Z Архив новостей новости
5 42 6 3425
21:02, 29 марта 2018

Россия разорвала соглашение с Украиной о взаимных поставках оружия

Оно действовало с 1995 года. Действие соглашения было прекращено 28 марта. Об этом говорится в сообщении российского МИДа на официальном интернет-портале правовой информации.

На прошлой неделе Украина прекратила экономического сотрудничества с Россией, которая действовал с 2011 года.

Комментарии

42

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 21:06

Трофейная БРДМ-2 Псковской дивизии была "взаимнопоставлена" в Одессу батальоном "Шторм" в 2014 году.

evgolius7 29 марта 2018 | 21:09

Других проблем нет...
Забавно как чиновники находят повод, что они работают.

vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 21:10

ihor_syvoryj: Самым крупным поставщиком оружия в днр остается всу. Поашкины вояки бросают его при бегстве или меняют на водку :)

ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 21:12

vulgaris_liberal: Ну, приходи, купи.

kapitonovih_36 29 марта 2018 | 21:28

ihor_syvoryj: какелы, вы сами бегом прибегаете и меняете на бутылку сивухи...доказано котлами....хи-хи...

ku111ku 29 марта 2018 | 22:01

kapitonovih_36: Разорвать отношения с ними надо вообще...и забыть на время, пока не приползут на коленях...

metlag 29 марта 2018 | 22:10

ku111ku: Пока ползти приходится России.
Из-за отказа Южмашзавода обслуживать ракеты Воевода Россия их списывает.
А Арм ат нет и не предвидится еще лет 5-6 минимум.
Вертолетные двигатели за 10 лет толком так и не научились делать. Кое-как полсотни штук в год осилили, а нужно 500.
С корабельными двигателями катастрофа в России.
===========
Фрегаты остались без украинских «сердец»
Прекращение Украиной военно-технического сотрудничества с Россией поставило под угрозу завершение строительства кораблей для ВМФ РФ

Скандал, вызванный отказом Украины поставить в Россию оплаченные ранее корабельные газотурбинные двигатели, высветил важную проблему в военно-техническом сотрудничестве между государствами. В данном случае она заключается в серьезной зависимости российского оборонного комплекса от украинских производителей.
------------------
За прошедшие годы Николаевский завод, называемый ныне «Научно-производственным комплексом газотурбостроения «Зоря — Машпроект», стал ведущим предприятием в своей отрасли сначала в СССР, а потом и в СНГ.

Ситуация практически не изменилась после исчезновения с карты мира Советского Союза. До самого последнего времени украинский завод исправно поставлял России газотурбинные корабельные двигатели, а также оборудование для магистральных газопроводов и электростанций. Только за последние десять лет николаевскими турбинами были оснащены электростанции в Салехарде, Иваново и Новгороде, многочисленные противолодочные, десантные и сторожевые корабли ВМФ России.

ku111ku 29 марта 2018 | 22:13

metlag: Смешно...Только хлеба пока укропы просят на западе, а не мы...Оглянись на навозную кучу вокруг себя и приезжай в Москву...

metlag 29 марта 2018 | 22:23

ku111ku: дурачок, разговор не про хлеб.
А про техническое отставание России от Украины.
Тебе привели факты, опровергай факты, а не мажь с вою рожу дерьмом и не изображай полного идиота.

Кстати ты знаешь откуда Россия титановую руду получает? Тоже с Украины.

tour 29 марта 2018 | 21:15

vulgaris_liberal:
Когда Буратино кинул в ямку на Поле Чудес пять золотых, в то, что вырастет дерево с монетами на ветках, верил только он один. А когда в Стране Дураков рассказывают, будто на Донбассе боеприпасы, танки и орудия сами собой появляются из ниоткуда, в это должны верить все 140 миллионов дураков?!?

kapitonovih_36 29 марта 2018 | 21:31

tour: это пофиг, ведь этим деровом с монетками пялят в зад 40 миллион скаклов уже почти четыре года....хи-хиюююю

captainobvious 29 марта 2018 | 21:47

tour: что значит "ниоткуда"? а харьковские окружные военные склады просто так сгорели, хотите сказать?

serg05 29 марта 2018 | 22:00

captainobvious: "харьковские окружные военные склады просто так сгорели"

Это называется "Слышал звон, но не знает где он". Так вякнуть, чтобы отметиться.

captainobvious 29 марта 2018 | 22:09

serg05: а на самом деле, в Балаклее просто фейерверком День независимости отмечали?

varangian2011 29 марта 2018 | 21:53

tour: Вы не умеете читать то, что вам пишут. Все как раз говорят о том, что оружие на Донбассе появляется ни ниоткуда, а от подразделений украинской армии, либо брошенным в результате отступлений, либо обменяное с утра ради похмелья.

