Z Архив новостей новости
5 30 6 4804
23:01, 29 марта 2018

Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами

Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами, которые стоят больше десяти миллиардов рублей. Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты» и телеканала «Дождь».
Речь идёт о подмосковном гольф-курорте «Пестово», который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей, а также петербургском гольф-клубе «Петергоф», который, по подсчетам «Новой газеты», может стоить свыше 10 миллиардов рублей. Утверждается, что Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, Христенко и его жена — глава Счетной палаты Татьяна Голикова, заработали на двоих 61 миллион рублей. «Новая газета» подсчитала, что при таком доходе супруги должны были копить на покупку гольф-клубов в течение трёхсот лет.

Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает «Новая газета».

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kinnlade 29 марта 2018 | 23:03

Кореш рыжего, почему оба на свободе - загадка

patrik04 29 марта 2018 | 23:11

Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает «Новая газета»...

"Дождь" и "Новая газета" пёрнули в лужу и смотрят как расходятся круги? Не ведите сея как говноед А.Навальный, если Витя Христенко действительно коррупционер, то доведите расследование до суда и посадите Виктора Борисовича в тюрьму.

duch_nic 29 марта 2018 | 23:30

//Речь идёт о подмосковном гольф-курорте «Пестово», который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей//
Хренасе, в Новой счетоводы!
А чо только семь? Почему не 70-ть? Пусть будет лучше 100!
Дайте либерастам повизжать от души!

fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:37

duch_nic: Ничего кроме как насрать на сайт и размазать дерьмо ты не можешь. Мозги у тебя давно дерьмом заместились.

zapadnay 29 марта 2018 | 23:56

Жена в Счетной палате главная. Стоит ли беспокоиться? Посчитает, как надо.

gordy 30 марта 2018 | 00:02

"Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах."


Чтобы что-то купить, надо сначала что-то продать: что продал Христенко?

maximodiss 29 марта 2018 | 23:28

kinnlade: Может потому, что они оба - кореша царя?

uhovostro 29 марта 2018 | 23:05

Ну, чего пристали к честному человеку?! У него жена очень талантливый бизнесмен, и кроме того ему ещё и Аллах деньги присылает регулярно...

nitsahon 29 марта 2018 | 23:10

uhovostro: жена у него - председатель счетной палаты...
но в общем претензии к Христенко выглядят несколько смешно(без указания конкретных пакетов акций и без указания того, сколько человек заработал в пред.годы)...

sparky 30 марта 2018 | 00:00

nitsahon: nitsahon: Из Вики:
1990—1991 — депутат Челябинского горсовета.
1991—1996 — заместитель, первый заместитель главы администрации Челябинской области.
Март 1997 — назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Челябинской области.
Июль 1997 — назначен заместителем министра финансов Российской Федерации.
Апрель — сентябрь 1998 — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Сергея Кириенко.
28 октября 1998 — назначен первым заместителем министра финансов Российской Федерации.
Май 1999 — назначен одним из двух Первых заместителей Председателя Правительства Российской Федерации Сергея Степашина (другим Первым заместителем раньше него был назначен Николай Аксененко), сохранил этот пост в первом правительстве Путина.
Январь 2000 — назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Касьянова.
С 24 февраля по 5 марта 2004 (после отставки Председателя Правительства Михаила Касьянова и до назначения Михаила Фрадкова) временно исполнял обязанности Председателя Правительства Российской Федерации. Его кандидатура на утверждение в Государственную Думу Президентом не вносилась.
Март 2004 — назначен министром промышленности и энергетики Российской Федерации в правительстве Михаила Фрадкова. Сохранил этот пост в правительстве Виктора Зубкова.
2007 год : министр промышленности и энергетики российской федерации : приказ № 311 от 7 августа 2007 г. / Об утверждении стратегии развития электронной промышленности россии на период до 2025 года :"....Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства. ..."
И т.д и т.п.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
На какой должности этот человек мог заработать миллиарды?

ur_sus 29 марта 2018 | 23:40

uhovostro:
//Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов//
Человеку "с такой фамилией" надо верить нАслово...

lion64___3 29 марта 2018 | 23:06

Ещё один гайдарочубайсовец оказался вором. Что за сволочь эти либерасты - кого ни возьми, вор в особо крупных размерах.

uhovostro 29 марта 2018 | 23:10

lion64___3: И не говори! Что Сечин, что Медведев, что Шувалов, что Путин, что Усманов, что Песков....

