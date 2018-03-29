Режим ЧС в Волоколамске будет введен с пятницы
Это обещал мэр города Петр Лазарев во время стихийного митинга у здания администрации.
Решение о введении режима ЧС приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района. Теперь его должны утвердить подмосковные власти, сообщил Лазарев.
Чуть ранее на площади собрались 6 тысяч жителей Волоколамска, требовавшие закрыть свалку «Ядрово» и немедленно ввести режим ЧС. При этом за несколько минут до появления Лазарева перед собравшимися выступал исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. Однако протестующие освистали его. Поводом для стихийного митинга послужил очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово», случившийся накануне ночью.
Жители не верят официальным данным о том, что содержание сероводорода было превышено в 10 раз, и утверждают, что на самом деле показатели были превышены почти в 90 раз. Некоторые активисты обещали не уходить с площади до того, пока режим чрезвычайной ситуации не будет введен.
Жители требуют закрыть свалку «Ядрово» с весны прошлого года.
Комментарии17
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kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:08
Неплохо бы детишкам депутатов Госдумы выдать путёвки на лето в этот славный город...
kottigr1 29 марта 2018 | 22:09
kir_pich_101: Жителям Волоколамска вот какой толк от этого "режима ЧС" ?.. Их Собянин в новые дома по реновации в Москву переселит ?
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 22:21
Напрасно всё это.
Сероводород - ценный лечебный газ, его следует разумно расходовать. А серные бани - кладезь здоровья.
alo0000 29 марта 2018 | 22:24
kottigr1: Режим ЧС не отменить, пока не будут ликвидированы причины. А значит, придется что-то делать, а не только чиновников из кресла в кресло пересаживать.
kottigr1 29 марта 2018 | 22:27
alo0000: Ага.. Все видят как режим ЧС "помогает" решать причины на Северном Кавказе... Нагонят силовиков, спрессуют несогласных, заткнут рты людям.. ?
alo0000 29 марта 2018 | 22:21
kir_pich_101: Дорого бюджету обойдется их перевозка из Лондона.
evgolius7 29 марта 2018 | 22:10
И это еще даже не было инаугурации Путина!
Многообещающие начало шестилетки...
palmcoast___ 29 марта 2018 | 22:14
evgolius7:
Товарищ, у вас топор в руках или ледоруб?, как на вас реагировать?!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 22:10
Пранкер Вольнов, прекрати! Хватит раскачивать Титаник!
palmcoast___ 29 марта 2018 | 22:12
А мне интересно, куда из под нас мусор девают?, три раза в неделю по улице мусоровозка у каждого дома бачки забирает., может тоже в Волоколамск отвозят и сваливают?
noxepy666 29 марта 2018 | 22:30
palmcoast___: О сколько нам открытий чудных.... Кста, ты думаешь что булки растут на деревьях? Серьезно?!!
sbk 29 марта 2018 | 22:18
При режиме ЧС сероводород начинает озоном пахнуть?
brocer 29 марта 2018 | 22:20
Если свалку закрыть, то она все равно будет лет 40 газы пускать. Это еще с СССРовкого мусора газы. Новый пока еще не выделяет (если на Путина подумали). Но когда начнет, то ПЗЦ все ближайшим деревням. Просто не успеют доехать скорые.
Собянину думаю стоит заняться этим, а не украшать Москву плиткой.
Выделить денег на рекультивацию свалок, и тихо молчать про то что Москва зарабатывает много денег. Но это же не реально, что то выделить... на область.
alo0000 29 марта 2018 | 22:33
brocer: За каждую машину с мусором, въезжающую на полигон Москва платит из средств, собираемых с жителей города. А вот куда деваются эти средства на просторах МО, ищите у себя.
elzbeta 29 марта 2018 | 22:23
Критическая ситуация с мусорными полигонами, так называемыми, во многих городах России. Где угроза заражения сточных вод, где почвы, в общем, в каждой избушке... Только вот мы же приучены: пока гром не грянет, ну, или как разновидность, моя хата с краю... Вот и дожидаемся пока уже не начнет зашкаливать
zibex 29 марта 2018 | 22:28
Будут танки на улицах?
yazva_sibirskaya 29 марта 2018 | 22:31
Был Иван Грозный... Был Петр Великий...
А теперь - Вован Мусорный.