Официальный представитель госдепа США назвала неоправданным шагом высылку американских дипломатов из России

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт назвала неоправданным и безосновательным шагом высылку американских дипломатов из России и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

По ее словам, таким образом Россия продемонстрировала абсолютную незаинтересованность в диалоге с США по важным для обеих стран вопросам. При этом Науэрт отметила, что аналогичные действия Вашингтона были абсолютно справедливы на фоне «дела Скрипаля», — сообщает РИА-Новости.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия высылает 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу генконсульства США в Петербурге.