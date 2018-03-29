Россия разорвала соглашение с Украиной о взаимных поставках оружия

Оно действовало с 1995 года. Действие соглашения было прекращено 28 марта. Об этом говорится в сообщении российского МИДа на официальном интернет-портале правовой информации.

На прошлой неделе Украина прекратила экономического сотрудничества с Россией, которая действовал с 2011 года.