58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.