Сергей Лавров: Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из западных стран
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров:
«Меры будут зеркальными, но не только. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран — тоже зеркально все в том что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. Но хочу сразу сказать, что не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англо-саксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину».
Россия настроена на сотрудничество в расследовании дела Скрипалей, добавил Сергей Лавров.
58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».
Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.
США готовы к любому ответу России на высылку дипломатов из-за дела Скрипалей, сказал в эксклюзивном интервью РБК-ТВ посол США в России Джон Хантсман.
Он добавил, что не знает – будет ли ужесточения для выдачи американских виз разных категорий россиян.
Комментарии32
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dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 22:04
Чем меньше в России будет иностранных шпионов под прикрытием дипломатов, тем лучше!
xromvanadiy 29 марта 2018 | 22:05
dobro_vam_v_dom:
"Бывший шпион в России, а ныне безработный срочно
ищет любую работу " - на биржах труда США только что
появилось 60 новых резюме :)
doorin 29 марта 2018 | 22:12
Бывший британский посол сэр Тони Брентон сказал, что
вскоре враждебность к России на дипломатическом уровне
"сойдет на на нет" т.к. к маю месяцу в России не останется
ни одного западного шпиона-дипломата. Уж о чем-очем, а
об этом русские позаботятся. Будьте уверены !
\ Independent \
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:25
Омерика в трауре!
Как же они теперь жить будут!
Сбербанк блокировал доступ к счетам штатовских олигархов!
На пляжи Сочи и Ялты не пускают с американским паспортами!
Хрущёвки, населённые гражданами США исключили из программы реновации!
Пиндосам запретили приближаться к подмосковным свалкам ближе, чем на 10км!
ТРЦ "Зимняя черешня" и другие комплексы из говна на палках прекратили обслуживание америкосов!
gordy 29 марта 2018 | 22:34
«Меры будут зеркальными, но не только. ...Но хочу сразу сказать, что не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англо-саксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину».
Зеркально, но не реактивно: реактивно - от слова реактив? Если так, то у англосаксов камень спадет с души.
ur_sus 29 марта 2018 | 22:12
Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять куда течет река: Россия становится изгоем на мировой арене. К этому шло давно, запад медлил, колебался. Теперь "ящик Пандоры" открыт. Но не будем огорчаться - Путину это на руку, он к этому страну вел давно. Ему нравится имидж "Ына" только не с одной, а с тысячей атомных бомб. Это война нервов - победит тот, кто моргнёт последним. Перефразируя героя культового фильма запад говорит: "сейчас мы посмотрим, что это за Путин"...
tks 29 марта 2018 | 22:08
dobro_vam_v_dom: Sic! Чем меньше из России будет российских шпионов под прикрытием дипломатов, тем лучше!
kottigr1 29 марта 2018 | 22:12
tks: Хорошо, что англичане цивилизованные люди и не стали в рамках "зеркальных мер" травить кого нибудь в Кремле.. Пусть ещё в России поживут, помучаются...
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:17
kottigr1: А жаль...
Ведь мы-то мучаемся от кремлёвских.
Чем бы их...
kottigr1 29 марта 2018 | 22:31
kir_pich_101: Если на улицы выйду пара миллионов вооруженных недовольных.. Вы этих путинистов замучаетесь искать по всему миру.
gригорьич 29 марта 2018 | 22:08
dobro_vam_v_dom: Верно, товарищ! Подпереть дверь бревнышком, оконца законопатить, собачек с цепи спустить, сидеть дома и трехдневные щи хлебать! Лишь бы хватило лучины....
all_seeing74 29 марта 2018 | 22:10
dobro_vam_v_dom: точно! Шпиёны истосковались по родине! Сделайте им приятно!))) это вам не росийские дипломаты, для которых возврат домой как серпом по яйцам!!!))))
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:05
Ой допрыгается!
Отзовут всех и Чемпионат Мира по футболу тоже.
С Машкой и Письковым играть будешь?
abuvgrobu 29 марта 2018 | 22:05
Я нашему МИДу предлагаю другую формулировку : " Россия высылает 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работника генерального консульства США в Екатеринбурге в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге."
