Телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне

Это произойдет в ночь на 1 апреля, — передает агентство Bloomberg.

Причиной стало прекращение работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC, которые ретранслировали в окрестностях Вашингтона более 10 зарубежных телеканалов, в том числе и RT. Телевизионные частоты этих станций будут проданы компаниям беспроводной связи. Аукцион состоится приблизительно через год, однако вещание прекращается с апреля. RT также исчезнет из местных кабельных систем, однако продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян так прокомментировала ситуацию: «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».