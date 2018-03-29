Режим ЧС в Волоколамске будет введен с пятницы

Это обещал мэр города Петр Лазарев во время стихийного митинга у здания администрации.

Решение о введении режима ЧС приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района. Теперь его должны утвердить подмосковные власти, сообщил Лазарев.

Чуть ранее на площади собрались 6 тысяч жителей Волоколамска, требовавшие закрыть свалку «Ядрово» и немедленно ввести режим ЧС. При этом за несколько минут до появления Лазарева перед собравшимися выступал исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. Однако протестующие освистали его. Поводом для стихийного митинга послужил очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово», случившийся накануне ночью.

Жители не верят официальным данным о том, что содержание сероводорода было превышено в 10 раз, и утверждают, что на самом деле показатели были превышены почти в 90 раз. Некоторые активисты обещали не уходить с площади до того, пока режим чрезвычайной ситуации не будет введен.

Жители требуют закрыть свалку «Ядрово» с весны прошлого года.