Z Архив новостей новости
5 19 6 1631
22:04, 29 марта 2018

В ООН потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции

В Организации объединенных наций потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции.

Инцидент якобы произошел во время товарищеского матча в Петербурге между командами России и Франции. Представители некоторых французских изданий и один из фотокорреспондентов по их словам слышали ухания, когда мяч оказывался у Поля Погба, а Усман Дембеле подавал угловые. Ни сами футболисты, ни тренерский штаб сборной Франции ничего подобного не заметили и на публику не пожаловались. В протоколе встречи отметки об инцидентах также отсутствуют, тем не менее, в официальном твиттере ООН значится требование сообщить как именно будут наказаны виновные, а также проинформировать о мерах по борьбе с расизмом, которые предполагается предпринять во время чемпионата мира по футболу. Между тем, по регламенту ФИФА ответственность несут не сами фанаты, а принимающая сторона.

Россия примет чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля этого года.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:07

Мундиаль, говорите?

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:10

Российские болельщики сами своим поведением напоминают злобных обезьян!

kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:11

vasilevich58: Мудко должен извиниться перед Путиным заранее.

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 22:13

Ну, хорошо. Будут развешены баннеры "Французы - не негры", а негры - не обидятся?

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:14

Роются на свалке Абрам и Сара, все в говне и лохмотьях.
Подъезжает "Мерс", открывается дверь, из него выходит негр в белом костюме от "Версаче" с бабочкой.
Сара: "Абгам, смотги - дикар!"
(мне можно, я сейчас в Израиле в море балдею)

dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 22:08

А, может, это сами футболисты "ухали"?

stoned_fox 29 марта 2018 | 22:09

Наказывают когда есть пострадавшие. Но от"пострадавших" заявления не поступало. А то что они "пострадавшие" они узнали из газет. Вот так без меня меня женили.

kinnlade 29 марта 2018 | 22:10

Странно как то , футболисты ничего не заметили, а вот журнащлюхи французкие...........и сразу в ООн как это все по европейски(по млядски)

uhovostro 29 марта 2018 | 22:10

РФС : Какой такой расизм-шмасизм?? Мы никаких черножопых негритосов не унижали и ничего им не кричали!..

brocer 29 марта 2018 | 22:12

В ООН? Эта та самая ООН. Или еще одна само организовалась?

Я прикола не понял в реале. )))))))))))))))))))

max3446 29 марта 2018 | 22:16

Якобы кто то что то там слышал, а команда сама нет и ООН требует наказания? Нее, такое ООН надо разгонять. Россия Индия, Китай, Бразилия, Аргентина должны составить совбез реформированной организации которая придет на смену ООН.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:18

max3446: ну куда теперь без Аргентины, там кокса много

max3446 29 марта 2018 | 22:28

kryymsdyk: В Пендостане наркотиков еще больше. Причем их легально всем подряд пичкают. Антидепрессанты называются. А делают они это чтобы американцы сами не мыслили, а верили всему что Госдеп скажет. Но иногда вместо послушного зомбинаселения у некоторых настолько кукушку сносит, что устраивают массовые убийства в школах, на вечеринках, в торговых центрах и казино. Такой стране точно не место в Совбезе ООН

dusia08 29 марта 2018 | 22:38

max3446: Вы просто Тур ХУердал - везде были, все видели...

zibex 29 марта 2018 | 22:26

Надо же, когда-то русский наблюдатель на матче сборной Украины во Львове заметил болельщика в футболке с номером 88, настучал в ФИФА по русскому обычаю, и стадион во Львове на 5 лет лишили права принимать международные матчи.
Я так понимаю, в данном случае надо к питерскому стадиону применить аналогичные меры.

abborigen 29 марта 2018 | 22:27

Наказывать расиста за уханье, всё равно, что обезьяну за кривляние. Эти организмы не могут никого оскорбить. Только себя позорят.

sensei54 29 марта 2018 | 22:29

Сын говорит, что на этом матче все было тихо и пристойно.
А вот 15 марта - Зенит - Лейпциг - там да. Орали песню "ай- яй-яй, убили негра"

valian0822 29 марта 2018 | 22:29

они ухали по-чёрному!!! Блин...

stebinmaku 29 марта 2018 | 22:30

Ну а действительность ещё шикарнее
заходишь в твиттер и на балкон -
полуфранцузы в полуфинале
гол забивают в О-о ООН..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 6140 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 106 6 5312 13:31
Kвеликобритания, рф, политика, события
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 110 6 8738
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 249 6 19999 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 177 6 15158
Новости

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море…

5 74 6 6598
Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается Об этом сообщили британские власти…

5 78 6 7087
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 212 6 19757 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15273 24.03
Kистория, государство, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 100 6 11248 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22614 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

2909520

5 71 6 7762 19:08
#слушать 37:25 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Новости

Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня» В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра…

5 76 6 8470
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57596 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок» Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля…

5 52 6 6106
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6791 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово «Потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно»...

5 80 6 81094
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 135997 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 163 6 46337 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 392 6 538248 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 468 6 481190 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6829253
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3375184

Сегодня в эфире