Телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне
Это произойдет в ночь на 1 апреля, — передает агентство Bloomberg.
Причиной стало прекращение работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC, которые ретранслировали в окрестностях Вашингтона более 10 зарубежных телеканалов, в том числе и RT. Телевизионные частоты этих станций будут проданы компаниям беспроводной связи. Аукцион состоится приблизительно через год, однако вещание прекращается с апреля. RT также исчезнет из местных кабельных систем, однако продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян так прокомментировала ситуацию: «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».
Комментарии91
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
beobachter 29 марта 2018 | 23:02
Жалко жителей Вашингтона и окрестностей. Как они теперь будут жить без объективной информации от РТ?
nikitin43 29 марта 2018 | 23:30
beobachter: там ещё и первый есть с шейниным и второй с соловьёвым для желающих блевать от счастья.
pmasel 29 марта 2018 | 23:34
Сима опять брешет. Чисто бизнесовое решение ретранслирующих станций переворачивает как политическую акцию.
efilika 30 марта 2018 | 00:09
pmasel: по-другому не умеет
nostradam 30 марта 2018 | 00:16
beobachter: Нет, в самом деле потеря. В свое время очень смешно было слушать дебилов из "Голоса Пекина", теперь потеряли РТ, крторое их заменило.
denisevropeets 29 марта 2018 | 23:05
Наконец-то! Давно пора выкинуть путинские пропагандистские войска из Соединенных Штатов.
pit_heap 29 марта 2018 | 23:28
denisevropeets: Симоньян права:креаклы конечно не вспоминают как они доказывали, что "статус иноагента не повлияет на работу RT".
rus215 29 марта 2018 | 23:33
pit_heap: у нас в россии по другому?
estamp 29 марта 2018 | 23:38
denisevropeets: А чё тебя так волнует сетка вещания в Штатах?
ugiazov 30 марта 2018 | 00:20
estamp: Действительно! Пусть бы её совсем не было.
belovnikita 29 марта 2018 | 23:07
Где же теперь чурчхела харчеваться будет?
vyk_usguy 29 марта 2018 | 23:07
Положа руку на сердце скажу что у нас в Долине Залива Сан-Франциско мне удается смотреть передачи RT на спутниковом канале Direct TV не чазще раза в несколоко месяцев. Его передачи ведутся по одной из частот попеременно с десяиком других зарубежных каналов (китайским, корейским, итальянским и тд) причем в самое неудобное, ночное время. Это что-то говорит об официозном отношении к данному каналу.
hrzn877 29 марта 2018 | 23:18
vyk_usguy: Вы можете подписаться на сотни российских каналов, в штатах есть несколько компаний, которые с удовольствием предоставят Вам возможность смотреть абсолютно всё круглые сутки без перерыва, в том числе и RT, правда, на английском. Пакеты недорогие - где-то от меньше $20, в зависимости от компании.
nikitin43 29 марта 2018 | 23:33
vyk_usguy: типа роснадзор заблокировал в сша RT в интернете ? могу посоветовать вернуться на родину в залив дохлого кита , там всё увидите.
vyk_usguy 29 марта 2018 | 23:39
nikitin43: hrzn877: Direct TV предлагает пакет из 8 русскоязычных каналов, долларов за 30, которых мне вполне достаточно. Все равно их долго смотреть не будешь, смотрю только чтобы дополнить американские каналы. Сливая два этих потока пропаганды, отцеживаю крупицы истины. Про РТ я упомянул только чтобы развеять заблуждение что он где-то идет свободно. Сам канал ориентирован на быдлосассы, смотреть его долго невозможно, и языковые барьеры тут не причем.
monik_7 29 марта 2018 | 23:57
vyk_usguy: в пакете Картина ТВ в США раша тудей идет 24\7 на английском. Американцы смотреть не станут, а русскоговорящие пенсионеры по-английски не понимают. Ну и? Он что есть, что его нет. Просто пусть россияне знают, что это их налоги вбухиваются в холостой выстрел
mavviomi 29 марта 2018 | 23:55
vyk_usguy: Положа руку на сердце скажу что у нас в Онтарио мне вообще не удается посмотреть RT, чему я очень рад. Вот только достали с рекламой совдеповских каналов. Это все равно, что рекламировать С. Корейское ТВ. Я бы был согласен заплатить деньги чтоб этот позор рода человеческого не видеть. Если бы это было платной услугой конечно.
