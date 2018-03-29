Официальный представитель госдепа США назвала неоправданным шагом высылку американских дипломатов из России
Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт назвала неоправданным и безосновательным шагом высылку американских дипломатов из России и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.
По ее словам, таким образом Россия продемонстрировала абсолютную незаинтересованность в диалоге с США по важным для обеих стран вопросам. При этом Науэрт отметила, что аналогичные действия Вашингтона были абсолютно справедливы на фоне «дела Скрипаля», — сообщает РИА-Новости.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия высылает 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу генконсульства США в Петербурге.
Комментарии41
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koleg197 29 марта 2018 | 23:05
да шо воно робиться
kottigr1 29 марта 2018 | 23:06
koleg197: Теперь Госдеп вынужден будет поступить "зеркально" и выслать ещё 58 российских дипломатов..
nikitin43 29 марта 2018 | 23:08
kottigr1: ещё пару человек вован отравит - они сами выедут , молодца вован , не забывает и своих помойками травить , чем может.
nikitin43 29 марта 2018 | 23:12
nikitin43: интересно что обещал бандитов в сортирах мочить пока очевидно травит врагов в волоколамске помойками ,.
patrik04 29 марта 2018 | 23:15
При этом Науэрт отметила, что аналогичные действия Вашингтона были абсолютно справедливы на фоне «дела Скрипаля»...
Она не стибанутая? Стибанашка какая-то.
duch_nic 29 марта 2018 | 23:19
//По ее словам, таким образом Россия продемонстрировала абсолютную незаинтересованность в диалоге с США по важным для обеих стран вопросам.//
Россия вообще странная страна. Не понимает простых вещей. Раз цивилизованный мир говорит, что белое - это чёрное, то надо тут же соглашаться. Другие ведь соглашаются и ничего... как то существуют.
Правда таких на Земле живёт меньше миллиарда, остальные шесть с половиной с этим не согласны, но разве можно спорить с белыми людьми? Они ведь и рассердиться могут. Наказать несогласного. Провести демократическую бомбардировку или применить хим. оружие, а потом сказать, что это не они. Это опять эти страшные русские с их плохой репутацией.
kottigr1 29 марта 2018 | 23:21
duch_nic: но разве можно спорить с белыми людьми?
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Позвольте полюбопытствовать.. Это Вы сейчас всех жителей России в негры записали ?
duch_nic 29 марта 2018 | 23:25
kottigr1: Да холопы мы путинские.. чо с нас взять?
И здесь конечно живут белые люди. Их легко распознать среди толпы. Они, все как один, думающие и у них светлые лица. И хотя их очень мало, но их сплачивает общий запах.
antimalin 29 марта 2018 | 23:27
При этом Науэрт отметила, что аналогичные действия Вашингтона были абсолютно справедливы на фоне «дела Скрипаля"...
///////
Пробирка с белым порошком = химическое оружие.
Дубль два.
kottigr1 29 марта 2018 | 23:38
duch_nic: Вы правы.. Что бы дышать сероводородом нужно быть настоящим патриотом.. Не все продались Госдепу, как в Волоколамске...
begly_ 29 марта 2018 | 23:45
Ответим зазеркальем., сверкнем России жырной жопой!
nikitin43 29 марта 2018 | 23:26
patrik04: может в мид кокс аргентинский завезли или из прошлой партии остался , по полтонне потреблять не шутка даже для наших дипов.
fresh_breeze 29 марта 2018 | 23:56
patrik04:
Триппер головного мозга, в отличие от обычного триппака, передаётся даже от простого вербального общения с носителем. Немудрено, что они там друг дружку и позаражали этим недугом.
oo0oo 29 марта 2018 | 23:48
Ишь как заговорила! Запомни, Хезерка - любишь медок, люби и холодок!)
begly_ 30 марта 2018 | 00:00
Я в дуплишко не ходок
в хате с чаем ем медок
путерасов, путерасток
сам гарант стебёт в задок!)
chunga_changa_ukraina 29 марта 2018 | 23:30
nikitin43: Господин Никитин , почему то мне казалось что вы человек не глупый и самодостаточный . Мне очень жаль что на деле вы обыкновенное быдло
able_seamans 29 марта 2018 | 23:38
chunga_changa_ukraina:
Небыдло — подвид быдла, в силу ряда субъективных причин не считающий себя таковым. Отличается уверенностью в своей явной богоизбранности и в определенном превосходстве над остальными (хотя 99% небыдла в лучшем случае превосходит только своего соседа алкаша, и то — далеко не факт что).
В отсутствие быдла небыдло чахнет и увядает. Причина проста — не с кем себя любимого сравнивать, воздвигая пьедестал собственной значимости. Впрочем, у продвинутого небыдла всегда найдется объяснение (по Фрейду, по Юнгу, по Адлеру или даже по Кащенко), почему некоторые окружающие суть гадкое и мерзкое быдло, кем бы они ни были на самом деле. У психологов это называется «рационализация».
fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:15
kottigr1: Не будет Госджеп высылать дипломтов российских.
