Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами, которые стоят больше десяти миллиардов рублей. Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты» и телеканала «Дождь».

Речь идёт о подмосковном гольф-курорте «Пестово», который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей, а также петербургском гольф-клубе «Петергоф», который, по подсчетам «Новой газеты», может стоить свыше 10 миллиардов рублей. Утверждается, что Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, Христенко и его жена — глава Счетной палаты Татьяна Голикова, заработали на двоих 61 миллион рублей. «Новая газета» подсчитала, что при таком доходе супруги должны были копить на покупку гольф-клубов в течение трёхсот лет.

Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает «Новая газета».