\\ Сергей Лавров: Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из западных стран. \\

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров:

«Меры будут зеркальными, но не только. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран — тоже зеркально все в том что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. Но хочу сразу сказать, что не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англо-саксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину».

Россия настроена на сотрудничество в расследовании дела Скрипалей, добавил Сергей Лавров.

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.

США готовы к любому ответу России на высылку дипломатов из-за дела Скрипалей, сказал в эксклюзивном интервью РБК-ТВ посол США в России Джон Хантсман.

Он добавил, что не знает – будет ли ужесточения для выдачи американских виз разных категорий россиян.