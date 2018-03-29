В Кремле считают проблему свалок научной задачей, поэтому обратились к Российскую академию наук
Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев, — сообщает РБК. По его словам, несколько дней назад ему позвонили из администрации президента и спросили, знают ли они, что творится в Волоколамске, а также упрекнули, что от академии не поступает никаких предложений. Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя, поэтому нужно искать другие варианты решения проблемы.
Комментарии26
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gvs 29 марта 2018 | 20:34
Академии наук после проведенных правительством реформ теперь место только на свалке )))
fred_zeppelin 29 марта 2018 | 20:38
Им бы обратиться к своей совести. Только нет её у них!
dorin1987 29 марта 2018 | 20:41
fred_zeppelin: Теологи помогут! Призовут молиться за мусор.
kottigr1 29 марта 2018 | 20:46
fred_zeppelin: Незачем изобретать велосипед..
"В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Город нуждался в мусоросжигательном заводе, который не только сжигает значительную часть городского мусора (250 000т ежегодно), но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы — тепло, выделяемое от сжигания мусора идет на обогрев 107000 венских домов.
Так властям Вены удалось поймать сразу нескольких зайцев.
1. Обеспечить теплоснабжение района, расположив мусоросжигательный завод не за городом, а практически по соседству с жилыми домами, сэкономив на трубопроводах для подачи горячей воды.
2. Установив ультрасовременное оборудование по очистке дымовых газов, снизить до минимума выбросы диоксинов (менее 1 грамма в год).
3. Наконец, благодаря Хундертвассеру создать ещё одно место притяжения для туристов."
evgolius7 29 марта 2018 | 20:53
Теперь понятно для чего Песков к студентам ездил...
Пусть они придумают как их дерьмо разгребать....
Но секретно.
Путин:
Нам необходим настоящий прорыв.
Какой-то козёл до меня 18 лет, занимался ненастоящим прорывом.
bozk 29 марта 2018 | 20:35
Мусор это целая наука. Сверхдержава!
uhovostro 29 марта 2018 | 20:36
bozk: XXI век)))
akademik_ugarov_56 29 марта 2018 | 20:53
bozk:
Я уже приступил к разработке нейтринного аннигилятора бытовых отходов, дышите полной грудью.
nikto_nikak 29 марта 2018 | 20:35
Точно, а то развелось каких-то сраннных академиков и докторов с купленными и списанными диссертациями, пора бы им заняться привычным делом - лопатами .авно разгребать на мусорках....))))
zamorysh 29 марта 2018 | 20:35
Что опять ученых посылать будут закрывать государственные прорехи? Два раза в год на неделю мусор разгребать.
uhovostro 29 марта 2018 | 20:39
zamorysh: Они разработают сверхтехнологическую супер совковую лопату с усовершенствованной рукояткой - дело наладится...
seryj_wolk 29 марта 2018 | 20:44
uhovostro: В Моськве наплодили столько дерьма, что рфской академии наук с его разгребанием не справиться. Да и мозги у них заточены на другое дерьмо - военное.
fmsf FMSF 29 марта 2018 | 20:48
seryj_wolk:
Не в Москве, а в Кремле и РАН!
aorswen 29 марта 2018 | 20:36
Это реальный челендж для науки в роиси. Все вменяемые давно свалили. ржунимагу
bond000007 29 марта 2018 | 20:38
А кто там из талантливых сынишек Чайки за мусор отвечает ЛСДУ3 или ЙФЯУ9 ? Почему, когда он брался за это дело, не посчитал это научной задачей? В науку нужно денежки вкладывать, а у воров другая задача, не вкладывать, а хапать.
asyrj 29 марта 2018 | 20:41
Скоро Российскую Академию Наук можно будет переименовать на...
Понятно как.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:41
Цырк и кони
harald_ 29 марта 2018 | 20:44
С.ка, смех и грех. Может, просто обратитесь к опыту стран, которые без всяких академий, простой деловой сметкой решили эту проблему? А у нас сейчас ещё от Академии отпочкуется 3 НИИ по решению. Потом создадут три комиссии и пять подкомиссий. А в итоге- признают проблему неразрешимой. Точнее, разрешимой только с помощью ОМОНА.
virgenu 29 марта 2018 | 20:46
Идиоты!!!! Обратитесь в США, там нет ни одной свалки, нет проблем с переработкой мусора и нет мусорной мафии.
zamorysh 29 марта 2018 | 20:55
virgenu: Есть и свалки, и мусорная мафия... Но проблем существенно меньше.
ivar1964 29 марта 2018 | 20:47
Кремль не видит для Академии наук иного применения. Что тут скажешь? Разве что, Наука тоже не видит себе будущего в России.
cheburembo 29 марта 2018 | 20:49
Сверхсупергиперзауковой ракетой на ядерном редакторе отправлять на луну, базу рогозина.
curhatuy6 29 марта 2018 | 20:50
"Поздно пить нарзан, когда почки отвалились":)))
vla7815 29 марта 2018 | 20:52
////// Сергеев сказал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но из-за отсутствия денег этого сделать нельзя //////
Так как в путинской России были разворованы немерянные деньги так, что больше уже ни хрена не осталось , то теперь остается искать решение проблемы альтернативными методами:
1) раздать людям старые противогазы с военных складов, которые еще не успели разворовать;
2) расселить этих людей по опустевшим домам в покинутых деревнях. И воздух чистый и сельское хозяйство будут поднимать;
3) окружить вонючие города омонами, спецназами, путтингвардией и заткнуть людям рты, чтобы больше не пикали.
diximania1948 29 марта 2018 | 20:54
А что предложит академик Кадыров?
piter_ug 29 марта 2018 | 20:55
Проблему легко решить на 60% - не принимать мусор от голосовавших за пересидента - пусть жрут свой мусор и перерабатывают его тем самым на удобрение.