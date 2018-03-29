Завершен разбор завалов на месте сгоревшего ТЦ в Кемерове
Демонтированы металлические конструкции здания, — об этом сообщает МЧС.
Ранее мэр Кемерова Илья Сердюк заявил, что на месте торгового центра «Зимняя вишня» необходимо нужно разбить сквер в память о погибших и пострадавших.
Тем временем следователи допрашивают местиных чиновников, которые подписывали документы о ввозде в эксплуатацию здания ТЦ. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие намерено установить всех лиц, которые должны были отвечать за безопасность здания на всех этапах его строительства и эксплуатации.
Комментарии9
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kottigr1 29 марта 2018 | 22:34
Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже..
fig_wam_ 29 марта 2018 | 23:05
kottigr1: Тулеев пожертвовал семьям погибших в "Зимней вишне" дневной заработок. Эту новость власти обнародовали дважды
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в столице региона, сообщает 29 марта сайт областной администрации.
Примечательно, что это сообщение сперва выложили утром в четверг, но после того, как об этом написали РБК, "Коммерсант" и другие СМИ, заметка на сайте администрации перестала открываться, обращает внимание издание "Настоящее время". Вечером сообщение выложили повторно. Почему так поступили - непонятно.
Также не уточняется, какая именно сумма была перечислена на счет и сколько заместителей губернатора финансово поддержали семьи погибших. Всего у главы области 14 замов. Согласно декларации о доходах Тулеева за 2016 год, он заработал на своем посту 2 089 304 рубля, отмечается в другой публикации "Коммерсанта". Таким образом его однодневный заработок тогда составлял 5724 рубля 12 копеек, подсчитало издание. Декларации о доходах за 2017 год руководители региона пока не подавали, а сколько они зарабатывают в 2018-м - тоже достоверно неизвестно.
Пользователи Twitter отреагировали на новость о чиновничьих пожертвованиях гневными постами.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в столице региона, сообщает 29 марта сайт областной администрации.
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:34
Снесут, лишь бы не оставлять, чтобы расследование было объективным...
noxepy666 29 марта 2018 | 22:44
kir_pich_101: Точно. И трупы там же зароют, ага! Шах и мат, вата! Почему молчит Вольнов?!!
ivfn 30 марта 2018 | 00:16
noxepy666:
Волынов ждет команды Лелика. Они же саратники и гдето даже друзья.
Кстати
Очередной выпуск своей программы «Навальный Live» блогер Алексей Навальный посвятил трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», назвав траур по жертвам трагедии «идиотским».
«... Поэтому сейчас не снят губернатор Тулеев – из-за этого же идиотского траура», – заявил Навальный в эфире своего канала на YouTub
Идиотский траур !1 МОЛОДЦА!!!
// А бывает сифилис души//
Какой к хрену сифилис души. Лелик видимо совсем умом тронулся ил и с рождения был дауном недоразвитым.
sparky 29 марта 2018 | 22:40
А вот и мэр объявился, которого Путин на совещании никак найти не мог.
aleksandr39 29 марта 2018 | 22:42
Видно строили узбеки ,вот их и посадят .
igor_ewgrafoff 29 марта 2018 | 22:47
Нельзя трогать здание до завершения расследования, розыска останков, нельзя!!! Какой сквер??? Уголовка не расследована!!
ivfn 30 марта 2018 | 00:20
igor_ewgrafoff:
Завершат расследование ,а потом что? Предлагают сквер сделать. Вот это миньонов навального и возмущает. Какой сквер?
ДАЕШЬ НОВЫЙ ТРЦ!!!
Сударь с вами все нормально. Ваш кумир уже отличился
Очередной выпуск своей программы «Навальный Live» блогер Алексей Навальный посвятил трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», назвав траур по жертвам трагедии «идиотским».
«... Поэтому сейчас не снят губернатор Тулеев – из-за этого же идиотского траура», – заявил Навальный в эфире своего канала на YouTub
Идиотский траур !1 МОЛОДЦА!!!
// А бывает сифилис души//
Какой к хрену сифилис души. Лелик видимо совсем умом тронулся ил и с рождения был дауном недоразвитым.