Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово
Президент Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, «потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время выступления в Высшей школе экономики. «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма», — добавил Песков. Слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявившего, что на митинге «бузотёрили» оппозиционеры, Песков назвал неудачными.
Комментарии67
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tks 29 марта 2018 | 21:49
А честно прямо сказать - что "люди не те, что нужно" Пескоструйкин постеснялся, видимо...
ura_123 29 марта 2018 | 22:00
tks: А на Поклонной он вроде как на путинге в свою честь даже всплакнул,а ведь там говорят было поболе 1000 проплаченных путиноидов))))
sharlatan 29 марта 2018 | 21:51
Нормальный президент вышел бы и сказал: "Простите меня, люди, что назначил вам такого губернатора. Я только что подписал указ о его отставке. Ещё раз прошу - простите!"
ura_123 29 марта 2018 | 22:02
sharlatan: Президент у которого были стальные яйца не постеснялся сказать "Я устал и ухожу,простите меня..".
sharlatan 29 марта 2018 | 22:19
ura_123: Уж если быть до конца честным, то это он должен был сделать задолго до трагедии.
ivanov356 29 марта 2018 | 21:51
"То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает"
Враньё, мальчику на вопрос:" Дядя,вы двойник?, так и не ответил.
vladisem 29 марта 2018 | 21:54
НИИЗЯ - могут сглазить, а воровать и убивать ещё 6 лет требуется, срок не малый, СТРАШНА!
nick_yalin 29 марта 2018 | 21:57
Ну да, у него свой особенный СТИЛЬ! Сидеть растопыренным перед множеством камер,периодически пучить невинные глаза и лгать лгать и лгать, бессовестно глядя в глаза телевизионной аудитории!!!
volvic 29 марта 2018 | 22:02
Путин далек от популизма - это новый анекдот
trans 29 марта 2018 | 22:17
Ну так Путя привык общаться с народом, специально подобранным. И ответы заранее у него заготовлены. В нештатной ситуации он не знает как себя вести.
marazmkrepchal 29 марта 2018 | 22:19
А что,должен был выйти?
sim202_ 29 марта 2018 | 22:21
Народ, вишь, не подвезли.
А перед людьми он говорить не обучен....
kvadrat48 29 марта 2018 | 22:25
Путину комфортно только в среде лояльной публики. Откровенно агрессивную,точнее оппозиционную,Гарант старается избегать. Не его "формат".
timber_head 29 марта 2018 | 22:27
Проще говоря, "сказать ему было нечего и он обос..ся". И не забыл лишний раз напомнить, чтоб "во время инаугурации на улицах никого лишнего не было"
apels 29 марта 2018 | 22:31
Путин не просто популист, он суперпопулист. Именно по этой причине он прячется после трагедий. Его интересует только власть и возможность оставаться в ней.
zhrv 29 марта 2018 | 22:34
- «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает»
Вот юморист то! Может зарабатывать своими шутками после смены режима.