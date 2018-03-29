В ООН потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции

В Организации объединенных наций потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции.

Инцидент якобы произошел во время товарищеского матча в Петербурге между командами России и Франции. Представители некоторых французских изданий и один из фотокорреспондентов по их словам слышали ухания, когда мяч оказывался у Поля Погба, а Усман Дембеле подавал угловые. Ни сами футболисты, ни тренерский штаб сборной Франции ничего подобного не заметили и на публику не пожаловались. В протоколе встречи отметки об инцидентах также отсутствуют, тем не менее, в официальном твиттере ООН значится требование сообщить как именно будут наказаны виновные, а также проинформировать о мерах по борьбе с расизмом, которые предполагается предпринять во время чемпионата мира по футболу. Между тем, по регламенту ФИФА ответственность несут не сами фанаты, а принимающая сторона.



Россия примет чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля этого года.