58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata
58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».
Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.
США готовы к любому ответу России на высылку дипломатов из-за дела Скрипалей, сказал в эксклюзивном интервью РБК-ТВ посол США в России Джон Хантсман.
Он добавил, что не знает – будет ли ужесточения для выдачи американских виз разных категорий россиян.
Комментарии35
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gibs 29 марта 2018 | 21:04
сегодня в американском посольстве банкет ..... наконец то домой вернуться из этого мордора!!!
antimalin 29 марта 2018 | 21:11
Всё логично и без истерик, в отличие от лживых подонков - мелкобритов и америкашек!
Голосование по выбору закрываемого консульства было хорошо придумано.
danko_klisma 29 марта 2018 | 21:13
antimalin: вот это правильно!!!
danko_klisma 29 марта 2018 | 21:15
gibs: тебя то когда на родину отправят?
dabltrident 29 марта 2018 | 21:16
danko_klisma:
И так... процесс пошёл.
60 американских шпионов, после полного своего
провала, покидают Россию :)
antimalin 29 марта 2018 | 21:21
Очень рад, что эти гавдюки освободят историческое здание на Фурштатской в Санкт-Петербурге.
mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:47
antimalin:
пускай все валят , Крым наш ,вся Фурштатская будет наша! закрыть к хренам границу !
mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:34
antimalin:- Всё логично и без истерик
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ
тысячи несовершеннолетних преступников становятся совершеннолетними.
evgolius7 29 марта 2018 | 21:11
объявлены persona non grata
По русски сказать не могут....
Блещут интеллектом...
Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.
danko_klisma 29 марта 2018 | 21:18
evgolius7: член трехколёсный не сотрись.
gladman__ 29 марта 2018 | 21:38
evgolius7: Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.
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о, что же Вы лопаете котлеты с мухами? Высылка с заменой на свежак:))
cereo 29 марта 2018 | 21:15
gibs: Еще ни один российский депутат или чиновник не заявил, что в знак протеста против высылки дипломатов РФ, он продает всю недвижимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию
sg80g 29 марта 2018 | 21:04
Маловато, но не надо убодобляться этим выблядкам истеричным. Око за око...
demokrat62 29 марта 2018 | 21:13
sg80g: Это ты про запутинцев,которые сожгли людей в Кемерово ??
serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:26
demokrat62: Падла укропская. За бандеру в Одессе людей сожгли и вы радостно улюлюкали несколько лет, а тут укропская мразота за пожар в Кемерове крокодиловы слезы начала лить.
kinnlade 29 марта 2018 | 21:31
demokrat62: За такие слова и срок организовать не грех
brocer 29 марта 2018 | 21:04
На сайте есть те, кому эти визы нужны? (просто интересно). Думаю куда можно человеку подастся, и США или Европа даже не в списке вариантов.
vit0nix 29 марта 2018 | 21:07
brocer: в Гулаг самое то
brocer 29 марта 2018 | 21:11
vit0nix: Самое то. Скоро сделают. Хотя по лицам людей видно, что не получится на этот раз. Лет через 40 селекции вполне вероятно.
vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 21:05
Надо было в Ебурге тоже консульство закрыть :)
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 21:05
Поганой метлой гнать пиндосню ...
gibs 29 марта 2018 | 21:06
а визы - давно пора прекратить выдавать!!! нахрена американцам этот гембель нужен!?
shlevet 29 марта 2018 | 21:06
А вот и обраточка.
Кто-то ооочень долго будет теперь выбираться на родину из России
vinokur 29 марта 2018 | 21:26
shlevet: Глуп ты, швеллер. Зачем американцу виза?
shlevet 29 марта 2018 | 21:29
vinokur: Глуп ты, винокур. Где ты увидел у меня про визы?
mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:30
shlevet: ☜ Кто-то ооочень долго
☝
глисты прекрасно поживали
пока не знали – где они
jetsam 29 марта 2018 | 21:09
фигня.
подумаешь, на пару ярдов наличной зелени в москве станет меньше...
ну и что? мы же богатые...
--------
Только зря он шутит с нашим братом,
У меня есть мера, даже две:
Если он меня прикончит матом,
Я его - через бедро с захватом,
Или - ход конем - по голове!
(с) Владимир Высоцкий - Честь шахматной короны: II. Игра
lincolnmkx 29 марта 2018 | 21:14
Вот и будете теперь как петухи на зоне, сидеть под шконкой, а "поварят" в сурию на "фарш" отправят, палить накладно, ремонта много!
stebinmaku 29 марта 2018 | 21:16
При этом и те и другие незамедлительно готовы принять новых "дипломатов". Смех да и только..
scimitar 29 марта 2018 | 21:27
В нашем МИДе остались один дешевки. Понятно, за что эту дрянь поперли из цивилизованных стран - чтоб не гадили, не убивали людей, не возили наркоту. Ну конечно, мидаки никак не могут заткнуться и повиниться - они картинно обиделись на весь свет! Ути-пути, Захарова!
stas12006 29 марта 2018 | 21:29
Сша нужно выслать всех российских дипломатов. Нехрен путинским мразям жить в америке за мои налоги!
kom01 29 марта 2018 | 21:35
stas12006: Вы хоть копейку налогов то заплатили за всю свою никчемную жизни? Развелось вас, фрилансов
semper_fidelis 29 марта 2018 | 21:35
Высылать надо по принципу n+1, но русские слишком миролюбивы и порядочны
zollendorf 29 марта 2018 | 21:43
Ну, ну. А потом скулите, что визы не выдают вашим борцам. Чтоб кому либо зеркально ответить, надо хотя бы немного сопоставимым быть с ним по весовой и другим категориям. Общипанная курица, например никогда не сможет зеркально ответить беркуту.
Мне больше всех Грузия понравилась. У них и дип. отношения даже с Россией разорваны, однако нашли из полутора дипломатов кого-то и турнули.
Это ж надо - так достать всех вокруг.
aldensino 29 марта 2018 | 21:45
Стекловата визжит и плачет от радости, кому б еще какие сделать гадости, пока поганый ботоксный царек в Ново-Огарево не издох...