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21:32, 29 марта 2018

58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.

Комментарии

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s_talker002 29 марта 2018 | 21:35

Половинчатая мера, надо было умножить на два и выслать, но это тоже половинчатая мера, выслать всех, оставить посла и уборщицу.

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 21:40

Красивый пинок под жирный зад двуличным англосаксам. )
Почаще бы.

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:02

Хороший подарок россиянам! Теперь сделать визу в Штаты будет в разы сложнее! Ехать в Москву и сутками стоять в очереди придётся!
Я уже не говорю о снижении потока туристов в Россию, а ведь это у нас валюты меньше будет!
Команда борцов вольного стиля уже не попадает на Кубок мира!

Америка вся в слезах! Абаму из петли еле успели вытащить!
Назло маме отморожу уши!

etofeasko 29 марта 2018 | 22:11

vasilevich58:
спасибо, посмеялся.

vsveter 29 марта 2018 | 22:21

vasilevich58: Ну не съездит лишний раз Шендерович - обойдётся.

etofeasko 29 марта 2018 | 22:25

vsveter:
Чорд побери! Гудков и Собчак как теперь в конгрессе будут выступать?

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:29

vsveter: " Ну не съездит лишний раз Шендерович - обойдётся."
_______________________________________________________________
Шендерович обошёлся бы, но у него безвиз, а вот борцы реально пролетели мимо Кубка, и это только начало!

(комментарий скрыт)

metlag 29 марта 2018 | 21:57

s_talker002: Они дополнительные меры примут, ты же читал, дурачок. Примут. А потом будут орать, что никак в США попасть не могут.
А выгнать всех можно. Но ...
Тут одна проблемка есть, США в связях с Россией мало нуждаются, ва Россия от США зависит капитально.
Раздавят одним пальцем. Там 120 миллиардов Резервного фонда только.

s_talker002 29 марта 2018 | 22:11

metlag:
\Россия от США зависит капитально. ../
Интересно в чем?
Это хохлам на противотанковые рогатки пиндосы подачки подают.
\Там 120 миллиардов Резервного фонда только...\
Деньги здесь, а не там, и это их долг, а не наш. А по долгам надо платить, иначе кирдык.

metlag 29 марта 2018 | 22:28

s_talker002: Деньги именно там, а у тебя только расписки, что их приняли на хранение.

А по долгам платить не обязательно, если ты можешь набить морду заимодавцу.
Но США России ничего не должны.
Россия сама покупала трижерис. Сама может их и продавать. Если сможет и кто купит.
Рынок понимаешь ли.
Интересуешься в чем Россия зависит от США? Во всем, голубок.
Ты вот сей

metlag 29 марта 2018 | 22:35

metlag: Ты вот сейчас в американском интернете сидишь и на американском компе постишь.
Утешай себя, что он китайсчкий, но посмотри какой в нем процессор, скорее всего Интел, ну или АМД. обе фирмы американские.
Заводы в США и Израиле. В ЮВА тестирование и упаковка.

Дурачок, даже на ГЛОНАСС элементная база американская.

vsveter 29 марта 2018 | 22:24

metlag: Ясен пень, что готовым продаться подороже, это беда. Но не все же проститутки.

metlag 29 марта 2018 | 22:39

vsveter: ну вот, а кто же ты? Интересная ты курва.
сама даешь и не признаешь.
да текбя уже в кровь изъездили, подруга.
А ты этого не понимаешь.
У тебя чей

polit_person 29 марта 2018 | 21:38

Два дня на освобождения здания, вот это правильно. Что б бежали быстрей чем стометровку.

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:04

polit_person: "Что б бежали быстрей чем стометровку."
_________________________________________________________________
Ликуй, вата! Это вам заместо медицины и образования!

polit_person 29 марта 2018 | 22:10

vasilevich58: "заместо" ))) Из какога колгоспу?

andy27 29 марта 2018 | 22:39

vasilevich58: если вместо, то это хреново... а что эти 60 дипломатов занимались развитием медицины и образования в России ?

nikitin43 29 марта 2018 | 21:42

ещё пару убийств и отравлений и дипы сами уедут из расеи , старайся вован .

serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:46

nikitin43: А если тебя убьют? Не боишься, храбрый? Или знаешь, что все это ложь и поэтому спокойно трепишься на Эхе живя в России

