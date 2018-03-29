Директор мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился по собственному желанию

Об этом РБК сообщили в пресс-службе местной администрации. Глава округа Денис Лебедев на своей странице в Фейсбуке написал, что новый руководитель полигона будет представлен 2-го апреля. Он также добавил, что расширение свалки не планируется.

Протесты против свалки под Коломной начались 25-го марта, когда местные жители перекрыли дорогу мусоровозам, которые направлялись на полигон. Люди жаловались на сильный запах и рассказывали, что дети плохо себя чувствуют. Подъезд мусоровозов к полигону до сих пор перекрыт.

«Нам не нужен второй Волоколамск», — сказал «Эху Москвы» активист Вячеслав Егоров.