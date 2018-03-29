В Волоколамске проходит стихийный митинг у здания администрации в центре города

На площади собралось около 6-7 тысяч человек, — сообщает телеканал «Дождь».

Жители требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Люди не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз.

Газета «Ведомости» сообщает, что сейчас в администрации проходит очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, результаты пока неизвестны.