drtomsky 29 марта 2018 | 23:12
Если они врут так же, как наши федеральные каналы, то и поделом.
good_dobrai 29 марта 2018 | 23:14
Адекватный наш на эту гнусность ответ
Закрыть "Эхо Москвы" на 100 лет!
anatolr 29 марта 2018 | 23:46
good_dobrai: //Закрыть "Эхо Москвы" на 100 лет!/
О!!! Рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), хотеть не вредно!!! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
annacrimea 29 марта 2018 | 23:19
Ос-с-сподя! Как же ж им там теперь-то на Вашингтонщине-то на этой жить? Гуманитарная катастрофа практиц-цки! Надеюсь, руководство канала в знак протеста повесится на воротах ентих пентагонских ястребов!... Ну, хотя бы один руководитель...
hrzn877 29 марта 2018 | 23:23
Симоньян делает вид, как будто не понимает, что прекращение вещания - это прежде всего выражение брезгливости, как если какой-то вонючий обделавшийся и облёваный пьяница будет стоять возле вас. Это просто зажимание носа, чтобы не чувствовать вони. Россия сегодня - именно этот пьяница.
estamp 29 марта 2018 | 23:43
hrzn877: прекращение вещания - это прежде всего выражение брезгливости,
---
Какой тупенкий хомячек!
Выражением брезгливости можно было бы считать бойкот со стороны зрителей.
Но тогда не потребовалось бы ни заставлять получать стаьус иноагента, ни принудительно ограничивать вещание, всем было бы пох. И вам, хомячкам не пришлось бы тужиться в попытках представить это как очередную "победу демократии"
point3d 29 марта 2018 | 23:54
hrzn877: Если бы у либеральных глистов была брезгливость, они также прикрыли бы CNN и прочие сортиры, а не только RT.
monik_7 29 марта 2018 | 23:59
hrzn877: Все проще - это все частные каналы, им трафик нужен.
vsveter 30 марта 2018 | 00:10
hrzn877: Трепаться американские засранцы умеют. Власти не доверяют самим нормальным гражданам? За них решают, что смотреть, а что нет? Нужно и России запретить вонючей дряни пользоваться российскими сетями. Эмигрантики могут вонять по месту жительства.
askol2016 29 марта 2018 | 23:27
Это, примерно, как Путин Дождь выкинул...
vvbetin 29 марта 2018 | 23:27
нужно заткнуть работу свободы и голоса америки ....
norma5 29 марта 2018 | 23:33
vvbetin: а ещё не заткнули разве? Оставить только Голос свободной северной Кореи.
askol2016 29 марта 2018 | 23:31
А как же Маргоше теперь отовариваться в бутиках Нью-Йорка? Неужто на китайские шмотки переходить?
andrang2 29 марта 2018 | 23:32
«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах»
Приветствую и поздравляю с новым статусом.
hihi2raza 29 марта 2018 | 23:33
Это хорошо. Лживую симонян вон из Америки.
max3446 29 марта 2018 | 23:39
Жалобу в ЕСПЧ только американский. Есть у ним там свой такой суд, тут 100% победа должна быть
anatolr 29 марта 2018 | 23:44
//Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах.//
Пусть примет на ночь "новичка" - полегчает!
Анатолий - сосед Госдепа
point3d 29 марта 2018 | 23:52
Кто смотрит ТВ, тем более такие помойки как РT? ))
koshkaedu 29 марта 2018 | 23:59
Неблагодарные! Марго целые сутки ездила по Москве с флагом Пиндосии
(пока ещё не запрещённая организация в России), а вы её лишаете куска
хлеба. Одно утешение: Вашингтон - это ещё не вся Пиндосия.