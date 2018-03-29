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21:00, 29 марта 2018

58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге, на освобождение здания американской стороне дается два дня. МИД заявляет также, что в случае «продолжения Вашингтоном враждебных акций против дипломатов и дипучреждений России будут предприняты дополнительные меры».

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.

США готовы к любому ответу России на высылку дипломатов из-за дела Скрипалей, сказал в эксклюзивном интервью РБК-ТВ посол США в России Джон Хантсман.

Он добавил, что не знает – будет ли ужесточения для выдачи американских виз разных категорий россиян.

Комментарии

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gibs 29 марта 2018 | 21:04

сегодня в американском посольстве банкет ..... наконец то домой вернуться из этого мордора!!!

antimalin 29 марта 2018 | 21:11

Всё логично и без истерик, в отличие от лживых подонков - мелкобритов и америкашек!
Голосование по выбору закрываемого консульства было хорошо придумано.

danko_klisma 29 марта 2018 | 21:13

antimalin: вот это правильно!!!

danko_klisma 29 марта 2018 | 21:15

gibs: тебя то когда на родину отправят?

dabltrident 29 марта 2018 | 21:16

danko_klisma:

И так... процесс пошёл.

60 американских шпионов, после полного своего
провала, покидают Россию :)

antimalin 29 марта 2018 | 21:21

Очень рад, что эти гавдюки освободят историческое здание на Фурштатской в Санкт-Петербурге.

mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:47

antimalin:
пускай все валят , Крым наш ,вся Фурштатская будет наша! закрыть к хренам границу !

mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:34

antimalin:- Всё логично и без истерик
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ
тысячи несовершеннолетних преступников становятся совершеннолетними.

evgolius7 29 марта 2018 | 21:11

объявлены persona non grata

По русски сказать не могут....
Блещут интеллектом...
Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.

danko_klisma 29 марта 2018 | 21:18

evgolius7: член трехколёсный не сотрись.

gladman__ 29 марта 2018 | 21:38

evgolius7: Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.
=============
о, что же Вы лопаете котлеты с мухами? Высылка с заменой на свежак:))

cereo 29 марта 2018 | 21:15

gibs: Еще ни один российский депутат или чиновник не заявил, что в знак протеста против высылки дипломатов РФ, он продает всю недвижимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию

sg80g 29 марта 2018 | 21:04

Маловато, но не надо убодобляться этим выблядкам истеричным. Око за око...

demokrat62 29 марта 2018 | 21:13

sg80g: Это ты про запутинцев,которые сожгли людей в Кемерово ??

serhio_25__ 29 марта 2018 | 21:26

demokrat62: Падла укропская. За бандеру в Одессе людей сожгли и вы радостно улюлюкали несколько лет, а тут укропская мразота за пожар в Кемерове крокодиловы слезы начала лить.

kinnlade 29 марта 2018 | 21:31

demokrat62: За такие слова и срок организовать не грех

brocer 29 марта 2018 | 21:04

На сайте есть те, кому эти визы нужны? (просто интересно). Думаю куда можно человеку подастся, и США или Европа даже не в списке вариантов.

vit0nix 29 марта 2018 | 21:07

brocer: в Гулаг самое то

brocer 29 марта 2018 | 21:11

vit0nix: Самое то. Скоро сделают. Хотя по лицам людей видно, что не получится на этот раз. Лет через 40 селекции вполне вероятно.

(комментарий скрыт)

vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 21:05

Надо было в Ебурге тоже консульство закрыть :)

dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 21:05

Поганой метлой гнать пиндосню ...

gibs 29 марта 2018 | 21:06

а визы - давно пора прекратить выдавать!!! нахрена американцам этот гембель нужен!?

shlevet 29 марта 2018 | 21:06

А вот и обраточка.
Кто-то ооочень долго будет теперь выбираться на родину из России

vinokur 29 марта 2018 | 21:26

shlevet: Глуп ты, швеллер. Зачем американцу виза?

shlevet 29 марта 2018 | 21:29

vinokur: Глуп ты, винокур. Где ты увидел у меня про визы?

mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 21:30

shlevet: ☜ Кто-то ооочень долго

глисты прекрасно поживали
пока не знали – где они

jetsam 29 марта 2018 | 21:09

фигня.
подумаешь, на пару ярдов наличной зелени в москве станет меньше...
ну и что? мы же богатые...
--------
Только зря он шутит с нашим братом,
У меня есть мера, даже две:
Если он меня прикончит матом,
Я его - через бедро с захватом,
Или - ход конем - по голове!
(с) Владимир Высоцкий - Честь шахматной короны: II. Игра

lincolnmkx 29 марта 2018 | 21:14

Вот и будете теперь как петухи на зоне, сидеть под шконкой, а "поварят" в сурию на "фарш" отправят, палить накладно, ремонта много!

stebinmaku 29 марта 2018 | 21:16

При этом и те и другие незамедлительно готовы принять новых "дипломатов". Смех да и только..

scimitar 29 марта 2018 | 21:27

В нашем МИДе остались один дешевки. Понятно, за что эту дрянь поперли из цивилизованных стран - чтоб не гадили, не убивали людей, не возили наркоту. Ну конечно, мидаки никак не могут заткнуться и повиниться - они картинно обиделись на весь свет! Ути-пути, Захарова!

stas12006 29 марта 2018 | 21:29

Сша нужно выслать всех российских дипломатов. Нехрен путинским мразям жить в америке за мои налоги!

kom01 29 марта 2018 | 21:35

stas12006: Вы хоть копейку налогов то заплатили за всю свою никчемную жизни? Развелось вас, фрилансов

semper_fidelis 29 марта 2018 | 21:35

Высылать надо по принципу n+1, но русские слишком миролюбивы и порядочны

zollendorf 29 марта 2018 | 21:43

Ну, ну. А потом скулите, что визы не выдают вашим борцам. Чтоб кому либо зеркально ответить, надо хотя бы немного сопоставимым быть с ним по весовой и другим категориям. Общипанная курица, например никогда не сможет зеркально ответить беркуту.

Мне больше всех Грузия понравилась. У них и дип. отношения даже с Россией разорваны, однако нашли из полутора дипломатов кого-то и турнули.
Это ж надо - так достать всех вокруг.

aldensino 29 марта 2018 | 21:45

Стекловата визжит и плачет от радости, кому б еще какие сделать гадости, пока поганый ботоксный царек в Ново-Огарево не издох...

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