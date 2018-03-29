Топ-менеджера футбольного клуба «Кубань» Владислава Белецкого подозревают в мошенничестве на 40 миллионов рублей

По данным следствия, он присвоил эти деньги, выводя их через фирмы-однодневки. Тем временем в отношении футбольного клуба кредиторы начали процедуру банкротства. Долги «Кубани» только по налогам и сборам превышают 270 миллионов рублей. На территории тренировочной базы клуба в Краснодаре проводятся следственные действия, изымаются документы, — сообщает издание «Коммерсантъ». В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.