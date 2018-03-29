58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata
58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».
Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.
Комментарии40
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s_talker002 29 марта 2018 | 21:35
Половинчатая мера, надо было умножить на два и выслать, но это тоже половинчатая мера, выслать всех, оставить посла и уборщицу.
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 21:40
Красивый пинок под жирный зад двуличным англосаксам. )
Почаще бы.
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:02
Хороший подарок россиянам! Теперь сделать визу в Штаты будет в разы сложнее! Ехать в Москву и сутками стоять в очереди придётся!
Я уже не говорю о снижении потока туристов в Россию, а ведь это у нас валюты меньше будет!
Команда борцов вольного стиля уже не попадает на Кубок мира!
Америка вся в слезах! Абаму из петли еле успели вытащить!
Назло маме отморожу уши!
etofeasko 29 марта 2018 | 22:11
vasilevich58:
спасибо, посмеялся.
vsveter 29 марта 2018 | 22:21
vasilevich58: Ну не съездит лишний раз Шендерович - обойдётся.
etofeasko 29 марта 2018 | 22:25
vsveter:
Чорд побери! Гудков и Собчак как теперь в конгрессе будут выступать?
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:29
vsveter: " Ну не съездит лишний раз Шендерович - обойдётся."
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Шендерович обошёлся бы, но у него безвиз, а вот борцы реально пролетели мимо Кубка, и это только начало!
metlag 29 марта 2018 | 21:57
s_talker002: Они дополнительные меры примут, ты же читал, дурачок. Примут. А потом будут орать, что никак в США попасть не могут.
А выгнать всех можно. Но ...
Тут одна проблемка есть, США в связях с Россией мало нуждаются, ва Россия от США зависит капитально.
Раздавят одним пальцем. Там 120 миллиардов Резервного фонда только.
s_talker002 29 марта 2018 | 22:11
metlag:
\Россия от США зависит капитально. ../
Интересно в чем?
Это хохлам на противотанковые рогатки пиндосы подачки подают.
\Там 120 миллиардов Резервного фонда только...\
Деньги здесь, а не там, и это их долг, а не наш. А по долгам надо платить, иначе кирдык.
metlag 29 марта 2018 | 22:28
s_talker002: Деньги именно там, а у тебя только расписки, что их приняли на хранение.
А по долгам платить не обязательно, если ты можешь набить морду заимодавцу.
Но США России ничего не должны.
Россия сама покупала трижерис. Сама может их и продавать. Если сможет и кто купит.
Рынок понимаешь ли.
Интересуешься в чем Россия зависит от США? Во всем, голубок.
Ты вот сей
metlag 29 марта 2018 | 22:35
metlag: Ты вот сейчас в американском интернете сидишь и на американском компе постишь.
Утешай себя, что он китайсчкий, но посмотри какой в нем процессор, скорее всего Интел, ну или АМД. обе фирмы американские.
Заводы в США и Израиле. В ЮВА тестирование и упаковка.
Дурачок, даже на ГЛОНАСС элементная база американская.
vsveter 29 марта 2018 | 22:24
metlag: Ясен пень, что готовым продаться подороже, это беда. Но не все же проститутки.
metlag 29 марта 2018 | 22:39
vsveter: ну вот, а кто же ты? Интересная ты курва.
сама даешь и не признаешь.
да текбя уже в кровь изъездили, подруга.
А ты этого не понимаешь.
У тебя чей
polit_person 29 марта 2018 | 21:38
Два дня на освобождения здания, вот это правильно. Что б бежали быстрей чем стометровку.
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:04
polit_person: "Что б бежали быстрей чем стометровку."
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Ликуй, вата! Это вам заместо медицины и образования!
polit_person 29 марта 2018 | 22:10
vasilevich58: "заместо" ))) Из какога колгоспу?
andy27 29 марта 2018 | 22:39
vasilevich58: если вместо, то это хреново... а что эти 60 дипломатов занимались развитием медицины и образования в России ?
nikitin43 29 марта 2018 | 21:42
ещё пару убийств и отравлений и дипы сами уедут из расеи , старайся вован .
