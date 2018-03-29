Завершен разбор завалов на месте сгоревшего ТЦ в Кемерове

Демонтированы металлические конструкции здания, — об этом сообщает МЧС.

Ранее мэр Кемерова Илья Сердюк заявил, что на месте торгового центра «Зимняя вишня» необходимо нужно разбить сквер в память о погибших и пострадавших.

Тем временем следователи допрашивают местиных чиновников, которые подписывали документы о ввозде в эксплуатацию здания ТЦ. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие намерено установить всех лиц, которые должны были отвечать за безопасность здания на всех этапах его строительства и эксплуатации.