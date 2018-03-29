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20:31, 29 марта 2018

Британская полиция заколотила досками вход в дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Это произошло на следующий день после того, как следы яда были обнаружены на входной двери. Сейчас в доме Скрипаля и вокруг него идут активные следственные действия. На фотографиях, которые публикует телеканал Скай Ньюс, видны синие палатки, которые установлены на участке перед домом. Они оцеплены полицейскими. При этом местных жителей заверили, что никакой угрозы для здоровья сейчас нет.

Комментарии

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abuvgrobu 29 марта 2018 | 20:39

Клоунада продолжается..

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:42

У мелкобритов последние дни гораздо смешнее, чем на украине )

shicotus_live 29 марта 2018 | 20:39

Британская полиция заколотила досками вход в дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля..
_________________________________
Точно! если доски из настоящей английской древесины. то никакое ОВ не страшно))
Боже. как же все это тупо)) И как рассчитано на кретинов))

max3446 29 марта 2018 | 20:46

shicotus_live: я уже думаю что никакого отравления не было в принципе. А это просто спектакль актеры в котором Скрипаль и его дочь. Иначе как разумно объяснить что к ним не пустил российских дипломатов. К ним, гражданам России, чем грубо нарушили международные нормы?

yraman 29 марта 2018 | 20:47

shicotus_live: Дверь - чужая. Имущество за ней - тоже.
Ну как обнесут домик, пока хозяева на больничке? А те оклемаются и в суд????
Нет уж, несколько крепких досок всяко дешевле адвокатов.....))))

ku111ku 29 марта 2018 | 20:40

У брита была собака он её любил...она сьела кусок мяса он её убил...

max3446 29 марта 2018 | 20:44

больше похоже на имитацию бурной деятельности. Британцы такие смешные. Уже все поняли что они сами и отравили Скрипаля. И даже западная пресса уже прямо говорит цель этой провокации - сместить путина с поста президента.

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