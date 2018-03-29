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21:30, 29 марта 2018

В Волоколамске проходит стихийный митинг у здания администрации в центре города

На площади собралось около 6-7 тысяч человек, — сообщает телеканал «Дождь».

Жители требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Люди не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз.

Газета «Ведомости» сообщает, что сейчас в администрации проходит очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, результаты пока неизвестны.

Комментарии

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uhovostro 29 марта 2018 | 21:33

Они все - агенты Госдепа, МИ-6 и Моссада...

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 21:44

А что плохого в сероводородном воздухе? Он лечебный.
А серные бани - вообще имеют редкие целебные свойства широкого спектра действия.

sbk 29 марта 2018 | 21:47

mbh_vor_n1: Съезди, подыши.
Заодно полечишься. Отпуск ведь вашим тоже полагается?

meister_luvin 29 марта 2018 | 21:48

mbh_vor_n1:

Угрюмый лес стоит стеной кругом;
Стоит, задумался и ждет.
Лишь вихрь порой в его груди взревет.
Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед.

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:39

Ужас не в том, что россияне оказались в жопе. а в том, что они там обустроились и обжились! ...и принюхались!

nitinol 29 марта 2018 | 21:56

mbh_vor_n1 21:44:
///А что плохого в сероводородном воздухе? Он лечебный.
А серные бани - вообще имеют редкие целебные свойства широкого спектра действия.///

Где вас, на каких помойках, понабирали? В школе химию даже не слушали? Напомню вам, что сера и сероводород суть разные вещи. Сероводородом очень хорошо тащит из выгребных ям и туалетов типа сортир с дыркой в полу. Напомню вам также, например, что хлор - это удушливый газ, а NaCl всего лишь пищевая соль. Постыдились бы лезть с комментами с такими знаниями в приличное место...

diximania1948 29 марта 2018 | 22:08

mbh_vor_n1: Дуйте холуи вместе с кремлёвсим барином туда на месячишко.

sparky 29 марта 2018 | 22:18

mbh_vor_n1:
В вашу контору берут только с IQ ниже 80?
Ты, дебилоид, ни за что бы не набрал 87.5.

uhovostro 29 марта 2018 | 22:26

sparky: Там все такие...

dickson_s 29 марта 2018 | 21:45

Не задалось начало 5 срока для царя, так красиво проценты нарисовали, а тут какие то холопы бузят.

kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:46

uhovostro: Согласен!
И что интересно прикрываются своими детьми, видишь-ли не нравится превышение в 80 раз!

pantera_1 29 марта 2018 | 21:38

Опять "провокации"? Площадь оцеплена?

putkaput001 29 марта 2018 | 21:39

Это же научная задача,пока академики своего слова ещё не сказали- не хрен бунтовать!

dickson_s 29 марта 2018 | 21:47

putkaput001: Правильно!! Прислать им акадэмыка кадырова, он им быстро докажет что никаких проблем в Волоколамске нет.

blindpew_33 29 марта 2018 | 21:43

6-7 тысяч в городе с населением 20 тысяч - это мегакруто!
Видимо, сильно достало людей.

starsbo 29 марта 2018 | 21:44

При СССР когда учились в поселковой школе в Сибири- иногда стояли сильные морозы.
Местное радио сообщало температуру на улице. Дело в том, что при 40 градусах можно было не ходить. но радио сообщало 36 и мы шли. Я помню если было плюнуть слюна падала ледяшкой. как то уже много лет спустя разговаривал с человеком работавшим начальником на лесоповале в тайге. Он сказал . что радио врало по распоряжению властей. Морозы на самом деле были порой и 52-54. Стране нужен был план и люди выходили на работу ну и мы соответственно.

kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:48

starsbo: Сейчас о таких правонарушениях со стороны властей можно только мечтать...

starsbo 29 марта 2018 | 21:59

kir_pich_101: Не мечтайте. В те времена ( это уже открыто) обогащали уран 60 км от Красноярска и всю воду после охлаждения реакторов без очистки ( блин, разве можно ее очистить...) сбрасывали в Енисей. До сих пор все отмели енисея на 500 км ниже фонят...а как фонили тогда... онкология была и есть в тех местах будь здоров. Не мечтайте о тех правонарушениях.

kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:14

starsbo: От Семипалатинска тоже проблем у людей со здоровьем хватает...

starsbo 29 марта 2018 | 22:33

kir_pich_101: Речь о полном сокрытии опасности. Люди купались, ловили рыбу.. Семипалатинск хотя бы понять можно было.

agriment 29 марта 2018 | 22:23

starsbo:21:44 " Морозы на самом деле были порой и 52-54"

. Забавный случай -
проверяя лесопромышленный комплекс в Иркутской обл., в прочих производственных расходах обнаружили
подсолнечное масло - бочками и спирт.
Оказывается, на лесозаготовках, работали китайцы(квоты до 500чел) и при таких низких температурах постоянно смазывали маслом лицо и руки.
Сибиряки на лесозаготовках удивлялись и принимали 90градусов во внутрь....
Прочие производственные расходы, указывались в рублях, без расшифровок по наименованиям, скрывали, кто как мог,:"Стране нужен был план и люди выходили на работу"

jetsam 29 марта 2018 | 21:46

послать им онищенко! он сразу всех успокоит. все в норме.
главное - супостатский боржоми не пить,
турецких помидоров не есть и фр.сыр - ни в коем случае...
--- еще англ.футбол не смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!

kottigr1 29 марта 2018 | 21:47

Снова Госдеп устраивает провокацию.. То Обама детей в Кемерово подожжёт, то НАТО всю пенсию у российских пенсионеров украдет.. Только сплочение вокруг гения современности Путина - изобретателя иномарок и полных жратвой тележек в супермаркетах.. спасет Россию !

kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:00

kottigr1: Щас учёные после пинка выдадут новый элемент в таблице Менжелеева - Путиний. Распада и массы не имеет.

benin_papa__ 29 марта 2018 | 21:52

Вообще-то, предельно допустимая концентрация именно таковой и именуется, что дальше наступают последствия, для организма не полезные. Мягко говоря.
А уж в 10 ли раз, либо в 87 ПДК превышена, уже не суть важно.
Какая разница, умереть от заболеваний через два года, или через пять?
Через два даже гуманней...

fantforbarbi 29 марта 2018 | 22:03

Похоже ,что людей надо из таких мест , рядом с подобными полигонами - тотально переселять. Москва растет и отходов меньше не станет. Пока что то придумают , пройдет много времени. А люди реально очень тяжело травятся , особенно дети.

kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 22:07

Скоро Владимира Владимировича так зажалеют все ,что места не останется которое еще никто не пожалел !!!
А желающих пожалеть очень много...бедненький наш...
Мизулина ,тулеев ,кириенко вот подсуетились ...первыми пожалели...
А хочут -то все.
Патрик вон с дачником ...аж слюни висят ...
Какя мерзость .Тьфу

zhrv 29 марта 2018 | 22:30

- "но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз."

Все зашло слишком далеко - жители могут противостоять официальному вранью

kaplan911 29 марта 2018 | 22:30

Это зелёные человечики пожаловали, не?!
Может инопланетяне, бандеровцы или Госдеп США их финансирует?

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