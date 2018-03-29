Режим ЧС вводится в Волоколамске с завтрашнего дня

Это обещал мэр города Петр Лазарев, который выступил перед местными жителями, собравшимися этим вечером на стихийный митинг. На площади перед городской администрацией собралось 6-7 тысяч человек. Сначала к горожанам вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, но его не стали слушать и освистали.

Местные жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Они уверены, что показатели занижаются. По официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК. Однако горожане измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода почти в 90 раз.

Некоторые активисты пообещали не уходить с площади, пока режим ЧС не будет введен.