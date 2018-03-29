Россия разорвала соглашение с Украиной о взаимных поставках оружия
Оно действовало с 1995 года. Действие соглашения было прекращено 28 марта. Об этом говорится в сообщении российского МИДа на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Украина прекратила экономического сотрудничества с Россией, которая действовал с 2011 года.
Комментарии42
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ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 21:06
Трофейная БРДМ-2 Псковской дивизии была "взаимнопоставлена" в Одессу батальоном "Шторм" в 2014 году.
evgolius7 29 марта 2018 | 21:09
Других проблем нет...
Забавно как чиновники находят повод, что они работают.
vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 21:10
ihor_syvoryj: Самым крупным поставщиком оружия в днр остается всу. Поашкины вояки бросают его при бегстве или меняют на водку :)
ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 21:12
vulgaris_liberal: Ну, приходи, купи.
kapitonovih_36 29 марта 2018 | 21:28
ihor_syvoryj: какелы, вы сами бегом прибегаете и меняете на бутылку сивухи...доказано котлами....хи-хи...
ku111ku 29 марта 2018 | 22:01
kapitonovih_36: Разорвать отношения с ними надо вообще...и забыть на время, пока не приползут на коленях...
metlag 29 марта 2018 | 22:10
ku111ku: Пока ползти приходится России.
Из-за отказа Южмашзавода обслуживать ракеты Воевода Россия их списывает.
А Арм ат нет и не предвидится еще лет 5-6 минимум.
Вертолетные двигатели за 10 лет толком так и не научились делать. Кое-как полсотни штук в год осилили, а нужно 500.
С корабельными двигателями катастрофа в России.
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Фрегаты остались без украинских «сердец»
Прекращение Украиной военно-технического сотрудничества с Россией поставило под угрозу завершение строительства кораблей для ВМФ РФ
Скандал, вызванный отказом Украины поставить в Россию оплаченные ранее корабельные газотурбинные двигатели, высветил важную проблему в военно-техническом сотрудничестве между государствами. В данном случае она заключается в серьезной зависимости российского оборонного комплекса от украинских производителей.
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За прошедшие годы Николаевский завод, называемый ныне «Научно-производственным комплексом газотурбостроения «Зоря — Машпроект», стал ведущим предприятием в своей отрасли сначала в СССР, а потом и в СНГ.
Ситуация практически не изменилась после исчезновения с карты мира Советского Союза. До самого последнего времени украинский завод исправно поставлял России газотурбинные корабельные двигатели, а также оборудование для магистральных газопроводов и электростанций. Только за последние десять лет николаевскими турбинами были оснащены электростанции в Салехарде, Иваново и Новгороде, многочисленные противолодочные, десантные и сторожевые корабли ВМФ России.
ku111ku 29 марта 2018 | 22:13
metlag: Смешно...Только хлеба пока укропы просят на западе, а не мы...Оглянись на навозную кучу вокруг себя и приезжай в Москву...
metlag 29 марта 2018 | 22:23
ku111ku: дурачок, разговор не про хлеб.
А про техническое отставание России от Украины.
Тебе привели факты, опровергай факты, а не мажь с вою рожу дерьмом и не изображай полного идиота.
Кстати ты знаешь откуда Россия титановую руду получает? Тоже с Украины.
tour 29 марта 2018 | 21:15
vulgaris_liberal:
Когда Буратино кинул в ямку на Поле Чудес пять золотых, в то, что вырастет дерево с монетами на ветках, верил только он один. А когда в Стране Дураков рассказывают, будто на Донбассе боеприпасы, танки и орудия сами собой появляются из ниоткуда, в это должны верить все 140 миллионов дураков?!?
kapitonovih_36 29 марта 2018 | 21:31
tour: это пофиг, ведь этим деровом с монетками пялят в зад 40 миллион скаклов уже почти четыре года....хи-хиюююю
captainobvious 29 марта 2018 | 21:47
tour: что значит "ниоткуда"? а харьковские окружные военные склады просто так сгорели, хотите сказать?
