Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами
Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами, которые стоят больше десяти миллиардов рублей. Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты» и телеканала «Дождь».
Речь идёт о подмосковном гольф-курорте «Пестово», который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей, а также петербургском гольф-клубе «Петергоф», который, по подсчетам «Новой газеты», может стоить свыше 10 миллиардов рублей. Утверждается, что Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах.
Согласно налоговой декларации за 2016 год, Христенко и его жена — глава Счетной палаты Татьяна Голикова, заработали на двоих 61 миллион рублей. «Новая газета» подсчитала, что при таком доходе супруги должны были копить на покупку гольф-клубов в течение трёхсот лет.
Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает «Новая газета».
Комментарии30
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kinnlade 29 марта 2018 | 23:03
Кореш рыжего, почему оба на свободе - загадка
patrik04 29 марта 2018 | 23:11
Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает «Новая газета»...
"Дождь" и "Новая газета" пёрнули в лужу и смотрят как расходятся круги? Не ведите сея как говноед А.Навальный, если Витя Христенко действительно коррупционер, то доведите расследование до суда и посадите Виктора Борисовича в тюрьму.
duch_nic 29 марта 2018 | 23:30
//Речь идёт о подмосковном гольф-курорте «Пестово», который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей//
Хренасе, в Новой счетоводы!
А чо только семь? Почему не 70-ть? Пусть будет лучше 100!
Дайте либерастам повизжать от души!
fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:37
duch_nic: Ничего кроме как насрать на сайт и размазать дерьмо ты не можешь. Мозги у тебя давно дерьмом заместились.
zapadnay 29 марта 2018 | 23:56
Жена в Счетной палате главная. Стоит ли беспокоиться? Посчитает, как надо.
gordy 30 марта 2018 | 00:02
"Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах."
Чтобы что-то купить, надо сначала что-то продать: что продал Христенко?
maximodiss 29 марта 2018 | 23:28
kinnlade: Может потому, что они оба - кореша царя?
uhovostro 29 марта 2018 | 23:05
Ну, чего пристали к честному человеку?! У него жена очень талантливый бизнесмен, и кроме того ему ещё и Аллах деньги присылает регулярно...
nitsahon 29 марта 2018 | 23:10
uhovostro: жена у него - председатель счетной палаты...
но в общем претензии к Христенко выглядят несколько смешно(без указания конкретных пакетов акций и без указания того, сколько человек заработал в пред.годы)...
sparky 30 марта 2018 | 00:00
nitsahon: nitsahon: Из Вики:
1990—1991 — депутат Челябинского горсовета.
1991—1996 — заместитель, первый заместитель главы администрации Челябинской области.
Март 1997 — назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Челябинской области.
Июль 1997 — назначен заместителем министра финансов Российской Федерации.
Апрель — сентябрь 1998 — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Сергея Кириенко.
28 октября 1998 — назначен первым заместителем министра финансов Российской Федерации.
Май 1999 — назначен одним из двух Первых заместителей Председателя Правительства Российской Федерации Сергея Степашина (другим Первым заместителем раньше него был назначен Николай Аксененко), сохранил этот пост в первом правительстве Путина.
Январь 2000 — назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Касьянова.
С 24 февраля по 5 марта 2004 (после отставки Председателя Правительства Михаила Касьянова и до назначения Михаила Фрадкова) временно исполнял обязанности Председателя Правительства Российской Федерации. Его кандидатура на утверждение в Государственную Думу Президентом не вносилась.
Март 2004 — назначен министром промышленности и энергетики Российской Федерации в правительстве Михаила Фрадкова. Сохранил этот пост в правительстве Виктора Зубкова.
2007 год : министр промышленности и энергетики российской федерации : приказ № 311 от 7 августа 2007 г. / Об утверждении стратегии развития электронной промышленности россии на период до 2025 года :"....Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства. ..."
И т.д и т.п.