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:46
nikitin43: А если тебя убьют? Не боишься, храбрый? Или знаешь, что все это ложь и поэтому спокойно трепишься на Эхе живя в России
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:08
serhio_25__: " А если тебя убьют? "
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Портян не знает, что вероятность быть убитым в России существенно выше, чем в Штатах и на порядок, чем в Европе?
etofeasko 29 марта 2018 | 22:19
vasilevich58:
расскажи это черным подросткам в сша, причем от рук полиции и безнаказанно.
aleksandr39 29 марта 2018 | 21:44
Как же теперь дочка Сережки Лаврова будет ездить смотреть на свою недвижимость в США ???
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:48
aleksandr39: Куда ездить, она же постоянно живет в США или методичка опять поменялась?
metlag 29 марта 2018 | 21:59
serhio_25__: Ты спутал, сергунька, этьо Абрамович постояннов США живет.
А дочка Лаврова промоталась и теперь на Ленинградке подрабатывает.
ura_123 29 марта 2018 | 21:52
aleksandr39: Так и евробонды накрылись...
А в рассеюшке запретят америкабонды))))
maxvin 29 марта 2018 | 21:45
Хороший темп берут. молодцы! Скоро вместо посольских кварталов, под все западные представительства оставят два-три этажа в высотке на Смоленской! Столько площади полезной освободится!
ura_123 29 марта 2018 | 21:54
maxvin: И знаешь для кого?
Для вице-премьера Шувалова и его корги и карги.
maxvin 29 марта 2018 | 22:02
ura_123: Нет, малообеспеченных многодетных там расселят обитателей ветхого жилья, престарелых, бомжей и нищих. Вот люди обрадуются!!! Будут жить в шикарных апартаментах, со всеми удобствами, кушать из красивой посуды, красота! Все лачуги-бараки снесут, строительный комплекс будет возводить города будущего! Работой его обеспечит на годы вперёд.
prade 29 марта 2018 | 21:45
Но Россия высылает иностранных дипломатов не потому, что иностранная государство устроило химическую атаку в центре Москвы. Действие Лондона было оправданным, а действие Путина, нет.
glotov 29 марта 2018 | 21:56
Боже мой, какая безмерная однобокость! (с)
us101 29 марта 2018 | 21:47
"...на освобождение здания американской стороне дается два дня..." - Не надо было Пуськину предьяву на Ивановa катать, тот хоть какой-то мозг имел, вон какой централизованный пылесос в России создал! А теперь, не думаю что Путин контралирует ситуацию. Даже для такого барыги как он, эта распальцовка глупа и безрассудна.
hrzn877 29 марта 2018 | 21:48
Правильно, а ещё надо в знак протеста запретить пользование всеми программами Microsoft, Oracle, Adobe и прочим американским барахлом, срочно изъять все компьютеры с Windows и Mac OS, запретить всю продукцию Apple - телефоны (бедный димон!), и вообще всё пиндосское. Вот заживём-то! И вообще весь мир можем сжечь в течение часа, забыли небось об этом враги России! Кто забыл, тот вспомнит!
kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:53
hrzn877: Напишем на телеге "Можем повторить". Но впрячь уже некого...
Весна на носу, там лебеда пойдёт, сок берёзовый, картоху посадим...
Достойный ответ проклятым пиндосам...
cukker 29 марта 2018 | 21:48
отличный результат. амеры в Питере и при СССР работали и вот из-за старой провокаторши Мей получили под зад. И будут получать-предупреждены
aleks12 29 марта 2018 | 21:54
58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге
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скоро и российские дипломаты будут стоять в очереди за визами,борцы уже на себе проверили.
abuvgrobu 29 марта 2018 | 21:54
Осталось кинуть взгляд на дип.собственность Америки и, если что, продать ее таджикам, пусть свое представительство там организуют.
boseal 29 марта 2018 | 21:56
Вспоминаются слова группы Ленинград из песни "Дорожная". Ну очень подходит).
max3446 29 марта 2018 | 21:57
Еще надо бы потребовать от США признать вину в фальсификации доклада Макларена по допингу и фальсификацию дела Скрипаля.
goshan31 29 марта 2018 | 22:08
Российским дипработникам в НЙ приготовиться к выходу....
chimp2013 29 марта 2018 | 22:31
Стоящий на балконе 9 этажа спрашивает у падающего с 20 : "Как дела?" - "Пока отлично!"