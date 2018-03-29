Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку. Состояние Сергея Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное. Об этом рассказали в больнице, где он сейчас находится.



Между тем, Россия вновь потребовала консульского доступа к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.