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На какой должности этот человек мог заработать миллиарды?
ur_sus 29 марта 2018 | 23:40
uhovostro:
//Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов//
Человеку "с такой фамилией" надо верить нАслово...
lion64___3 29 марта 2018 | 23:06
Ещё один гайдарочубайсовец оказался вором. Что за сволочь эти либерасты - кого ни возьми, вор в особо крупных размерах.
uhovostro 29 марта 2018 | 23:10
lion64___3: И не говори! Что Сечин, что Медведев, что Шувалов, что Путин, что Усманов, что Песков....
lion64___3 29 марта 2018 | 23:27
uhovostro: либерасты и едросы это одно и тоже. Одни, либерасты, изменники, воры и гомосеки. Другие, едросы, воры, изменники и гомосеки.
kinnlade 29 марта 2018 | 23:46
lion64___3: две руки и обе ЗА
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 23:10
Интересно, кто давал бабло на покупку гольф-клубов - мадам Арбидол или Христораденко?
И как эти двое госслужащих умудрились заработать столько миллиардов?
Ведь не на последние же они сделали эту покупку!
nikitin43 29 марта 2018 | 23:49
mikhail_spb_: напомнить как они нажились на изготовлении и продаже наркосодержащих лекарств ?
agriment 29 марта 2018 | 23:11
"Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами"
Бывших министров не бывает, как получал дивиденды от госкорпораций, так и получает.
И это только Один министр- а сколько их, таких бывших и настоящих министров миллиардеров и жена его бывший министр, палатку счётную возглавляет...
а в РФ, главное, кто считает и как считает.
sidoroventucascz 29 марта 2018 | 23:14
Непредсказуемо разделяющаяся собственность и маневрирующие коррупционные миллиарды на марше!
meteor9 29 марта 2018 | 23:14
Да ты чо! Кто бы мог подумать?
mariupol1953 29 марта 2018 | 23:14
Так Голикова расходы бюджета пересчитывает...может чего и к рукам прилипает...незаметно.
guerrilleros 29 марта 2018 | 23:25
Нормально чё ? Гольф . Острова . Жена чё-то там считает . И считает , как видим правильно . А хрен ли ему, в лапту с босяками играть в Урюпинске ? Настоящий патриот России . Орденоносец. Верный путинец. Его по школам надо водить-показывать ! Учитесь дети ,как правильно Родину любить , когда ты сверху .
cottonhunter 29 марта 2018 | 23:25
Да какая там прибыль - никакой у них прибыли нет.....Одни убытки да и те все в офшорах!!! Да и собаки шувалова ни на каких Бомбардье на выставки не летают - этвыфсёврёте!
edun1952 29 марта 2018 | 23:29
Патриотизм без недвижимости,как премьр-министр без уточек...
max3446 29 марта 2018 | 23:51
Дальнейшее очевидно. Очередной иск к новой газете о защите чести и достоинства, желтая газета сливной бочок никаких доказательств не представит и с позором снова проиграет суд, тем самым будет по суду доказано что ни распространили очередной фейк
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 00:10
max3446: Слабый уровень твоего умственного развития не позволяет понять, что в Новой газете работают пиплы, которым судиться со всякими ворами в галстуках и костюмах ценой в твою годовую зарплату ватного тролля -такое же обычное дело, как тебе пукнуть в каментах.
aviator69 30 марта 2018 | 00:07
Ссуки, ВОРЫ грёбаные.
aneuman 30 марта 2018 | 00:11
To be or to have? Это не вопрос для российских казнокрадов.
grizzlybear 30 марта 2018 | 00:16
"Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов..."
По крайней мере, так ему за ужином на веранде заявляет его благоверная:
- Витя, это - не та прибыль, о которой я мечтала, выходя за тебя! Так этим нищебродам в "Новой газете" и передай.
vtodorol 30 марта 2018 | 00:20
Борис Миронов "Ура-путинизм. Кто толкает Россию к гражданской войне"
Здесь про пукинскую шоблу ,включая Арбидол с Гольфом, подробно написано.