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:21
abuvgrobu: Только по делу отравления СОТРУДНИКА английских спецслужб Скрипаля.
tks 29 марта 2018 | 22:06
Случаем, не кривое ли "зеркальце" то, у "красавы" бесподобной?
all_seeing74 29 марта 2018 | 22:08
Ага, назло отцу, отморозьте уши!)))) зеркально он ответит! Клоун! ЧЕМ?!!!)))) лол!!!)))
kunst54 29 марта 2018 | 22:09
Какая забота о российских гражданах - закрыть генконсульство в Петербурге! Теперь людям придется за визой поехать в Москву. Едешь в вагончике, глядишь в окно и радуешься родным просторам, поминаешь добрым словом министра и нацлидера, и так легко и радостно на душе.
cukker 29 марта 2018 | 22:14
kunst54: "людям" за визой нужно будет в Магадан ездить. Под присмотром конвоя
filipp14262 29 марта 2018 | 22:13
Если бы Лавров публично признал полное фиаско внешней политики России, сам подал бы в отставку, извинившись, немного стал бы его уважать. А так, учитывая "репутацию" страны у него не остаётся никаких шансов не быть проклятым потомками.
muuroomaa 29 марта 2018 | 22:14
"МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».
Не собираются ли отравить Пехтина?
alex006 29 марта 2018 | 22:15
Чтобы получилось зеркально нужно высылать сотрудников КГБ, то есть набрать сотрудников этого ведомства среди французов, немцев и разных прочих шведов, а это мало реально.
mjau 29 марта 2018 | 22:15
Так российские дипломаты возвращаются в Россию без всякой радости, а иностранные уедут из этого дурдома довольные.
us101 29 марта 2018 | 22:19
"...англо-саксонское звено..."!!!
Хотелось бы напомнить что каких-то пять лет назад, Россия имела самую прогресирующую экономику на планете и входила в лидирующую восьмёрку индустриальных стран мира.
max3446 29 марта 2018 | 22:21
Год назад 28 марта вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом для Грузии. С тех пор этой возможностью воспользовались 280 тысяч грузинских граждан.
Власти Грузии тогда посчитали, что безвизовый режим может быть первым шагом на пути к вступлению в ЕС. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пояснил, что в обозримом будущем этого не стоит ждать.
Теперь же и безвизовый режим оказался под угрозой.
Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия официально попросили министра внутренних дел Германии принять на уровне ЕС меры для того, чтобы отменить безвизовый режим с Грузией.
Причиной для такой просьбы стало резко возросшее число соискателей убежища из Грузии и с повышенной "криминальной активностью" грузин, чьи заявления находятся на рассмотрении.
Если в 2008 году убежище в Германии искали 298 грузин, то в 2017 году их было уже 3462, а за первые два месяца этого года уже 1359 человек. При этом доля грузинских заявителей, получающих ту или иную степень убежища, составляет всего 1,1 процента.
Растет число соискателей убежища из Грузии и в других европейских странах, для поездок в которые грузинам не требуются визы: во Франции, Нидерландах, Швеции, Греции, а также Швейцарии, которая входит в Шенгенскую зону.
Как подсчитали СМИ Германии, в 2017 году лишь около 600 граждан Грузии были депортированы. На сегодня в ФРГ находятся примерно три тысячи получивших отказ и еще три с половиной тысячи ожидающих ответа.
При этом, если начать судиться, то можно оттянуть момент депортации на год-два. Так, в немецких судах сейчас находятся порядка 400 тысяч исков такого рода.
Отметим, что в федеральном министерстве внутренних дел Германии изначально были против безвиза для Грузии и согласились только после того, как в ЕС был принят механизм, позволяющий отменять безвизовый режим.
hihisha 29 марта 2018 | 22:23
Им не нужно сотрудничество в расследовании, они уже расследовали...
pedro_juares 29 марта 2018 | 22:31
у Лаврова зеркальная болезнь
guerrilleros 29 марта 2018 | 22:33
Он добавил, что не знает – будут ли ужесточения для выдачи американских виз...
Я знаю . Будут ,лавруха ,будут. Будут слёзы ,сопли и плач записных поцриотов и длинная-длинная в пару-тройку лет очередь. Будут стенания о внуках на чужбине ,о назначенных встречах с бизнес-партнёрами , врачами и адвокатами . Всё будет - потерпи чутка. Ещё сам в этой очереди с номерочком на руке топтаться будешь.
hunterhead 29 марта 2018 | 22:33
"Сергей Лавров: Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из западных стран"
Пора тебе, Лавров, самому в зеркало взглянуть, "зеркальный" ты наш...:-D
budweiser23 29 марта 2018 | 22:33
Лавров сожги в знак протеста все доллары, что накоплены на старость...слабо?
kaplan911 29 марта 2018 | 22:34
\\ Сергей Лавров: Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из западных стран. \\
От этого ЗЕРКАЛНОГО ответа ЗАЙЧИК от зеркала, случаем, не Воронеж заденет, не ?
grishakras 29 марта 2018 | 22:34
Верхняя вольта отвечает