Он просто ограничит передвижения дипломатов приписанных к ООН. Пусть гуляют по ООН и маршруту между ООН и квартирой.
kinnlade 29 марта 2018 | 23:05
Оху...еть можно!! Пиндосы действительно такие дебилы?
fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:12
kinnlade: а ТЫ УЖЕ ОХРЕНЕЛ.
оНИ КОНЕЧНО ДЕБИЛЫ, НО Россмию ставят в кол5екнно-локтевую позу на раз.
просто когда зотят. имея нужный инструмент это сделать просто.
А инструментов у них до бениной матери.
Один Ркезервный фонд позволяет держать Россию на коротком поводке.
А технологическая зависимость просто ставит Россию на колени в позицию ЗЮ.
kinnlade 29 марта 2018 | 23:41
fig_wam_: Слава Пиндосии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 23:07
Закрытие генконсульства в С.-Петербурге приведёт к потери работы многими петербуржцами и закрытию многих фирм.
Вряд ли они будут благодарны нацдилеру и лаврухе.
chunga_changa_ukraina 29 марта 2018 | 23:10
mikhail_spb_: kottigr1: не курили бы вы дяди спецэффекты
vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 23:13
mikhail_spb_: Хуже всего придется питерской бессистемной оппозиции. Они привыкли в американское консульство за грантами бегать, а теперь им придется на панель идти чтобы с голода не помереть. Вот у кого настоящий траур :)
antimalin 29 марта 2018 | 23:33
vulgaris_liberal: Они привыкли в американское консульство за грантами бегать, а теперь им придется на панель идти чтобы с голода не помереть.
/////////
Пустяки.
Будут теперь в Москву в американское посольство на поклоны ездить.
Госдеп им денюжку на поездки Питер-Москва туда и обратно дополнительно выделит.
nikvol 29 марта 2018 | 23:42
mikhail_spb_: Вряд ли они будут благодарны нацдилеру и лаврухе
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Во время войны шкурные интересы кучки хомячков никому не интересны.
chunga_changa_ukraina 29 марта 2018 | 23:08
Что такое по своей сути государство США ? Копнём историю . Получается что это куча отребья , состоящая из пиратов , золотоискателей ( далеко не лучший материал ) , беглых каторжников ( убийцы , насильники и прочий "цвет" того времени ) и ну и завезённые чернокожие рабы из Африки . Затем весь этот сброд , именующий себя элитой американЦкой нации нагнули и отымели хитрожопые жиды . А так как у этого быдла ума ноль , жиды продолжают иметь эту кучу безмозглого говна . И вот вся эта дрянь теперь пытается учить нас жить .
rus215 29 марта 2018 | 23:10
chunga_changa_ukraina: а тебя кто имеет?
поп и монголец получается
chunga_changa_ukraina 29 марта 2018 | 23:27
rus215: вам бы уважаемый для начала грамматику подучить , а уж потом будете умничать
rus215 29 марта 2018 | 23:35
chunga_changa_ukraina: куда нам, то скрепнославнутых копателей историй
meteor9 29 марта 2018 | 23:12
chunga_changa_ukraina: децел не так. Как нам препод по философии кратко обобщил в свое время: дед бандит, отец банкир, а сын философ.
brocer 29 марта 2018 | 23:31
meteor9: Не правильно вам чел объяснил. Вполне реально что дед философ, отец бандит, а сын банкир.
budweiser23 29 марта 2018 | 23:49
chunga_changa_ukraina: Толстое чрево не родит тонкого смысла...
estamp 29 марта 2018 | 23:33
Чисто интересно, они действительно тупые?
echo_shar 29 марта 2018 | 23:36
Она совсем е....ая?? )))
max3446 29 марта 2018 | 23:37
прям как у хохлов, а нас за что?
able_seamans 29 марта 2018 | 23:55
max3446: Ослов.. Знатно видимо тебя хохлы закантачили, что твой недуг превратился в паранойю. Но ты особо не напрягайся чтобы не переросло в генетическое, а то породишь еще таких же тупоВАТЫХ дибилов как и ты сам, назло хохлам..
nikvol 29 марта 2018 | 23:37
Точно как в анекдоте - а давай вон тем перцам кренделей наваляем! - Давай. Слушай, а если они нам наваляют? - А нам-то за что?
guerrilleros 29 марта 2018 | 23:39
Взял мяч- ...ну и так далее . У вас чё в пиндостане ,кончились россиянские дипломаты ? Спиногрызы , б-ди, жёны и.т.д наших чинуш ? Грузите их на пароход и гоните нахрен . Есть мнение ,что ваши тут , закончатся быстрее, чем наши там .
agamasat 29 марта 2018 | 23:49
Только для российцев понятна суть зеркального ответа!)
fresh_breeze 29 марта 2018 | 23:53
Под выходные да ещё завтра у западных христиан начало пасхальных праздников.
Можно сказать, нагадили так нагадили. Но они же всё равно антихристы, раз творят такое по миру, так что, им такое совпадение с религиозным праздником, как маслом по губам.