Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку. Состояние Сергея Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное. Об этом рассказали в больнице, где он сейчас находится.
Между тем, Россия вновь потребовала консульского доступа к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Комментарии35
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nikto_nikak 29 марта 2018 | 20:32
Как же хотят они её добить....Придут то с ледорубом, не иначе....)))))
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:34
может говорить... Это же нож в спину нашему дорогому гению всех времен
ku111ku 29 марта 2018 | 20:37
kryymsdyk: Российский Новичок оказался перечным газом из супермаркета...в Лондоне
patrik04 29 марта 2018 | 20:38
Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить...
Или Юлия Скрипаль толстокожая бычара непробиваемая, или "Новичок" был самопальный, или Борис Джонсон трепло и никакого отравления не было и всё это весёлый розыгрыш.
nikitin43 29 марта 2018 | 20:43
patrik04: вот и Немцову 4 раза в спину стреляли путриоты , а могли и одним в грудь как настоящие палачи ...
doorin 29 марта 2018 | 20:45
Breaking news !
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КОНЦЫ В ВОДУ !!!
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Как только что стало известно западным СМИ,
тела Скрепалей были тайно спешно кремированы
еще 6 марта.
Ввиду абсолютной секретности дела Скрипалей,
пепел был развеян над Ламаншем.
Буквально "концы в воду" !
\The Times\
danko_klisma 29 марта 2018 | 20:47
patrik04: Юлия молодец!!!
danko_klisma 29 марта 2018 | 20:49
patrik04: согласен!!!
jetsam 29 марта 2018 | 20:47
nikitin43: вы путаете. настоящие палачи, как раз, сзади - в затылок. а путриоты - в фотожопе стреляют (COD).
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 20:51
Вот что клизма животворящая делает. Кровавый режим опять пожадничал и применил какой-то разбавленный "Новичок".
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 20:51
nikitin43: В грудь Дурицкой?
shlevet 29 марта 2018 | 20:46
patrik04: //...и никакого отравления не было...//
А что, у кого то есть сомнения?
Это после того, как показали налысо обритого Литвиненко, якобы от полония, причем с волосатой грудью
koshkaedu 29 марта 2018 | 20:50
patrik04, не ты ли разжигал костёр в РТЦ города Кемерово? Я тебя подозреваю.
patrik04 29 марта 2018 | 20:57
koshkaedu:
Ну всё, я пропал.
shvonder_100 29 марта 2018 | 20:38
kryymsdyk: а если наоборот?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:40
shvonder_100: а что в последнее время из событий не было ножом в спину нашему дорогому товарищу фуреру? куда ни кинь - всюду клин. Не фартовый.
ku111ku 29 марта 2018 | 20:42
kryymsdyk: patrik04: Юля, находясь в коме написала послание о покушении на нее самого ПУ...
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:42
ku111ku: Какая разница? мир уже определился с судьбой России.
nelibermot17 29 марта 2018 | 20:37
Я помню один раз тоже с гриппом 3 недели провалялся как Юля вот от этого:
"2 грамма спрея убивает 500 человек"
"Если бывший агент и его дочь были действительно отравлены «Новичком», у них нет никаких шансов на выздоровление, отметил далее ученый. «Эти люди ушли — мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся», — подчеркнул он, добавив, что «Новичок» по меньшей мере «в десять раз сильнее, чем любое известное отравляющее вещество»" (Вил Мирзаянов, создатель "Новичка")
ku111ku 29 марта 2018 | 20:44
nelibermot17: Так Новичок то поддельный...пиндосный оказался...
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:38
Вот и получается, что бессознания то и не было.
То-то их прятали и никому не показывали.
Даа... нахайлилайклили никчёмные англосаксы с псевдоотравлением...
И теперь всё их тайное становится явным. )
ego5877 29 марта 2018 | 20:53
nikto_nikak: Когда придут с ледорубом, рядом уже будет шелковый шарф
maximodiss 29 марта 2018 | 20:33
Как часто, пьянея средь ясного дня,
Вступал в отношенья с больничною коооойкой,
Ведь Родина щедро поила меня
Боярной настойкой, боярной настоооойкой,
Я думал, «нырну», не найдут СкрипалЯ,
Мне Лондон казался укрытьем шикаааарным,
Но Родина щедро травила меня,
Химсредством бинарным, химсредством бинаааарным.
У нас в Подмосковье леса и поля,
Но вонь здесь стоит – отнюдь не фиаааалки,
Ведь Родина щедро душила меня,
Отходом со свалки, отходом со свааааалки.
kinnlade 29 марта 2018 | 20:34
Вот что "новичек" животворящий делает
vigo_83 29 марта 2018 | 20:40
Ахаха. Доступ к телу. Закрыть вопрос, да.
konformist 29 марта 2018 | 20:43
А вдруг она возьмет и скажет, что их отравил давно знакомый её отцу офицер английской разведки??? Чего тогда запоёт эта дура Мэй?
bonhoeffer 29 марта 2018 | 20:56
konformist:
//А вдруг она возьмет и скажет, что их отравил давно знакомый её отцу офицер английской разведки??? Чего тогда запоёт эта дура Мэй?//
Ну, если бы коксом отравились, тогда конечно...
shlevet 29 марта 2018 | 20:44
Вот такой вот этот "Новичек", который в 10 раз сильнее VX
piter_ug 29 марта 2018 | 20:44
Гаага становится на одного свидетеля ближе.
denobenen 29 марта 2018 | 20:45
Какая красивая девочка - здоровья ей!
abuvgrobu 29 марта 2018 | 20:45
А была ли она в критическом состоянии? Лечили от н/п газа-оказалось - яд на ручках двери.и очень быстро пошла вдруг на поправку? Никакой логики я не вижу-куда не посмотрю- везде "бред сивой кобылы"/( кстати, Тереза Мей очень похожа на эту "сивую кобылу")
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:51
abuvgrobu: бред сивой кобылы у нас в Кемерове.
zhnec07 29 марта 2018 | 20:47
Забавно да? После атаки боевым отравляющим веществом, которым полгода пугали Британию, жертва пришла в себя...да еще говорить может... откуда такой мощный и скорый антидот взялся? а если "отрава" была на ручке, то вообще бред, Юля от нее бы и не отлипла...посмотрим что скажет....
thaus 29 марта 2018 | 20:55
Скрипали - это операция прикрытия! Всю британскую верхушку, тем временем, травили новейшим российским газом "дурачок"!
divine_essence 29 марта 2018 | 20:55
Фуууууууу ......... Ну хоть что-то прояснится. Лучи поддержки девушке!