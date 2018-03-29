Режим ЧС вводится в Волоколамске с завтрашнего дня
Это обещал мэр города Петр Лазарев. Он выступил перед местными жителями, которые вышли на стихийный митинг. На площади перед городской администрацией собралось 6-7 тысяч человек. Сначала к горожанам вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, но его не стали слушать и освистали.
Местные жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Они уверены, что показатели занижаются. По официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК. Однако горожане измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода почти в 90 раз.
Некоторые активисты пообещали не уходить с площади, пока режим ЧС не будет введен.
Комментарии7
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skreportyanka 29 марта 2018 | 23:04
Долой путинский режим жуликов и воров!
kottigr1 29 марта 2018 | 23:13
skreportyanka: Сейчас под сурдинку ЧС туда гестаповцев из путинской "Нацгвардии" подтянут.. Покажут они там всем как нужно Родину любить !
«И дым отечества нам сладок и приятен…»
canary 29 марта 2018 | 23:11
жуть какая-то происходит, на население вообще плюют, никакие вопросы не решают. все терпят. это навсегда?
mariupol1953 29 марта 2018 | 23:20
Сейчас космонавты подъедут и объяснят все нормы ПДК...доходчиво,а то видите ли "свои замеры".
begly_ 29 марта 2018 | 23:49
Все по понятиям - пацан сказал, пацан зделал.
largo1122 29 марта 2018 | 23:59
youtube.com/watch?v=l-bxF6SvVtk
vlad_sabbath 30 марта 2018 | 00:07
Страна коллапсирует.. ((