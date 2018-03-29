Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку. Состояние Сергея Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное. Об этом рассказали в больнице, где он сейчас находится.
Между тем, Россия вновь потребовала консульского доступа к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Комментарии52
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metslag 29 марта 2018 | 21:35
Печально это для российских спецслужб. А ведь она может и рассказать кое-что.
А насчет допуцска к ней российсчких дипломатов теперь надо к ней
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:42
metslag: ""Печально это для российских спецслужб."" - с чего это вдруг? Как раз печально для режиссеров английского цирка.
Тут один госдеповский пропагандончик рассказывал, что Путин приказал отравить Скрипаля папу так, чтобы он перед смертью увидел, как умерла его дочь. И это главное доказательство вины Путина. А тут все живые оказались. Как же так?
sinoptik2016 29 марта 2018 | 22:00
serhio_25__: а ты не в курсе, что не все приказы путена исполняются?
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:07
sinoptik2016: Ммм, теперь новая версия. Оказывается это не успешный план кровавого Путина. Оказывается приказ Путина никто не исполнил. Это будет в седьмой страничке доказательств вины России в отравлении?
sinoptik2016 29 марта 2018 | 22:19
serhio_25__: не исполнили, как следует, слава богу, а тяп-ляп. не подменивай смыслы, балабол.
ku111ku 29 марта 2018 | 22:10
serhio_25__: Российский Новичок...российский Новичок...а оказался просроченный британский Старичок, которым мыл волосы друг Борис...
znajka 29 марта 2018 | 22:16
ku111ku: что раскудахтался, кукушкинд? Девушка выжила, потому что бриты вкололи антидот, про это инфа прошла ещё в первые дни после отправления.
nikitin43 29 марта 2018 | 21:53
metslag: metslag: нацлидер решив провести акцию устрашения перебежчиков чекистов тем самым подорвал ризидентуру кроме этого нагадил генерал - полковнику фсб якунину с семьёй которые вывезли пару млрд баксов на запад ... там таких пехтиных очень много и железняков , астаховых , путриотов расеи ...
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:00
nikitin43: "" перебежчиков чекистов "" - и куда этот "чекист" перебежал, если он был осужден в России и его ВЫДАЛИ Англии из российской тюрьмы?
vsexnezabanite 29 марта 2018 | 22:08
nikitin43: перебежчиков чекистов
============
дебил скрипаль к ЧК-"конторе" не имел ни какого отношения, впрочем как и к разведке, он БОЕВИК - спецназ ГРУ
vsexnezabanite 29 марта 2018 | 22:06
metslag: А ведь она может и рассказать кое-что.
=======
что?!!!!!!!!!!!!!
как она сначала привезла "ОВ" в чемодане, после надышалась им в машине, па потом еще подумала и схватилась за отравленную дверную ручку.
идиотизм
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:17
metslag: Так и до этого сомнений уже не было
uhovostro 29 марта 2018 | 21:36
Мария Захарова : "Всё, что скажет Юлия Скрипаль - это ложь, обман и провокация английских и американских спецслужб! Ничего такого, о чём она расскажет не было и у неё нет никаких доказательств!"..
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:40
uhovostro: А ты не отмазывайся и не выдумывай за Захарову.
Ты лучше скажи нам, как так получилось, что после применения страшного военного отравляющего газа из России не погиб ни одни человек? Как получилось, что Скрипаль дочь уже в сознании?
uhovostro 29 марта 2018 | 21:44
serhio_25__: Пшёл вон
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:51
uhovostro: Ответить нечего? Без методички не можешь?
uhovostro 29 марта 2018 | 21:57
serhio_25__: Пшёл вон
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:02
uhovostro: Пропагандошу заклинило.
sinoptik2016 29 марта 2018 | 22:06
serhio_25__: я давно понял, что ты недоумок. отвечаю - туда не бомбу с газом сбросили, а столько сколько нужно для смерти нескольких людей. А как получилось, что выжили это заслуга британской медицины и оперативных действий прохожих и полиции. Если бы они лежали без сознание, например, в культурной столицы России, то лежали бы до вечера и всю ночь, пока дворник не попытался бы их разбудить, что бы убрать под скамейкой.
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:14
sinoptik2016: ""столько сколько нужно для смерти нескольких людей"" - несколько это сколько? И как так получилось, что выжили все?
""выжили это заслуга британской медицины и оперативных действий прохожих и полиции"" - что за бред? Если это отравление ОВ, то ни одно оперативное действие не поможет, поможет только ЗНАНИЕ примененного ОВ и наличие АНТИДОТА.
"" оперативных действий прохожих и полиции"" - в месте применения ОВ все эти прохожие и полиция умерли бы, хотя бы были в коме, как Скрипали.
"" Если бы они лежали без сознание, например, в культурной столицы России"" - у тебя случился солнечный удар в Питере, когда ты клала плитку и тебе никто не помог?
sinoptik2016 29 марта 2018 | 22:24
serhio_25__: забей в ютубе "человеку плохо Россия vs США" и ты увидишь, как при проведение эксперимента подходили люди, в лежащему человеку. Во Флориде не успевало пройти и минуты и уже кто-то подбегал к нему, а в Питере несколько часов прошло, пока к нему подошла какая-то девушка.
А по первым пунктам - нет ничего совершенного и не всегда даже электрический стул дает результат. Твои аргументы - чистое балабольство.
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:29
sinoptik2016: ""забей в ютубе "человеку плохо Россия vs США" и ты увидишь, как при проведение эксперимента подходили люди"" - для чего? Зачем мне постановочные ролики в ютубе? Я живу в России и не раз видел сам, как людям помогали.