(комментарий скрыт)

semper_fidelis 29 марта 2018 | 22:04

ihor_syvoryj: И теперь у европейской нации не только ржавые корабли, но ржавый броневик 60-х годов.

nitsahon 29 марта 2018 | 21:06

странно,что данное соглашение еще действовало... я думал,что украина инициировала его разрыв еще в 2014 году(когда они все военно-промышленные отношения с россией - по понятным причинам - резко оборвали)...

snikkersnepper 29 марта 2018 | 21:17

nitsahon:

Куда оборвали?

Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия. Об этом говорится в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Так, за 2013-2017 годы Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте – Китай (485 млн), третье место у Таиланда (301 млн).

2016 год рекордный.

А про "понятные причины":
Россия имеет право проводить инспекцию украинских воинских частей, но на данный момент не изъявила желания делать это. С таким тезисом на брифинге выступил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, передают Українські Новини.

mavviomi 29 марта 2018 | 21:34

snikkersnepper: можно ссылку на данные за 2017 год или ты просто языком ляпаешь?

Бедные кацапы пытаются найти признаки дружественного к себе отношения в старых и прекративших свое действия бюрократических решениях - зря. Прокляли вас украинцы!

ostapbey 29 марта 2018 | 21:09

Вертолеты будут летать на резинках Баковской фабрики 4.
Даже..

shlevet 29 марта 2018 | 21:23

ostapbey: //Вертолеты будут летать на резинках...//

Вы про это?

https://ok.ru/video/244230918500

odobryam_s 29 марта 2018 | 21:09

Военторги закрываются, кароч....

nikolaysatin 29 марта 2018 | 21:19

Наш малотонажный флот, в том числе военный, будет в некотором шоке. Южмаш и кб Антонова, и пр. Найдут себе компаньонов без сомнения. Наши тоже чего-то напридумывают, но только внутри себя и с потерей в осовременивании и с удорожанием продукции... И что? Ни авиация, ни танко-станко-корабельно-химииеская промышленность СССР не могла добиться серьёзных результатов без поддержки (пусть и за деньги!) в предвоенные годы без ненавистных капиталистов. А сейчас это вообще невозможно из-за отсталости в быстро прогрессирующих технологиях. А Украина - ой как не за8олустье в этиз0х вопросах. И потенциал там не слабее российского. Дураков там хватает, а нефти с газом нет... А так...

tour 29 марта 2018 | 21:26

nikolaysatin: -/потенциал там не слабее российского./
Украина, справится со своими проблемами самостоятельно, без нашей помощи.
А вот Россия, сомневаюсь. Думаю права была В. И. Новодворская:
"Путин со своими подельниками, доведет страну до той черты, когда - голодная, раздетая и нищаяРоссия, будет просить у Украины кусок хлеба с салом!"

lion64___3 29 марта 2018 | 21:34

tour: после повышенной дозы галоперидола боровой и новодворская много чего говорили

kisa2000 29 марта 2018 | 21:35

tour: дурень думкой богатеет (украинская присказка).

captainobvious 29 марта 2018 | 21:51

tour: "Ровно через год Украина будет отправлять гуманитарную помощь в Россию.
Запомните этот твит." (М. Саакашвили) 11:25 AM - 15 Dec 2014

shalunok 29 марта 2018 | 22:29

tour: Не, против сала будет мусульманское большинство населения - нехаляльно.

shicotus_live 29 марта 2018 | 21:33

nikolaysatin: Южмаш и кб Антонова, и пр. Найдут себе компаньонов без сомнения...
_______________________________
То то я и смотрю, как они красочно загибаются.)
а вот а России строят или уже построили предприятия. которые заменяют украинские поставки.

kottigr1 29 марта 2018 | 21:52

shicotus_live: Да-да.. Один батут Рогозина чего стоит и самая большая группировка глубоководных российских спутников.. !

anatolr 29 марта 2018 | 21:55

shicotus_live: //а вот а России строят или уже построили предприятия. которые заменяют украинские поставки.// И активно производят "Боярышник" вкупе с мельдонием! :-)))

Анатолий - сосед Госдепа

kapitonovih_36 29 марта 2018 | 22:01

anatolr: антоша, меньше соси у госдепа. а то в каклятской голове сало усыхает...ха-ха...