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:08

serhio_25__: " А если тебя убьют? "
____________________________________________________________________
Портян не знает, что вероятность быть убитым в России существенно выше, чем в Штатах и на порядок, чем в Европе?

etofeasko 29 марта 2018 | 22:19

vasilevich58:
расскажи это черным подросткам в сша, причем от рук полиции и безнаказанно.

aleksandr39 29 марта 2018 | 21:44

Как же теперь дочка Сережки Лаврова будет ездить смотреть на свою недвижимость в США ???

serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:48

aleksandr39: Куда ездить, она же постоянно живет в США или методичка опять поменялась?

metlag 29 марта 2018 | 21:59

serhio_25__: Ты спутал, сергунька, этьо Абрамович постояннов США живет.
А дочка Лаврова промоталась и теперь на Ленинградке подрабатывает.

ura_123 29 марта 2018 | 21:52

aleksandr39: Так и евробонды накрылись...
А в рассеюшке запретят америкабонды))))

maxvin 29 марта 2018 | 21:45

Хороший темп берут. молодцы! Скоро вместо посольских кварталов, под все западные представительства оставят два-три этажа в высотке на Смоленской! Столько площади полезной освободится!

ura_123 29 марта 2018 | 21:54

maxvin: И знаешь для кого?
Для вице-премьера Шувалова и его корги и карги.

maxvin 29 марта 2018 | 22:02

ura_123: Нет, малообеспеченных многодетных там расселят обитателей ветхого жилья, престарелых, бомжей и нищих. Вот люди обрадуются!!! Будут жить в шикарных апартаментах, со всеми удобствами, кушать из красивой посуды, красота! Все лачуги-бараки снесут, строительный комплекс будет возводить города будущего! Работой его обеспечит на годы вперёд.

prade 29 марта 2018 | 21:45

Но Россия высылает иностранных дипломатов не потому, что иностранная государство устроило химическую атаку в центре Москвы. Действие Лондона было оправданным, а действие Путина, нет.

glotov 29 марта 2018 | 21:56

Боже мой, какая безмерная однобокость! (с)

us101 29 марта 2018 | 21:47

"...на освобождение здания американской стороне дается два дня..." - Не надо было Пуськину предьяву на Ивановa катать, тот хоть какой-то мозг имел, вон какой централизованный пылесос в России создал! А теперь, не думаю что Путин контралирует ситуацию. Даже для такого барыги как он, эта распальцовка глупа и безрассудна.

hrzn877 29 марта 2018 | 21:48

Правильно, а ещё надо в знак протеста запретить пользование всеми программами Microsoft, Oracle, Adobe и прочим американским барахлом, срочно изъять все компьютеры с Windows и Mac OS, запретить всю продукцию Apple - телефоны (бедный димон!), и вообще всё пиндосское. Вот заживём-то! И вообще весь мир можем сжечь в течение часа, забыли небось об этом враги России! Кто забыл, тот вспомнит!

kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:53

hrzn877: Напишем на телеге "Можем повторить". Но впрячь уже некого...
Весна на носу, там лебеда пойдёт, сок берёзовый, картоху посадим...
Достойный ответ проклятым пиндосам...

cukker 29 марта 2018 | 21:48

отличный результат. амеры в Питере и при СССР работали и вот из-за старой провокаторши Мей получили под зад. И будут получать-предупреждены

aleks12 29 марта 2018 | 21:54

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге
========================================================================
скоро и российские дипломаты будут стоять в очереди за визами,борцы уже на себе проверили.

abuvgrobu 29 марта 2018 | 21:54

Осталось кинуть взгляд на дип.собственность Америки и, если что, продать ее таджикам, пусть свое представительство там организуют.

boseal 29 марта 2018 | 21:56

Вспоминаются слова группы Ленинград из песни "Дорожная". Ну очень подходит).

max3446 29 марта 2018 | 21:57

Еще надо бы потребовать от США признать вину в фальсификации доклада Макларена по допингу и фальсификацию дела Скрипаля.

goshan31 29 марта 2018 | 22:08

Российским дипработникам в НЙ приготовиться к выходу....

chimp2013 29 марта 2018 | 22:31

Стоящий на балконе 9 этажа спрашивает у падающего с 20 : "Как дела?" - "Пока отлично!"

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