..

nikitin43 29 марта 2018 | 23:42

curious69_: обычно он с утра антисемит , к обеду русский патриот , ну а к вечеру уж как карта ляжет передом или задом это не от него зависит.

alexandr_l 29 марта 2018 | 23:56

curious69_: он еще и проктолог-консулььант на общественных началах

mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 23:13


Возможно, чекисты запихали жучка в пупок Варламову, как агент Смит в Нео в "Матрице"?
Кстати, фильм весьма точно передаёт нынешнюю ситуацию в России.

malanoff 29 марта 2018 | 23:15

Я тоже либераст , но у этой новости уж очень громадная борода. Может и правду не надо нагнетать. А то мы превратимся в повторюши- дяди хрюши.

kinnlade 29 марта 2018 | 23:49

malanoff: Дельная мысль

vsveter 29 марта 2018 | 23:58

malanoff: Да нет никакого нагнетания.Но Варламоа давным давно отписался об этом в ЭХЕ.Так что это не новость. Отдел новостей - самое примитивное и слабое место ЭХА.

andrang2 29 марта 2018 | 23:15

Да вроде этот блогер глубоко лоялен, но так, на всякий случай, его предупредили, чтоб чувствовал руку.

malanoff 29 марта 2018 | 23:19

andrang2: "Да вроде этот блогер глубоко лоялен, "
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Возможно , что вот это "глубоко" их и смущает.

cite 29 марта 2018 | 23:16

Предъявил бы удостоверение "почетный мурзилка" сразу бы отстали.

cypher 29 марта 2018 | 23:25

А автограф попросили или застеснялись?..

brocer 29 марта 2018 | 23:33

Похоже у него большая любовь. Раз так часто в отделение. Горячий полицай попался. ))

marfa60 29 марта 2018 | 23:38

шо, опять?!
вроде, это было вчера...

kara 29 марта 2018 | 23:39

еще раз задержали,а вчерашнего не хватило?

alena01 29 марта 2018 | 23:41

Ау, Эхо...
Это вчерашняя новость...

moriak2 29 марта 2018 | 23:53

для эха это нормально

estamp 29 марта 2018 | 23:46

Уже давно. И задержали, и отпустили, и забыли. У редакции трудности с наполнением новостной ленты?

piterjanis 29 марта 2018 | 23:47

"Мама!Меня фура убила!"(с)

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