В Волоколамске проходит стихийный митинг у здания администрации в центре города
На площади собралось около 6-7 тысяч человек, — сообщает телеканал «Дождь».
Жители требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Люди не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз.
Газета «Ведомости» сообщает, что сейчас в администрации проходит очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, результаты пока неизвестны.
Комментарии29
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uhovostro 29 марта 2018 | 21:33
Они все - агенты Госдепа, МИ-6 и Моссада...
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 21:44
А что плохого в сероводородном воздухе? Он лечебный.
А серные бани - вообще имеют редкие целебные свойства широкого спектра действия.
sbk 29 марта 2018 | 21:47
mbh_vor_n1: Съезди, подыши.
Заодно полечишься. Отпуск ведь вашим тоже полагается?
meister_luvin 29 марта 2018 | 21:48
mbh_vor_n1:
Угрюмый лес стоит стеной кругом;
Стоит, задумался и ждет.
Лишь вихрь порой в его груди взревет.
Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед.
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:39
Ужас не в том, что россияне оказались в жопе. а в том, что они там обустроились и обжились! ...и принюхались!
nitinol 29 марта 2018 | 21:56
mbh_vor_n1 21:44:
///А что плохого в сероводородном воздухе? Он лечебный.
А серные бани - вообще имеют редкие целебные свойства широкого спектра действия.///
Где вас, на каких помойках, понабирали? В школе химию даже не слушали? Напомню вам, что сера и сероводород суть разные вещи. Сероводородом очень хорошо тащит из выгребных ям и туалетов типа сортир с дыркой в полу. Напомню вам также, например, что хлор - это удушливый газ, а NaCl всего лишь пищевая соль. Постыдились бы лезть с комментами с такими знаниями в приличное место...
diximania1948 29 марта 2018 | 22:08
mbh_vor_n1: Дуйте холуи вместе с кремлёвсим барином туда на месячишко.
sparky 29 марта 2018 | 22:18
mbh_vor_n1:
В вашу контору берут только с IQ ниже 80?
Ты, дебилоид, ни за что бы не набрал 87.5.
uhovostro 29 марта 2018 | 22:26
sparky: Там все такие...
dickson_s 29 марта 2018 | 21:45
Не задалось начало 5 срока для царя, так красиво проценты нарисовали, а тут какие то холопы бузят.
kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:46
uhovostro: Согласен!
И что интересно прикрываются своими детьми, видишь-ли не нравится превышение в 80 раз!
pantera_1 29 марта 2018 | 21:38
Опять "провокации"? Площадь оцеплена?
putkaput001 29 марта 2018 | 21:39
Это же научная задача,пока академики своего слова ещё не сказали- не хрен бунтовать!
dickson_s 29 марта 2018 | 21:47
putkaput001: Правильно!! Прислать им акадэмыка кадырова, он им быстро докажет что никаких проблем в Волоколамске нет.
blindpew_33 29 марта 2018 | 21:43
6-7 тысяч в городе с населением 20 тысяч - это мегакруто!
Видимо, сильно достало людей.
starsbo 29 марта 2018 | 21:44
При СССР когда учились в поселковой школе в Сибири- иногда стояли сильные морозы.
Местное радио сообщало температуру на улице. Дело в том, что при 40 градусах можно было не ходить. но радио сообщало 36 и мы шли. Я помню если было плюнуть слюна падала ледяшкой. как то уже много лет спустя разговаривал с человеком работавшим начальником на лесоповале в тайге. Он сказал . что радио врало по распоряжению властей. Морозы на самом деле были порой и 52-54. Стране нужен был план и люди выходили на работу ну и мы соответственно.
kir_pich_101 29 марта 2018 | 21:48
starsbo: Сейчас о таких правонарушениях со стороны властей можно только мечтать...
starsbo 29 марта 2018 | 21:59
kir_pich_101: Не мечтайте. В те времена ( это уже открыто) обогащали уран 60 км от Красноярска и всю воду после охлаждения реакторов без очистки ( блин, разве можно ее очистить...) сбрасывали в Енисей. До сих пор все отмели енисея на 500 км ниже фонят...а как фонили тогда... онкология была и есть в тех местах будь здоров. Не мечтайте о тех правонарушениях.
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:14
starsbo: От Семипалатинска тоже проблем у людей со здоровьем хватает...
starsbo 29 марта 2018 | 22:33
kir_pich_101: Речь о полном сокрытии опасности. Люди купались, ловили рыбу.. Семипалатинск хотя бы понять можно было.
agriment 29 марта 2018 | 22:23
starsbo:21:44 " Морозы на самом деле были порой и 52-54"
. Забавный случай -
проверяя лесопромышленный комплекс в Иркутской обл., в прочих производственных расходах обнаружили
подсолнечное масло - бочками и спирт.
Оказывается, на лесозаготовках, работали китайцы(квоты до 500чел) и при таких низких температурах постоянно смазывали маслом лицо и руки.
Сибиряки на лесозаготовках удивлялись и принимали 90градусов во внутрь....
Прочие производственные расходы, указывались в рублях, без расшифровок по наименованиям, скрывали, кто как мог,:"Стране нужен был план и люди выходили на работу"
jetsam 29 марта 2018 | 21:46
послать им онищенко! он сразу всех успокоит. все в норме.
главное - супостатский боржоми не пить,
турецких помидоров не есть и фр.сыр - ни в коем случае...
--- еще англ.футбол не смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!
kottigr1 29 марта 2018 | 21:47
Снова Госдеп устраивает провокацию.. То Обама детей в Кемерово подожжёт, то НАТО всю пенсию у российских пенсионеров украдет.. Только сплочение вокруг гения современности Путина - изобретателя иномарок и полных жратвой тележек в супермаркетах.. спасет Россию !
kir_pich_101 29 марта 2018 | 22:00
kottigr1: Щас учёные после пинка выдадут новый элемент в таблице Менжелеева - Путиний. Распада и массы не имеет.
benin_papa__ 29 марта 2018 | 21:52
Вообще-то, предельно допустимая концентрация именно таковой и именуется, что дальше наступают последствия, для организма не полезные. Мягко говоря.
А уж в 10 ли раз, либо в 87 ПДК превышена, уже не суть важно.
Какая разница, умереть от заболеваний через два года, или через пять?
Через два даже гуманней...
fantforbarbi 29 марта 2018 | 22:03
Похоже ,что людей надо из таких мест , рядом с подобными полигонами - тотально переселять. Москва растет и отходов меньше не станет. Пока что то придумают , пройдет много времени. А люди реально очень тяжело травятся , особенно дети.
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 22:07
Скоро Владимира Владимировича так зажалеют все ,что места не останется которое еще никто не пожалел !!!
А желающих пожалеть очень много...бедненький наш...
Мизулина ,тулеев ,кириенко вот подсуетились ...первыми пожалели...
А хочут -то все.
Патрик вон с дачником ...аж слюни висят ...
Какя мерзость .Тьфу
zhrv 29 марта 2018 | 22:30
- "но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз."
Все зашло слишком далеко - жители могут противостоять официальному вранью
kaplan911 29 марта 2018 | 22:30
Это зелёные человечики пожаловали, не?!
Может инопланетяне, бандеровцы или Госдеп США их финансирует?