""Твои аргументы - чистое балабольство. "" - балаболка, ответить на факты нечего?
boseal 29 марта 2018 | 21:49
serhio_25__: У них газ не той системы был. Видать "фуфло" продали англичанам румынские цыгане, выдававшие себя за бывших сотрудников спецслужб РФ из Чечни.
sergej17 29 марта 2018 | 22:00
serhio_25__: А наверное, Рогозину и его ведомству газ изготовить доверили.
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:09
sergej17: Роскосмосу? Чего только не услышишь от западных пропагандонов.
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:24
serhio_25__: Вот как ольгинских по тревоге поднали всей толпой. Значит за живое задели. Значит Россия травила. Так и отравить не смогла. Двойной позор.
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:36
serhio_25__: КГБшнику страной управлять поручили, это не удивляет?
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:18
serhio_25__: Медицина в UK, на уровне, который российские отравители представить не могут.
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:25
a_and_ts: ""Медицина в UK, на уровне, который российские отравители представить не могут"" - медицина в УК может быть на любом уровне, но отравление ОВ может произойти только применив антидот. А нужный антидот можно применить только, если ты точно знаешь, что за ОВ было применено.
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:32
serhio_25__: Так в чем проблема. Когда есть медицина, то быстро анализы делаются. Когда есть гражданское общество, то быстро в больницу попадают. Когда есть технологии, на каждую российскую заразу, в нужном месте есть антидот. И когда есть достойное правительство, отравителям это не спустили. Высылка российских шпионов только начало.
znajka 29 марта 2018 | 22:20
serhio_25__: очевидно они получили маленькую дозу через кожные покровы, об этом говорит также то что ОВ подействовало не сразу. А бриты быстро применили антидот, на следующий день после отправления.
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:27
znajka: ""А бриты быстро применили антидот, на следующий день после отправления. ""- следующий день после отравления, это не быстро. Он уже как день должен был быть мертвым.
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:34
serhio_25__: Но факты говорят об том, что все было сделано вовремя.
brocer 29 марта 2018 | 21:39
Похоже они с папой чего то курнули не того. После той отравы про которую вой подняли не живут вообще.
max3446 29 марта 2018 | 21:43
Как там ученые говорили, при отравлении Новичком шансов выжить и был полноценным человеком больше нет. Чем же тогда их на самом деле отравили если дочь пришла в сознание и может говорить? Британские спецслужбы настолько ложанулись в отравлении? Или сейчас просто добьют российских граждан и быстрее тела кремируют чтобы никто посторонний их не увидел и не взял пробы?
brocer 29 марта 2018 | 21:46
max3446: А по мне пусть добивают. Чтоб следов предателей родины и своей службы не осталось. Сгорят в Великобританских крематориях живыми, да за дело.
Жалко что похоже не наши их траванули.
max3446 29 марта 2018 | 21:51
brocer: Зато какой позор для Британии и всех тех кто российских дипломатов высылал
brocer 29 марта 2018 | 21:56
max3446: не в этом позор. Позор в том, что они любого вора пригреют и возьмут его деньги.
Об этом не принято в общем даже говорить, но реально Британия - свалка ворья из РФ.
max3446 29 марта 2018 | 22:10
brocer: Это характерно для многих стран Европы. Эдакий сливной бочок российского навоза. Вон, Павленскому которые двери ФСБ поджигал дали во Франции убежище, аплодировали когда он в Москве поджог делал, ровно до того момента, как он двери банка во Франции поджег
oldbobby 29 марта 2018 | 21:44
Фамилия консула Андрей Луговой..
a_111111 29 марта 2018 | 21:47
Она требует встречу с российским консулом... Да?
lion64___3 29 марта 2018 | 21:48
Должно быть, у неё был не сифилис, как у папаши-изменника, а всего лишь триппер.
abuvgrobu 29 марта 2018 | 21:52
Ну тут как бы всё просто: Терезе Мэй так и не удалось несмотря на всю агрессивную пропагандистскую компанию убедить все страны Евросоюза в вине России....Приходится выводить на сцену Юлю Скрипаль, с "нужными" и более убедительными показаниями о вине русских :)
mystar 29 марта 2018 | 22:05
abuvgrobu: о вине русских
_____________________________
Мне например жалко по человечески сотрудников ОЗХО. Вот как им проводить расследование когда их страны уже обьявили виновного. Их сейчас будут или прессовать по черному или что вероятнее никакого отчета от ОЗХО никто не увидит.
old44 29 марта 2018 | 22:03
лавруха требует "контрольный" !
salut__521 29 марта 2018 | 22:04
Всё у путриотов через жопу - даже отравить толком не могут. Ну сейчас запоёт дочка, фюреру мало не покажется...
serhio_25__ 29 марта 2018 | 22:17
salut__521: Патриотов Англии или США?
znajka 29 марта 2018 | 22:24
salut__521: Вряд-ли она что-нибудь знает, только если она не привезла из России средство для полировки меди (и папаша Скрипаль тщательно почистил им ручку входной двери)
a_and_ts Александр Симо 29 марта 2018 | 22:15
Один раз "консульский доступ" уже случился. Может хватит?
olenenok_zed 29 марта 2018 | 22:28
я как понимаю. недопатриотам теперь сказать нечего кроме как "жалко что она не умерла"?
zibex 29 марта 2018 | 22:31
" Россия вновь потребовала консульского доступа к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."
Лошади поставили задачу дотравить девушку.
cypher 29 марта 2018 | 22:34
А сама-то Юлия хочет этого " консульского доступа"?
Или она таки жить хочет?