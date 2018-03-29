...В Кремле считают проблему свалок научной задачей, поэтому обратились к Российскую академию наук....

Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев, — сообщает РБК. По его словам, несколько дней назад ему позвонили из администрации президента и спросили, знают ли они, что творится в Волоколамске, а также упрекнули, что от академии не поступает никаких предложений. Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя, поэтому нужно искать другие варианты решения проблемы.