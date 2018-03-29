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21:03, 29 марта 2018

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов»

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. На заседании думского комитета по развитию гражданского общества Иванов заявил, что нужно ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте: кто, когда приехал, кем приглашен, группа крови, сведения о заболеваниях и т.д.

В ответ на критику в комментариях депутат-единорос ответил, что хочет заменить бумажные документы на электронные носители. Для мигрантов это будет намного удобнее.

Комментарии

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askol2016 29 марта 2018 | 21:06

А что, нормально! Каждому таджику на ухо приклепать алюминиевую бирку с номером.

evgolius7 29 марта 2018 | 21:13

Пипец...простите....
Тренируются на мигрантах....
Ждём когда созреют до аборигенов.

vasilevich58 29 марта 2018 | 22:36

Чипировать надо депутатов всех уровней, а так же чиновников, чтобы их от людей отличить можно было!

odobryam_s 29 марта 2018 | 21:07

Цак нужен! Цак! Это такой колокольчик в нос для всех, кроме депутатов! И "Ку" три раза, и малиновые штаны....

hagana 29 марта 2018 | 21:08

Как собак что ли ???!! А себе он не хочет клеймо на брюхе поставить ?

uhovostro 29 марта 2018 | 21:15

hagana: На нём уже клейма негде ставить...(с)

abraz 29 марта 2018 | 21:11

Правильно. И еще на ухо бирку приклепать с инвентарным номером. Как в Гулаге.

tag188 29 марта 2018 | 21:12

В ХХ веке в одной тоже скрепной державе на руке просто делали татуировку с номером.
Но сейчас все-таки ХХI век, технологии шагнули вперед.
Кстати, россиян тоже, можно заодно чипировать.

uhovostro 29 марта 2018 | 21:13

Есть же прекрасный опыт Третьего Рейха - каждому мигранту присвоить свой номер и нанеси на руку в виде татуировки. Изучать надо практику идейных друзей!...

brocer 29 марта 2018 | 21:13

И к этим депутатам еще кто то ходил интервью брать? Скажите спасибо что не съели...

abborigen 29 марта 2018 | 21:16

Ачо, пригласили к примеру, наставника для сборной по футболу, и при подписании контракта...шмяк ему клеймо на лоб.

blindpew_33 29 марта 2018 | 21:45

abborigen: а при проигрыше - рвать ноздри и отрезать язык!

ostanovka 29 марта 2018 | 21:24

Характерно что такая показательная мысль пришла именно в русскую голову.

iakov 29 марта 2018 | 21:38

ostanovka:
Полицаи были и среди русских

mystar 29 марта 2018 | 21:51

ostanovka: Характерно что такая показательная мысль пришла именно в русскую голову.
____________________________________________________________________________
Вот фиг ты угадал. В США некоторые компании чипируют своих сотрудников. Некоторые пиндосы сами чипируются. Все это давно уже.

pikol 29 марта 2018 | 21:25

А депутату Иванову рекомендуется носить строгий ошейник с чипом. Хотя что можно требовать от простого депутата ,если верховная власть с завидной регулярностью несет сплошную пургу.

rampa 29 марта 2018 | 21:25

а дна, оказывается, нет

aleksei123m 29 марта 2018 | 21:34

Помнится, была уже такая "уникальная сверхдержава", там правда номера накалывали.
Может "уважаемый" депутат, успеет до 9 мая вспомнить чем там все закончилось?

iakov 29 марта 2018 | 21:36

Соверемененко!
А не какие там желтые шестиконечные звездочки.

delovoy_podolsk 29 марта 2018 | 21:40

Чего так сопливенько то? Чипировать! Надо сразу: клеймить и в ноздри кольцо. Чтобы, продев трос через кольца, легче было бригаду привести к объекту.

lion64___3 29 марта 2018 | 21:50

Можно также всех либерастов чипировать. Всё равно они за границу собираются сбежать. А там их точно чипируют.

ems1 29 марта 2018 | 21:52

Надо приглядеться, что за Кац скрывается под фамилией Иванов?

brocer 29 марта 2018 | 22:07

ems1: Не ищите тут того, что хотите найти. Дураков в любой нации хватает. а тем более в отдельно взятой думе РФ. До 100% доходит.

grashupfer 29 марта 2018 | 21:52

Все заметили как эти провластные микроцефалы вместе и сразу разразились вдруг безумной отчаянной околесицей? Явно с испугу. Видать почуяли их поганые пердаки нечто ужасно и неотвратимо на них надвигающщеся. Вот и мелят всё без разбору нагрянувшее в башку.

tks 29 марта 2018 | 21:56

Ха-ха-ха, а баблосы Максимка получать будет? Небось, уже конторку приготовил??? ООО "Лабеан" например? )))

asyrj 29 марта 2018 | 21:56

Давно пора!
А что, только русскому народу пребывать в рабстве
"Вечного ЧП?"
Все-ех порежу!.. Все-ех почипирую!..

annacrimea 29 марта 2018 | 21:56

А может у них там, на Урале, радиация высокая... Может он уже малость того...эт самое... Может его, бедолашного, самого чипировать пора, чтоб потом хозяева с поисками не заморачивались...

papa38130 29 марта 2018 | 22:01

люстрация гэбни, декапитация депутатов, а там уже и чипирование мигрантов не понадобится

tks 29 марта 2018 | 22:03

Анекдот "в тему":

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На следующий день она с свекровью идет к другому гинекологу.
Посадив невесту в кресло,гинеколог бодро заглядывает внутрь. Затем в большом шоке смотрит на свекровь. Потом опять внутрь и снова на свекровь.... И так несколько раз. Свекровь, заподозрив неладное, шипит: Ну что ТАМ??! Гинеколог: То, что она девочка это 100%... Но я не пойму кто и зачем туда печать СанЭпидемСтанции поставил?!”

grigorcar 29 марта 2018 | 22:08

дума хочет всех сделать подобными себе - роботами?

yulia79 29 марта 2018 | 22:12

Не забудьте еще сделать прививку, проглистогонить и стерилизовать ...

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