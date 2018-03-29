Режим ЧС вводится в Волоколамске с завтрашнего дня
Это обещал мэр города Петр Лазарев, который выступил перед местными жителями, собравшимися этим вечером на стихийный митинг. На площади перед городской администрацией собралось 6-7 тысяч человек. Сначала к горожанам вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, но его не стали слушать и освистали.
Местные жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Они уверены, что показатели занижаются. По официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК. Однако горожане измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода почти в 90 раз.
Некоторые активисты пообещали не уходить с площади, пока режим ЧС не будет введен.
Комментарии21
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brocer 29 марта 2018 | 22:33
Не понял для чего им этот режим. Кто нибудь скажет?
peresvet73 29 марта 2018 | 22:38
brocer: При режиме ЧС запрещены массовые акции, и наказания для участников, другие.
murad_manapov 29 марта 2018 | 23:08
peresvet73: только для этого.
brocer 30 марта 2018 | 00:08
peresvet73: Понятно. А я думал больше врачей будет и лекарств для детей.
alo0000 29 марта 2018 | 22:40
brocer: Режим ЧС нельзя отменить, пока не устранена его причина. За его продолжение будут дрючить чиновников, а значит придется что-то делать, а не чиновников из кресла в кресло пересаживать. Да и пострадавшие могут рассчитывать на материальную помощь.
apels 29 марта 2018 | 23:12
alo0000: Кто дрючить будет? Воробьев или Путин? Не смешите! Дрючить может только население на массовых митингах и акциях неповиновения. Но ЧС это отменяет.
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 22:35
А сероводородом могли бы отапливать жильё и готовить пищу... дёшево.
Напрасно всё это.
kottigr1 29 марта 2018 | 22:36
mbh_vor_n1: В Волоколамск введут войска ?
pantera_1 29 марта 2018 | 22:45
kottigr1:
Ээх, а я обрадовалась. Скорее, правы Вы.
alo0000 29 марта 2018 | 22:51
kottigr1: И первым расстреляют Kottigr1.
kottigr1 29 марта 2018 | 23:45
alo0000: Не страшно... У кошек 9 жизней..
honduras_on_kolima 29 марта 2018 | 22:44
mbh_vor_n1: // А сероводородом могли бы отапливать жильё и готовить пищу... дёшево. Напрасно всё это. //
Покажи пример, удило.
А то кукарекать из курятника не мешки ворочать.
А теперь обрати внимание, барский подтявкиватель, что в городке в 20 тысяч населения вышло на митинг 7-8 тысяч, что больше трети населения с учётом стариков и детей.
Чтобы ты не грузил свой чахлым моск расчётами - в Москве такая же доля населения даст 5 миллионов.
Именно от этого больше всего и сцутся твой сцать с боярами - твои хозяева.
Но всё так резко пошло прогрессировать, что и поцгвардия может не выручить.
Тем более, что по длительному историческому опыту она рано или поздно переходит на сторону народа.
vlastimil_popogrebski 29 марта 2018 | 22:50
honduras_on_kolima: нужен туристический кластер в Волоколамске, возить туда туристов приобщаться к целебным ароматам
honduras_on_kolima 29 марта 2018 | 22:59
vlastimil_popogrebski: // нужен туристический кластер в Волоколамске, возить туда туристов приобщаться к целебным ароматам //
Классная идея!
А портянку mbh_vor_n1 - в гиды.
Уже есть один кластер, в академической Чечне, теперь будет Волоколамск.
pantera_1 29 марта 2018 | 22:35
Маленькая - но победа!
takao 30 марта 2018 | 00:20
pantera_1: Маленькая - но победа!///
Режим ЧС вводится ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ.
Победа - Пиррова.
straightline 29 марта 2018 | 22:38
А что даст этот режим "ЧС"??? Может будет меньше газов выделяться? Ответ на поверхности..власть боится стихийных митингов. Ей очень нравятся митинги по разнарядке, и определенной публики. Которую можно заставить. Два события потрясли Россию- Кемерово и Волоколамск. Кто то сказал: "Пора прекратить эту вольницу!" Нам предписано быть тихими и послушными...
noxepy666 29 марта 2018 | 22:42
Представляю, сколько было бы пафоса в заметке и в заголовке, если б на митинге присутствовали бы Навальный, или еще кто-нибудь, из двух процентов говна. Вот - реально люди сами вынудили власть к диалогу, без помощи совестливых неполживцев. И на Эхе стыдливо потупили глаза. Типа, ну что-то такое было. А может не было....
honduras_on_kolima 29 марта 2018 | 22:53
noxepy666: // Представляю, сколько было бы пафоса в заметке и в заголовке, если б на митинге присутствовали бы Навальный //
Причём здесь Навальный, клоун?
Ты ещё представь, если бы там присутствовали Мадуро с Ыном.
Что, уже накидался боярки на вечер, глюки пошли?
Подросток умственный, ты заметку до конца дочитал?
Вот это прочёл: "Некоторые активисты пообещали не уходить с площади".
Не уходить с площади, пока власть не выполнит какое-то условие - знаешь, как это называется одним словом?
От этого слова твои хозяева, бояре во главе со сцарём, сцутся кипятком ещё больше, чем от слова Навальный.
Это слово из украинского языка теперь вошло во все языки мира без перевода. И русский не исключение.
Это слово Майдан - запиши, а то забудешь.
andrang2 29 марта 2018 | 22:54
Мэра срочно на свалку, чтоб он там отдышался.
apels 29 марта 2018 | 23:10
Не вижу особого толка в ЧС. Не смогут выйти на митинг, все остальное останется прежним. Власти отлично осведомлены, но мер действенных не применяют. Эвакуация населения? Станет теплее, разложение ускорится, загрязнение соответственно. Уже сейчас население в опасности.