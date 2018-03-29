Песков сравнил журналисток, пострадавших от Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах Вайнштейна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил журналисток, пострадавших от депутата Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он сказал, выступая в Высшей школе экономики, — сообщает Русская служба Би-би-си. В свою очередь голливудских актрис Песков сравнил с проститутками. Он заявил, что никто из них не пошел в полицию, «они хотели заработать миллионы долларов».
Ранее Песков отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 22:35
А самих пескоструя и слуцкаго даже с проститутками не сравнить - им до проституток, как до Солнца.
general_123 29 марта 2018 | 22:46
никто из них не пошел в полицию, «они хотели заработать миллионы долларов».
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То, что журналистки хотели заработать миллионы и молчали - никак не оправдывает домогавшихся.
Домогавшиеся тоже не отказываются от миллионов.
nikvol 29 марта 2018 | 23:44
general_123: То, что журналистки хотели заработать миллионы и молчали
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Читайте внимательнее: хотели заработать миллионы - это про американских актрис.
gordy 29 марта 2018 | 23:58
Сказал он с издёвкой?
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 22:47
Песков предельно логичен. Не поспоришь.
ostapbey 29 марта 2018 | 22:59
mbh_vor_n1: сравнивать СЛУЦКОГО с фигляром? Да ты офигел!
Слуцкий в ГОСДУМЕ КОМИТЕТ возглавляет!!
Не говоря что он депутат со стажем больше Путинского президентства!!
Усек??
Слуцкого нужно равнять с ПОПОМ-ПЕДОФИЛОМ!!
Вот это и будет адекватным сравнением..
Понял? Даже?
liquidsky__ 29 марта 2018 | 23:21
ostapbey: Дедушка Фрейд говорит, что вас часто домогались в детстве.
zapadnay 30 марта 2018 | 00:02
Эх, папаша, папашка... одна дочурка уже на выданье, что называется, другая, не заметишь, как вырастит. Неужели и им скажешь то же самое, если какой-нить очередной слуцкий начнёт распускать руки?
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:39
Судя по его выпученным глазам, его домогался и Вайнштейн, и Слуцкий...
Нелегко ему...
Видать без вазелина работа идёт.
uhovostro 29 марта 2018 | 22:49
kir_pich_101: А ещё Жирик...
efilika 29 марта 2018 | 22:41
вот свинота! Кто такой Вайнштейн? Актеришка? Режиссеришка? А Слуцкий государственный деятель! Одно из многих лиц государственного органа!, Совсем сбрендили чинуши!
eh_bien 29 марта 2018 | 22:47
То есть Песков назвал проститутками и российских журналисток? Тем не менее, бойкота Пескову, как я понимаю, не будет? Это же не Слуцкий.
trans 29 марта 2018 | 22:56
Дима, на свою жену Навку посмотри, к кому только она в постель не прыгала ради выгоды. И к тебе запрыгнула когда ты был женат, не посмотрела что у тебя трое малолетних детей. Но тебя все же господь наказал - в результате имеешь немолодую, некрасивую жену с интеллектом на уровне табуретки.
polsan 29 марта 2018 | 23:53
trans: Дима не читает, что пишут тут. Тут только тролли бегают им тут положено писать за 11-80 они тоже почти ничего читают. )
gригорьич 29 марта 2018 | 23:03
Жаль, однако, что Вайнштейн работал с голливудскими актрисами, а не с российскими фигуристками. Хотелось бы посмотреть на супругу Пескова в обхаращенном виде.
aneuman 29 марта 2018 | 23:06
А Венедиктов сказал, что Песков - альфонс. Ему Навка столько с часами наваляла.
fedor55 29 марта 2018 | 23:07
Интересно как веник отреагирует на это заявление? Будет продолжать хлестать с Песковым вискарь?
vladimirbelarus 29 марта 2018 | 23:10
Димон, ты баран каких свет не видывал. Господи, какие же дебилы там "работают". Женщины не обратились в полицию, потому, что речь уже идёт о репутации. Доказательств нет. Они о том тебе и кричат, что нужно сразу обращаться в полицию, когда произошло преступление. А через несколько лет это уже не преступление, а потеря репутации. Таки они довели Ванштайна до разорения и общественной обструкции. У тебя, Димон, в голове не укладывается, что такое репутация. Ты за деньги готов жопу мерзкую ботоксную лизать, тебе не понять.
shalunok 29 марта 2018 | 23:15
Письков или отбрыкивается "без комментарий", или такую пургу несет...
edun1952 29 марта 2018 | 23:36
Госзабоченная Дума.
lion64___3 29 марта 2018 | 23:51
В высшей школе экономических гомиков хороший человек выступать не станет. Зачем приходить к гомикам, педерастам, лиз-биянцам, зоофилам и прочим либерастам?
klegg 29 марта 2018 | 23:55
насекомое
maripouss 30 марта 2018 | 00:02
Лучше бы на свою потрёпанную клячу посмотрел...
sab171 30 марта 2018 | 00:11
неприятный тип навкинской наружности, а если начнут фигуристки жаловаться что к ним тренеры подкатывали, каково его мнение будет об своей фигуристке. (это даже не пурга -они там в своих кремлях уже совсем того........ку-ку).