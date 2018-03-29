Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов»
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. На заседании думского комитета по развитию гражданского общества Иванов заявил, что нужно ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте: кто, когда приехал, кем приглашен, группа крови, сведения о заболеваниях и т.д.
В ответ на критику в комментариях депутат-единорос ответил, что хочет заменить бумажные документы на электронные носители. Для мигрантов это будет намного удобнее.
Комментарии31
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askol2016 29 марта 2018 | 21:06
А что, нормально! Каждому таджику на ухо приклепать алюминиевую бирку с номером.
evgolius7 29 марта 2018 | 21:13
Пипец...простите....
Тренируются на мигрантах....
Ждём когда созреют до аборигенов.
vasilevich58 29 марта 2018 | 22:36
Чипировать надо депутатов всех уровней, а так же чиновников, чтобы их от людей отличить можно было!
odobryam_s 29 марта 2018 | 21:07
Цак нужен! Цак! Это такой колокольчик в нос для всех, кроме депутатов! И "Ку" три раза, и малиновые штаны....
hagana 29 марта 2018 | 21:08
Как собак что ли ???!! А себе он не хочет клеймо на брюхе поставить ?
uhovostro 29 марта 2018 | 21:15
hagana: На нём уже клейма негде ставить...(с)
abraz 29 марта 2018 | 21:11
Правильно. И еще на ухо бирку приклепать с инвентарным номером. Как в Гулаге.
tag188 29 марта 2018 | 21:12
В ХХ веке в одной тоже скрепной державе на руке просто делали татуировку с номером.
Но сейчас все-таки ХХI век, технологии шагнули вперед.
Кстати, россиян тоже, можно заодно чипировать.
uhovostro 29 марта 2018 | 21:13
Есть же прекрасный опыт Третьего Рейха - каждому мигранту присвоить свой номер и нанеси на руку в виде татуировки. Изучать надо практику идейных друзей!...
brocer 29 марта 2018 | 21:13
И к этим депутатам еще кто то ходил интервью брать? Скажите спасибо что не съели...
abborigen 29 марта 2018 | 21:16
Ачо, пригласили к примеру, наставника для сборной по футболу, и при подписании контракта...шмяк ему клеймо на лоб.
blindpew_33 29 марта 2018 | 21:45
abborigen: а при проигрыше - рвать ноздри и отрезать язык!
ostanovka 29 марта 2018 | 21:24
Характерно что такая показательная мысль пришла именно в русскую голову.
iakov 29 марта 2018 | 21:38
ostanovka:
Полицаи были и среди русских
mystar 29 марта 2018 | 21:51
ostanovka: Характерно что такая показательная мысль пришла именно в русскую голову.
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Вот фиг ты угадал. В США некоторые компании чипируют своих сотрудников. Некоторые пиндосы сами чипируются. Все это давно уже.
pikol 29 марта 2018 | 21:25
А депутату Иванову рекомендуется носить строгий ошейник с чипом. Хотя что можно требовать от простого депутата ,если верховная власть с завидной регулярностью несет сплошную пургу.
rampa 29 марта 2018 | 21:25
а дна, оказывается, нет
aleksei123m 29 марта 2018 | 21:34
Помнится, была уже такая "уникальная сверхдержава", там правда номера накалывали.
Может "уважаемый" депутат, успеет до 9 мая вспомнить чем там все закончилось?
iakov 29 марта 2018 | 21:36
Соверемененко!
А не какие там желтые шестиконечные звездочки.
delovoy_podolsk 29 марта 2018 | 21:40
Чего так сопливенько то? Чипировать! Надо сразу: клеймить и в ноздри кольцо. Чтобы, продев трос через кольца, легче было бригаду привести к объекту.
lion64___3 29 марта 2018 | 21:50
Можно также всех либерастов чипировать. Всё равно они за границу собираются сбежать. А там их точно чипируют.
ems1 29 марта 2018 | 21:52
Надо приглядеться, что за Кац скрывается под фамилией Иванов?
brocer 29 марта 2018 | 22:07
ems1: Не ищите тут того, что хотите найти. Дураков в любой нации хватает. а тем более в отдельно взятой думе РФ. До 100% доходит.
grashupfer 29 марта 2018 | 21:52
Все заметили как эти провластные микроцефалы вместе и сразу разразились вдруг безумной отчаянной околесицей? Явно с испугу. Видать почуяли их поганые пердаки нечто ужасно и неотвратимо на них надвигающщеся. Вот и мелят всё без разбору нагрянувшее в башку.
tks 29 марта 2018 | 21:56
Ха-ха-ха, а баблосы Максимка получать будет? Небось, уже конторку приготовил??? ООО "Лабеан" например? )))
asyrj 29 марта 2018 | 21:56
Давно пора!
А что, только русскому народу пребывать в рабстве
"Вечного ЧП?"
Все-ех порежу!.. Все-ех почипирую!..
annacrimea 29 марта 2018 | 21:56
А может у них там, на Урале, радиация высокая... Может он уже малость того...эт самое... Может его, бедолашного, самого чипировать пора, чтоб потом хозяева с поисками не заморачивались...
papa38130 29 марта 2018 | 22:01
люстрация гэбни, декапитация депутатов, а там уже и чипирование мигрантов не понадобится
tks 29 марта 2018 | 22:03
Анекдот "в тему":
Девушка лёгкого поведения выходит замуж. Парень, естественно, не в курсе. Перед свадьбой,зная что свекровь поведёт её к гинекологу на предмет определения целостности причинного места, она решила обмануть свекровь и пошла к лучшему гинекологу в городе. Тот внимательно осмотрев "дыру", говорит: Всё плохо! Обычным зашиванием не обойтись! Нужна пластика! Езжайте-ка,голубушка,на базар. Там купите свежую телячью ляжку. Я сниму с неё брыжейку и пересажу вам. Ни один специалист не определит подлог». А что делать? Поехала, купила, пересадили...
На следующий день она с свекровью идет к другому гинекологу.
Посадив невесту в кресло,гинеколог бодро заглядывает внутрь. Затем в большом шоке смотрит на свекровь. Потом опять внутрь и снова на свекровь.... И так несколько раз. Свекровь, заподозрив неладное, шипит: Ну что ТАМ??! Гинеколог: То, что она девочка это 100%... Но я не пойму кто и зачем туда печать СанЭпидемСтанции поставил?!”
grigorcar 29 марта 2018 | 22:08
дума хочет всех сделать подобными себе - роботами?
yulia79 29 марта 2018 | 22:12
Не забудьте еще сделать прививку, проглистогонить и стерилизовать ...