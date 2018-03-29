Песков сравнил журналисток, пострадавших от Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах Вайнштейна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил журналисток, пострадавших от депутата Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он сказал, выступая в Высшей школе экономики, — сообщает Русская служба Би-би-си. В свою очередь голливудских актрис Песков сравнил с проститутками. Он заявил, что никто из них не пошел в полицию, «они хотели заработать миллионы долларов».

Ранее Песков отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.