lion64___3 29 марта 2018 | 23:27

uhovostro: либерасты и едросы это одно и тоже. Одни, либерасты, изменники, воры и гомосеки. Другие, едросы, воры, изменники и гомосеки.

kinnlade 29 марта 2018 | 23:46

lion64___3: две руки и обе ЗА

mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 23:10


Интересно, кто давал бабло на покупку гольф-клубов - мадам Арбидол или Христораденко?
И как эти двое госслужащих умудрились заработать столько миллиардов?
Ведь не на последние же они сделали эту покупку!

nikitin43 29 марта 2018 | 23:49

mikhail_spb_: напомнить как они нажились на изготовлении и продаже наркосодержащих лекарств ?

agriment 29 марта 2018 | 23:11


"Бывший министр промышленности Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами"

Бывших министров не бывает, как получал дивиденды от госкорпораций, так и получает.
И это только Один министр- а сколько их, таких бывших и настоящих министров миллиардеров и жена его бывший министр, палатку счётную возглавляет...
а в РФ, главное, кто считает и как считает.

sidoroventucascz 29 марта 2018 | 23:14

Непредсказуемо разделяющаяся собственность и маневрирующие коррупционные миллиарды на марше!

meteor9 29 марта 2018 | 23:14

Да ты чо! Кто бы мог подумать?

mariupol1953 29 марта 2018 | 23:14

Так Голикова расходы бюджета пересчитывает...может чего и к рукам прилипает...незаметно.

guerrilleros 29 марта 2018 | 23:25

Нормально чё ? Гольф . Острова . Жена чё-то там считает . И считает , как видим правильно . А хрен ли ему, в лапту с босяками играть в Урюпинске ? Настоящий патриот России . Орденоносец. Верный путинец. Его по школам надо водить-показывать ! Учитесь дети ,как правильно Родину любить , когда ты сверху .

cottonhunter 29 марта 2018 | 23:25

Да какая там прибыль - никакой у них прибыли нет.....Одни убытки да и те все в офшорах!!! Да и собаки шувалова ни на каких Бомбардье на выставки не летают - этвыфсёврёте!

edun1952 29 марта 2018 | 23:29

Патриотизм без недвижимости,как премьр-министр без уточек...

max3446 29 марта 2018 | 23:51

Дальнейшее очевидно. Очередной иск к новой газете о защите чести и достоинства, желтая газета сливной бочок никаких доказательств не представит и с позором снова проиграет суд, тем самым будет по суду доказано что ни распространили очередной фейк

honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 00:10

max3446: Слабый уровень твоего умственного развития не позволяет понять, что в Новой газете работают пиплы, которым судиться со всякими ворами в галстуках и костюмах ценой в твою годовую зарплату ватного тролля -такое же обычное дело, как тебе пукнуть в каментах.

aviator69 30 марта 2018 | 00:07

Ссуки, ВОРЫ грёбаные.

aneuman 30 марта 2018 | 00:11

To be or to have? Это не вопрос для российских казнокрадов.

grizzlybear 30 марта 2018 | 00:16

"Виктор Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов..."
По крайней мере, так ему за ужином на веранде заявляет его благоверная:
- Витя, это - не та прибыль, о которой я мечтала, выходя за тебя! Так этим нищебродам в "Новой газете" и передай.

vtodorol 30 марта 2018 | 00:20

Борис Миронов "Ура-путинизм. Кто толкает Россию к гражданской войне"
Здесь про пукинскую шоблу ,включая Арбидол с Гольфом, подробно написано.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 6259 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 118 6 6023 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 249 6 20114 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 178 6 15647
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 117 6 10219
Новости

Телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне Это произойдет в ночь на 1 апреля, — передает агентство Bloomberg…

5 90 6 8094
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 214 6 19808 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается Об этом сообщили британские власти…

5 78 6 7198
Новости

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море…

5 76 6 7179
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15291 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22620 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Новости

Профильный комитет практически единогласно поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга Он рекомендовал принять документ 3-го апреля…

5 46 6 5006
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57605 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня» В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра…

5 78 6 8928
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6795 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 161 6 19226 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово «Потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно»...

5 81 6 87146
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 101 6 139744 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 164 6 47097 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 390 6 538651 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 474 6 481603 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6829503
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3375493

Сегодня в эфире