serg05 29 марта 2018 | 22:00
captainobvious: "харьковские окружные военные склады просто так сгорели"
Это называется "Слышал звон, но не знает где он". Так вякнуть, чтобы отметиться.
captainobvious 29 марта 2018 | 22:09
serg05: а на самом деле, в Балаклее просто фейерверком День независимости отмечали?
varangian2011 29 марта 2018 | 21:53
tour: Вы не умеете читать то, что вам пишут. Все как раз говорят о том, что оружие на Донбассе появляется ни ниоткуда, а от подразделений украинской армии, либо брошенным в результате отступлений, либо обменяное с утра ради похмелья.
semper_fidelis 29 марта 2018 | 22:04
ihor_syvoryj: И теперь у европейской нации не только ржавые корабли, но ржавый броневик 60-х годов.
nitsahon 29 марта 2018 | 21:06
странно,что данное соглашение еще действовало... я думал,что украина инициировала его разрыв еще в 2014 году(когда они все военно-промышленные отношения с россией - по понятным причинам - резко оборвали)...
snikkersnepper 29 марта 2018 | 21:17
nitsahon:
Куда оборвали?
Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия. Об этом говорится в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Так, за 2013-2017 годы Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте – Китай (485 млн), третье место у Таиланда (301 млн).
2016 год рекордный.
А про "понятные причины":
Россия имеет право проводить инспекцию украинских воинских частей, но на данный момент не изъявила желания делать это. С таким тезисом на брифинге выступил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, передают Українські Новини.
mavviomi 29 марта 2018 | 21:34
snikkersnepper: можно ссылку на данные за 2017 год или ты просто языком ляпаешь?
Бедные кацапы пытаются найти признаки дружественного к себе отношения в старых и прекративших свое действия бюрократических решениях - зря. Прокляли вас украинцы!
ostapbey 29 марта 2018 | 21:09
Вертолеты будут летать на резинках Баковской фабрики 4.
Даже..
shlevet 29 марта 2018 | 21:23
ostapbey: //Вертолеты будут летать на резинках...//
Вы про это?
https://ok.ru/video/244230918500
odobryam_s 29 марта 2018 | 21:09
Военторги закрываются, кароч....
nikolaysatin 29 марта 2018 | 21:19
Наш малотонажный флот, в том числе военный, будет в некотором шоке. Южмаш и кб Антонова, и пр. Найдут себе компаньонов без сомнения. Наши тоже чего-то напридумывают, но только внутри себя и с потерей в осовременивании и с удорожанием продукции... И что? Ни авиация, ни танко-станко-корабельно-химииеская промышленность СССР не могла добиться серьёзных результатов без поддержки (пусть и за деньги!) в предвоенные годы без ненавистных капиталистов. А сейчас это вообще невозможно из-за отсталости в быстро прогрессирующих технологиях. А Украина - ой как не за8олустье в этиз0х вопросах. И потенциал там не слабее российского. Дураков там хватает, а нефти с газом нет... А так...
tour 29 марта 2018 | 21:26
nikolaysatin: -/потенциал там не слабее российского./
Украина, справится со своими проблемами самостоятельно, без нашей помощи.
А вот Россия, сомневаюсь. Думаю права была В. И. Новодворская:
"Путин со своими подельниками, доведет страну до той черты, когда - голодная, раздетая и нищаяРоссия, будет просить у Украины кусок хлеба с салом!"
lion64___3 29 марта 2018 | 21:34
tour: после повышенной дозы галоперидола боровой и новодворская много чего говорили
kisa2000 29 марта 2018 | 21:35
tour: дурень думкой богатеет (украинская присказка).
captainobvious 29 марта 2018 | 21:51
tour: "Ровно через год Украина будет отправлять гуманитарную помощь в Россию.
