Топ-менеджера футбольного клуба «Кубань» Владислава Белецкого подозревают в мошенничестве на 40 миллионов рублей
По данным следствия, он присвоил эти деньги, выводя их через фирмы-однодневки. Тем временем в отношении футбольного клуба кредиторы начали процедуру банкротства. Долги «Кубани» только по налогам и сборам превышают 270 миллионов рублей. На территории тренировочной базы клуба в Краснодаре проводятся следственные действия, изымаются документы, — сообщает издание «Коммерсантъ». В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.
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