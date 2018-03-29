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21:31, 29 марта 2018

В Кремле считают проблему свалок научной задачей, поэтому обратились к Российскую академию наук

Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев, — сообщает РБК. По его словам, несколько дней назад ему позвонили из администрации президента и спросили, знают ли они, что творится в Волоколамске, а также упрекнули, что от академии не поступает никаких предложений. Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя, поэтому нужно искать другие варианты решения проблемы.

Комментарии

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ur_sus 29 марта 2018 | 21:34

//В Кремле считают проблему свалок научной задачей, поэтому обратились к Российскую академию наук//
Это - ВЫШАК! Оставим без комментариев.

metlag 29 марта 2018 | 21:44

ur_sus: Только такие задачи и может решать теперь Российская академия наук.
Практически все дееспособные ученые уже работают за границей.
Только сегодня было сообщение что в 2016 из России уехали уже 44 тысячи высококвалифицированных специалистов. Такие данные на общем собрании РАН привёл главный учёный секретарь Академии Николай Долгушкин,

prutkov100 29 марта 2018 | 21:55

...В Кремле считают проблему свалок научной задачей, поэтому обратились к Российскую академию наук....
Ребята , для того чтобы поставить унитаз , мало иметь отходы организма , надо еще построить дом , подвести к нему воду и канализацию , сделать отдельную комнату ит.д. До того , как вы постоите дом , нужно еще проложить коллектора и много много еще чего . Но вы , которые привыкли много лет ходить за ярангу , сейчас пытаетесь с научной точки зрения выгрести все то чем вы завалили всю страну за один раз , что ли ? Вы десятилетиями набивали свои карманы и продолжаете это делать сейчас . Смотрите , вертикали свои не пообломайте от натуги .

evgolius7 29 марта 2018 | 22:00

Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя,

Всё вложили в виолончели...
Вам Димон сказал, что денег нет.

sidoroventucascz 29 марта 2018 | 22:18

А чего это в Российскую академию наук? - Надо бы сразу в Академию художеств!

shlevet 29 марта 2018 | 21:36

//...ему позвонили из администрации президента...//
Уверен, что это был не пранкер?

metlag 29 марта 2018 | 21:49

shlevet: «Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их, чтобы мы сами видели проблемы и выходили бы с вариантами их решения», — указал Сергеев.

Ну что же, космосом будет заниматься Илон Маск.
А Российская академия наук займется мусором.
Но и это ей

raffal 29 марта 2018 | 22:09

shlevet:
Вообще-то, Вы правы, безусловно. Такие вещи делаются не по звонку, а, по крайней мере запиской, доставленный спецкурьером Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации.
Но и, полагаю, что у Президента Академии наук есть доступ к специальной, правительственной связи с Администрацией Президента. Если пранкеры сумели вклиниться, то этот вопрос к Федеральной службе охраны Российской Федерации
Но, строго по конкретной теме острой проблеме мусора в Подмосковье.
Если кратко, то КАК ВСЁ ЗАПУЩЕНО!

jetsam 29 марта 2018 | 21:43

ключевое "позвонили".
т.е. в случае чего - "а где доказательства???? в глаза смотреть!!!!!"

kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:44

Так вот кто виноват!
Ну слава богу!

gvs 29 марта 2018 | 21:45

К Рогозину надо было обратиться ))) Пусть он мусор на Луну отправляет )))

ac_dc 29 марта 2018 | 21:47

Так. Теперь будет на кого пальцем казать. Акодемики - дармоеды травят русский народ ! ( надо бы еще процентный состав посчитать) .
К ответу !

tks 29 марта 2018 | 21:52

ФАНО полностью добило РАН, своими "эффективными" менеджерами. В РАН только старые пердуны остались, при всем уважении к прежним их заслугам.

starsbo 29 марта 2018 | 21:52

Абсолютно правильно! Надо привлечь научные силы к этому таинственному явлению природы. Как так можно при таких финансовых вложениях не решить простейшую проблему? Правда задачу надо поручить медицинской академии наук на предмет устройства мозгов российских чиновников.

nikolashin2017 29 марта 2018 | 21:52

на свалку эту администрацию и все разрешится...

lion64___3 29 марта 2018 | 21:54

Это на самом деле очень сложная проблема. Понятное дело. либерастам из высшей школы экономических гомиков и примкнувшим к ним петухам это не понять. мозгов куриных не хватает. Мусор необходимо перерабатывать, надо решать эти проблемы.

nusipusi 29 марта 2018 | 22:08

lion64___3: так вот уважаемый.....хватит песни тут петь.....идите и чистите клозеты....Вам в начале прошлого это профкссор Преображенский еще советовал делать

kostia1971 29 марта 2018 | 22:38

lion64___3: Тебе же дураку цельный академик сказал-"Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя"
А деньги украли Димон и Вован с товарищами.и это очень сложная проблема))))

vladimir1967 29 марта 2018 | 21:58

Вообще то это не бином Ньютона. Во всем мире известно что надо организовывать раздельный сбор мусора и его переработку,а.не захватывать чужие земли.

old44 29 марта 2018 | 22:00

ща акадэмик в трениках ситуацию разрулит. могу подсказать - раньше ездили "на картошку" , теперь можно организовать трудовой десант "на свалку"

feluka2010 29 марта 2018 | 22:10

old44: ага, на сортировку - уже на месте. Раньше заготконторы все сортировали. Заготовители в Райпотребсоюзах были миллионеры.... Правда, не было столько - пластика и упаковки....Бутылки ,
мы, студенты все до одной сдавали по 12 копеек.Кефирные бутылки тоже на обмен или 15 коппек

fantforbarbi 29 марта 2018 | 22:00

Учитывая превышение кол-ва сероводорода в 85(!!!) раз в Волоколамске - это уже не научная проблема. Людей надо переселять ,господа....И срочно !

dilevski1973 29 марта 2018 | 22:03

" Выпей море..."

lubomir 29 марта 2018 | 22:04

А правительства в России уже нет, если мусором Кремль занимается? Даже виртуального?

feluka2010 29 марта 2018 | 22:05

Вопрос блондинки: а что опыт маленькой Европы и Японии нельзя прикупить, наверное, дешевле будет

alger 29 марта 2018 | 22:07

а чё, Гундяй бездействует, могл бы и святой водой окропить и нано пылью присыпать

podwodnik 29 марта 2018 | 22:21

Научная прблема? Действительно быть доцентом на мусорных подрядах это вам не мелочь по карманам тырить.

"...Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует – от настоящей не отличишь..." (Джентльмены удачи).

(комментарий скрыт)

yazva_sibirskaya 29 марта 2018 | 22:34

Чота ржу.
Сперва задушили РАН, а теперь приползли: помогите, дескать.

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