(комментарий скрыт)

lion64___3 29 марта 2018 | 21:31

Для свидомых кроме рогаток ничего больше не нужно. Умом не доросли.

raffal 29 марта 2018 | 21:51

lion64___3: Для свидомых ...Умом не доросли.
______________________________
Кстати, академик С.П.Королёв был этническим украинцем из Житомира.
А сейчас, после смерти Стива Джобса, лидер Apple, самой дорогой по капитализации компании мира (в 12 раз выше, чем Gazprom), хохол, правда американский, Стив (Степан) Возняк.

kapitonovih_36 29 марта 2018 | 22:04

raffal: ага....в каклятских сми даже малевича и чайковского уже записали в этнические украинцы....хи-хи...дубины майданутые....

raffal 29 марта 2018 | 22:21

kapitonovih_36:
Мне ничего не известно про этническую принадлежность Малевича и Чайковского. Но известно, что самый видный учёный в истории вообще отрасли, в области электросварки, был Борис Патон, украинец.
Но, в диалог с троллем, приползщим в это собрание пакостить, не вступаю.
И и Ваш коллега по кличке lion64___3...пшёл вон, скот.
Доброго пути; )

lion64___3 29 марта 2018 | 22:08

raffal: Нет такой нации "украинцы". Это обозначение места жительства, на окраине Российской империи. Также как сибиряки это не отдельная нация. А свидомые это тоже не нация, а просто сборище гнид и свынопыдоров.

raffal 29 марта 2018 | 22:14

lion64___3: Нет такой нации "украинцы"... свидомые это тоже не нация, а просто сборище гнид и свынопыдоров.
_________________________________
Сибиряк это не нация. А украинец - нация, а Украина это государство.
А нацарапавший это: "сборище гнид и свынопыдоров" может быть только гнидой. Законченной и безнадёжной.

semper_fidelis 29 марта 2018 | 22:10

raffal: > этническим украинцем из Житомира
Но он об этом не знал.

Капитализация Аппла обеспечена исключительно верой в светлое будущее Аппла. Капитализация Газпрома обеспечена желанием погреться.

raffal 29 марта 2018 | 22:24

semper_fidelis:
Разница ещё в том, что Apple это инновационный, наукоёмкий продукт с высокой добавочной стоимостью.С перспективой развития
А Газпром это невозобновляемый, природный продукт. Сырьё. С весьма сомнительной перспективой.

anatolr 29 марта 2018 | 21:52

//На прошлой неделе Украина прекратила экономическОГО сотрудничествА с Россией, которАЯ действовАЛ с 2011 года.//

Я понимаю проблемы с грамотностью, но не настолько же!


Анатолий - удивленный сосед Госдепа

grigorcar 29 марта 2018 | 22:05

неточное изложение ситуации.
сотрудничество, да, прекращено. но поставки российского оружия в некоторые районы Украины, насколько я понимаю, продолжаются. на "гуманитарной основе"...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 6140 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 106 6 5312 13:31
Kвеликобритания, рф, политика, события
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 110 6 8738
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 249 6 19999 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 177 6 15158
Новости

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море…

5 74 6 6598
Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается Об этом сообщили британские власти…

5 78 6 7087
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 212 6 19757 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15273 24.03
Kистория, государство, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 100 6 11248 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22614 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

2909520

5 71 6 7762 19:08
#слушать 37:25 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Новости

Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня» В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра…

5 76 6 8470
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57596 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок» Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля…

5 52 6 6106
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6791 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово «Потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно»...

5 80 6 81094
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 135997 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 163 6 46337 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 392 6 538248 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 468 6 481190 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6829253
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3375184

Сегодня в эфире