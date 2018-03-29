В ООН потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции
В Организации объединенных наций потребовали от ФИФА и РФС наказать болельщиков за расистские проявления в отношении игроков сборной Франции.
Инцидент якобы произошел во время товарищеского матча в Петербурге между командами России и Франции. Представители некоторых французских изданий и один из фотокорреспондентов по их словам слышали ухания, когда мяч оказывался у Поля Погба, а Усман Дембеле подавал угловые. Ни сами футболисты, ни тренерский штаб сборной Франции ничего подобного не заметили и на публику не пожаловались. В протоколе встречи отметки об инцидентах также отсутствуют, тем не менее, в официальном твиттере ООН значится требование сообщить как именно будут наказаны виновные, а также проинформировать о мерах по борьбе с расизмом, которые предполагается предпринять во время чемпионата мира по футболу. Между тем, по регламенту ФИФА ответственность несут не сами фанаты, а принимающая сторона.
Россия примет чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля этого года.
Комментарии19
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kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:07
Мундиаль, говорите?
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:10
Российские болельщики сами своим поведением напоминают злобных обезьян!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:11
vasilevich58: Мудко должен извиниться перед Путиным заранее.
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 22:13
Ну, хорошо. Будут развешены баннеры "Французы - не негры", а негры - не обидятся?
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:14
Роются на свалке Абрам и Сара, все в говне и лохмотьях.
Подъезжает "Мерс", открывается дверь, из него выходит негр в белом костюме от "Версаче" с бабочкой.
Сара: "Абгам, смотги - дикар!"
(мне можно, я сейчас в Израиле в море балдею)
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 22:08
А, может, это сами футболисты "ухали"?
stoned_fox 29 марта 2018 | 22:09
Наказывают когда есть пострадавшие. Но от"пострадавших" заявления не поступало. А то что они "пострадавшие" они узнали из газет. Вот так без меня меня женили.
kinnlade 29 марта 2018 | 22:10
Странно как то , футболисты ничего не заметили, а вот журнащлюхи французкие...........и сразу в ООн как это все по европейски(по млядски)
uhovostro 29 марта 2018 | 22:10
РФС : Какой такой расизм-шмасизм?? Мы никаких черножопых негритосов не унижали и ничего им не кричали!..
brocer 29 марта 2018 | 22:12
В ООН? Эта та самая ООН. Или еще одна само организовалась?
Я прикола не понял в реале. )))))))))))))))))))
max3446 29 марта 2018 | 22:16
Якобы кто то что то там слышал, а команда сама нет и ООН требует наказания? Нее, такое ООН надо разгонять. Россия Индия, Китай, Бразилия, Аргентина должны составить совбез реформированной организации которая придет на смену ООН.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:18
max3446: ну куда теперь без Аргентины, там кокса много
max3446 29 марта 2018 | 22:28
kryymsdyk: В Пендостане наркотиков еще больше. Причем их легально всем подряд пичкают. Антидепрессанты называются. А делают они это чтобы американцы сами не мыслили, а верили всему что Госдеп скажет. Но иногда вместо послушного зомбинаселения у некоторых настолько кукушку сносит, что устраивают массовые убийства в школах, на вечеринках, в торговых центрах и казино. Такой стране точно не место в Совбезе ООН
dusia08 29 марта 2018 | 22:38
max3446: Вы просто Тур ХУердал - везде были, все видели...
zibex 29 марта 2018 | 22:26
Надо же, когда-то русский наблюдатель на матче сборной Украины во Львове заметил болельщика в футболке с номером 88, настучал в ФИФА по русскому обычаю, и стадион во Львове на 5 лет лишили права принимать международные матчи.
Я так понимаю, в данном случае надо к питерскому стадиону применить аналогичные меры.
abborigen 29 марта 2018 | 22:27
Наказывать расиста за уханье, всё равно, что обезьяну за кривляние. Эти организмы не могут никого оскорбить. Только себя позорят.
sensei54 29 марта 2018 | 22:29
Сын говорит, что на этом матче все было тихо и пристойно.
А вот 15 марта - Зенит - Лейпциг - там да. Орали песню "ай- яй-яй, убили негра"
valian0822 29 марта 2018 | 22:29
они ухали по-чёрному!!! Блин...
stebinmaku 29 марта 2018 | 22:30
Ну а действительность ещё шикарнее
заходишь в твиттер и на балкон -
полуфранцузы в полуфинале
гол забивают в О-о ООН..