Запомните этот твит." (М. Саакашвили) 11:25 AM - 15 Dec 2014
shalunok 29 марта 2018 | 22:29
tour: Не, против сала будет мусульманское большинство населения - нехаляльно.
shicotus_live 29 марта 2018 | 21:33
nikolaysatin: Южмаш и кб Антонова, и пр. Найдут себе компаньонов без сомнения...
_______________________________
То то я и смотрю, как они красочно загибаются.)
а вот а России строят или уже построили предприятия. которые заменяют украинские поставки.
kottigr1 29 марта 2018 | 21:52
shicotus_live: Да-да.. Один батут Рогозина чего стоит и самая большая группировка глубоководных российских спутников.. !
anatolr 29 марта 2018 | 21:55
shicotus_live: //а вот а России строят или уже построили предприятия. которые заменяют украинские поставки.// И активно производят "Боярышник" вкупе с мельдонием! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
kapitonovih_36 29 марта 2018 | 22:01
anatolr: антоша, меньше соси у госдепа. а то в каклятской голове сало усыхает...ха-ха...
lion64___3 29 марта 2018 | 21:31
Для свидомых кроме рогаток ничего больше не нужно. Умом не доросли.
raffal 29 марта 2018 | 21:51
lion64___3: Для свидомых ...Умом не доросли.
______________________________
Кстати, академик С.П.Королёв был этническим украинцем из Житомира.
А сейчас, после смерти Стива Джобса, лидер Apple, самой дорогой по капитализации компании мира (в 12 раз выше, чем Gazprom), хохол, правда американский, Стив (Степан) Возняк.
kapitonovih_36 29 марта 2018 | 22:04
raffal: ага....в каклятских сми даже малевича и чайковского уже записали в этнические украинцы....хи-хи...дубины майданутые....
raffal 29 марта 2018 | 22:21
kapitonovih_36:
Мне ничего не известно про этническую принадлежность Малевича и Чайковского. Но известно, что самый видный учёный в истории вообще отрасли, в области электросварки, был Борис Патон, украинец.
Но, в диалог с троллем, приползщим в это собрание пакостить, не вступаю.
И и Ваш коллега по кличке lion64___3...пшёл вон, скот.
Доброго пути; )
lion64___3 29 марта 2018 | 22:08
raffal: Нет такой нации "украинцы". Это обозначение места жительства, на окраине Российской империи. Также как сибиряки это не отдельная нация. А свидомые это тоже не нация, а просто сборище гнид и свынопыдоров.
raffal 29 марта 2018 | 22:14
lion64___3: Нет такой нации "украинцы"... свидомые это тоже не нация, а просто сборище гнид и свынопыдоров.
_________________________________
Сибиряк это не нация. А украинец - нация, а Украина это государство.
А нацарапавший это: "сборище гнид и свынопыдоров" может быть только гнидой. Законченной и безнадёжной.
semper_fidelis 29 марта 2018 | 22:10
raffal: > этническим украинцем из Житомира
Но он об этом не знал.
Капитализация Аппла обеспечена исключительно верой в светлое будущее Аппла. Капитализация Газпрома обеспечена желанием погреться.
raffal 29 марта 2018 | 22:24
semper_fidelis:
Разница ещё в том, что Apple это инновационный, наукоёмкий продукт с высокой добавочной стоимостью.С перспективой развития
А Газпром это невозобновляемый, природный продукт. Сырьё. С весьма сомнительной перспективой.
anatolr 29 марта 2018 | 21:52
//На прошлой неделе Украина прекратила экономическОГО сотрудничествА с Россией, которАЯ действовАЛ с 2011 года.//
Я понимаю проблемы с грамотностью, но не настолько же!
Анатолий - удивленный сосед Госдепа
grigorcar 29 марта 2018 | 22:05
неточное изложение ситуации.
сотрудничество, да, прекращено. но поставки российского оружия в некоторые районы Украины, насколько я понимаю, продолжаются. на "гуманитарной основе"...