Директор мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился по собственному желанию
Об этом РБК сообщили в пресс-службе местной администрации. Глава округа Денис Лебедев на своей странице в Фейсбуке написал, что новый руководитель полигона будет представлен 2-го апреля. Он также добавил, что расширение свалки не планируется.
Протесты против свалки под Коломной начались 25-го марта, когда местные жители перекрыли дорогу мусоровозам, которые направлялись на полигон. Люди жаловались на сильный запах и рассказывали, что дети плохо себя чувствуют. Подъезд мусоровозов к полигону до сих пор перекрыт.
«Нам не нужен второй Волоколамск», — сказал «Эху Москвы» активист Вячеслав Егоров.
Комментарии3
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boooben 29 марта 2018 | 20:42
Велика Россия! А сваливать - некуда.
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 20:44
Совесть заела?
piter_ug 29 марта 2018 | 20:49
Одна свалка по запасам покрышек и прочего горючего материала равна 100 Майданам.
А проблему с людскими ресурсами едропуты вот-вот решат.