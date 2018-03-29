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21:02, 29 марта 2018

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово

Президент Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, «потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время выступления в Высшей школе экономики. «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма», — добавил Песков. Слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявившего, что на митинге «бузотёрили» оппозиционеры, Песков назвал неудачными.

Комментарии

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tks 29 марта 2018 | 21:49

А честно прямо сказать - что "люди не те, что нужно" Пескоструйкин постеснялся, видимо...

ura_123 29 марта 2018 | 22:00

tks: А на Поклонной он вроде как на путинге в свою честь даже всплакнул,а ведь там говорят было поболе 1000 проплаченных путиноидов))))

sharlatan 29 марта 2018 | 21:51

Нормальный президент вышел бы и сказал: "Простите меня, люди, что назначил вам такого губернатора. Я только что подписал указ о его отставке. Ещё раз прошу - простите!"

ura_123 29 марта 2018 | 22:02

sharlatan: Президент у которого были стальные яйца не постеснялся сказать "Я устал и ухожу,простите меня..".

sharlatan 29 марта 2018 | 22:19

ura_123: Уж если быть до конца честным, то это он должен был сделать задолго до трагедии.

ivanov356 29 марта 2018 | 21:51

"То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает"
Враньё, мальчику на вопрос:" Дядя,вы двойник?, так и не ответил.

vladisem 29 марта 2018 | 21:54

НИИЗЯ - могут сглазить, а воровать и убивать ещё 6 лет требуется, срок не малый, СТРАШНА!

nick_yalin 29 марта 2018 | 21:57

Ну да, у него свой особенный СТИЛЬ! Сидеть растопыренным перед множеством камер,периодически пучить невинные глаза и лгать лгать и лгать, бессовестно глядя в глаза телевизионной аудитории!!!

volvic 29 марта 2018 | 22:02

Путин далек от популизма - это новый анекдот

trans 29 марта 2018 | 22:17

Ну так Путя привык общаться с народом, специально подобранным. И ответы заранее у него заготовлены. В нештатной ситуации он не знает как себя вести.

marazmkrepchal 29 марта 2018 | 22:19

А что,должен был выйти?

sim202_ 29 марта 2018 | 22:21

Народ, вишь, не подвезли.
А перед людьми он говорить не обучен....

kvadrat48 29 марта 2018 | 22:25

Путину комфортно только в среде лояльной публики. Откровенно агрессивную,точнее оппозиционную,Гарант старается избегать. Не его "формат".

timber_head 29 марта 2018 | 22:27

Проще говоря, "сказать ему было нечего и он обос..ся". И не забыл лишний раз напомнить, чтоб "во время инаугурации на улицах никого лишнего не было"

apels 29 марта 2018 | 22:31

Путин не просто популист, он суперпопулист. Именно по этой причине он прячется после трагедий. Его интересует только власть и возможность оставаться в ней.

zhrv 29 марта 2018 | 22:34

- «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает»

Вот юморист то! Может зарабатывать своими шутками после смены режима.

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