В Москве сотрудники Федеральной службы охраны задержали блогера Илью Варламова
Это произошло в тот момент, когда Варламов давал интервью РБК. Сейчас Варламова уже отпустили, однако он до сих пор не знает, почему его он был задержан. Об этом сам блогер сообщил в эфире РБК.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 29 марта 2018 | 23:05
неужто Илья решил поиметь нацлидера раз фсо вступило в бой.
kottigr1 29 марта 2018 | 23:17
nikitin43: Наверное ФСО Илью с Путиным перепутали.. На одно лицо.. Решили взять под охрану.
patrik04 29 марта 2018 | 23:22
Сейчас Варламова уже отпустили...
- Алло, папа? Я попал в милицию.
- В какое отделение?
- ОВД Якиманка.
- Сейчас я им позвоню и они тебя опустят.
- Ты хотел сказать "отпустят"?
- Нет.
fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:28
patrik04: Это ты транслировал свой диалог со своим папой, патричка?
Ну и как тебя опустили, не очень тебе больно было?
То то ты повизгивать стала, роднуля, привыкай
curious69_ 29 марта 2018 | 23:36
patrik04: Ну что же это такое? Редко и мало бываю на Эхе, но за последние полгода "патрик" уже в четвёртый раз в своих комментах выражает свою латентную гомосексуальность.
kottigr1 29 марта 2018 | 23:40
curious69_: Патрик - молодец ! Гадит как может Путину, да ещё и на его же деньги..
nikitin43 29 марта 2018 | 23:42
curious69_: обычно он с утра антисемит , к обеду русский патриот , ну а к вечеру уж как карта ляжет передом или задом это не от него зависит.
alexandr_l 29 марта 2018 | 23:56
curious69_: он еще и проктолог-консулььант на общественных началах
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 23:13
Возможно, чекисты запихали жучка в пупок Варламову, как агент Смит в Нео в "Матрице"?
Кстати, фильм весьма точно передаёт нынешнюю ситуацию в России.
malanoff 29 марта 2018 | 23:15
Я тоже либераст , но у этой новости уж очень громадная борода. Может и правду не надо нагнетать. А то мы превратимся в повторюши- дяди хрюши.
kinnlade 29 марта 2018 | 23:49
malanoff: Дельная мысль
vsveter 29 марта 2018 | 23:58
malanoff: Да нет никакого нагнетания.Но Варламоа давным давно отписался об этом в ЭХЕ.Так что это не новость. Отдел новостей - самое примитивное и слабое место ЭХА.
andrang2 29 марта 2018 | 23:15
Да вроде этот блогер глубоко лоялен, но так, на всякий случай, его предупредили, чтоб чувствовал руку.
malanoff 29 марта 2018 | 23:19
andrang2: "Да вроде этот блогер глубоко лоялен, "
======================================
Возможно , что вот это "глубоко" их и смущает.
cite 29 марта 2018 | 23:16
Предъявил бы удостоверение "почетный мурзилка" сразу бы отстали.
cypher 29 марта 2018 | 23:25
А автограф попросили или застеснялись?..
brocer 29 марта 2018 | 23:33
Похоже у него большая любовь. Раз так часто в отделение. Горячий полицай попался. ))
marfa60 29 марта 2018 | 23:38
шо, опять?!
вроде, это было вчера...
kara 29 марта 2018 | 23:39
еще раз задержали,а вчерашнего не хватило?
alena01 29 марта 2018 | 23:41
Ау, Эхо...
Это вчерашняя новость...
moriak2 29 марта 2018 | 23:53
для эха это нормально
estamp 29 марта 2018 | 23:46
Уже давно. И задержали, и отпустили, и забыли. У редакции трудности с наполнением новостной ленты?
piterjanis 29 марта 2018 | 23:47
"Мама!Меня фура убила!"(с)