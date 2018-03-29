Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов»

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. На заседании думского комитета по развитию гражданского общества Иванов заявил, что нужно ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте: кто, когда приехал, кем приглашен, группа крови, сведения о заболеваниях и т.д.

В ответ на критику в комментариях депутат-единорос ответил, что хочет заменить бумажные документы на электронные носители. Для мигрантов это будет намного удобнее.