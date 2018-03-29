Президент Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, «потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время выступления в Высшей школе экономики. «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма», — добавил Песков. Слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявившего, что на митинге «бузотёрили» оппозиционеры, Песков назвал неудачными.