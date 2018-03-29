Британская полиция заколотила досками вход в дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля..

Это произошло на следующий день после того, как следы яда были обнаружены на входной двери. Сейчас в доме Скрипаля и вокруг него идут активные следственные действия. На фотографиях, которые публикует телеканал Скай Ньюс, видны синие палатки, которые установлены на участке перед домом. Они оцеплены полицейскими. При этом местных жителей заверили, что никакой угрозы для здоровья сейчас нет.