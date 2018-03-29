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20:30, 29 марта 2018

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку. Состояние Сергея Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное. Об этом рассказали в больнице, где он сейчас находится.

Между тем, Россия вновь потребовала консульского доступа к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментарии

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nikto_nikak 29 марта 2018 | 20:32

Как же хотят они её добить....Придут то с ледорубом, не иначе....)))))

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:34

может говорить... Это же нож в спину нашему дорогому гению всех времен

ku111ku 29 марта 2018 | 20:37

kryymsdyk: Российский Новичок оказался перечным газом из супермаркета...в Лондоне

patrik04 29 марта 2018 | 20:38

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и уже может говорить...

Или Юлия Скрипаль толстокожая бычара непробиваемая, или "Новичок" был самопальный, или Борис Джонсон трепло и никакого отравления не было и всё это весёлый розыгрыш.

nikitin43 29 марта 2018 | 20:43

patrik04: вот и Немцову 4 раза в спину стреляли путриоты , а могли и одним в грудь как настоящие палачи ...

doorin 29 марта 2018 | 20:45

Breaking news !
===============
КОНЦЫ В ВОДУ !!!
===================

Как только что стало известно западным СМИ,
тела Скрепалей были тайно спешно кремированы
еще 6 марта.

Ввиду абсолютной секретности дела Скрипалей,
пепел был развеян над Ламаншем.

Буквально "концы в воду" !

\The Times\

danko_klisma 29 марта 2018 | 20:47

patrik04: Юлия молодец!!!

danko_klisma 29 марта 2018 | 20:49

patrik04: согласен!!!

jetsam 29 марта 2018 | 20:47

nikitin43: вы путаете. настоящие палачи, как раз, сзади - в затылок. а путриоты - в фотожопе стреляют (COD).

kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 20:51

Вот что клизма животворящая делает. Кровавый режим опять пожадничал и применил какой-то разбавленный "Новичок".

dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 20:51

nikitin43: В грудь Дурицкой?

shlevet 29 марта 2018 | 20:46

patrik04: //...и никакого отравления не было...//
А что, у кого то есть сомнения?
Это после того, как показали налысо обритого Литвиненко, якобы от полония, причем с волосатой грудью

koshkaedu 29 марта 2018 | 20:50

patrik04, не ты ли разжигал костёр в РТЦ города Кемерово? Я тебя подозреваю.

patrik04 29 марта 2018 | 20:57

koshkaedu:

Ну всё, я пропал.

shvonder_100 29 марта 2018 | 20:38

kryymsdyk: а если наоборот?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:40

shvonder_100: а что в последнее время из событий не было ножом в спину нашему дорогому товарищу фуреру? куда ни кинь - всюду клин. Не фартовый.

ku111ku 29 марта 2018 | 20:42

kryymsdyk: patrik04: Юля, находясь в коме написала послание о покушении на нее самого ПУ...

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:42

ku111ku: Какая разница? мир уже определился с судьбой России.

nelibermot17 29 марта 2018 | 20:37

Я помню один раз тоже с гриппом 3 недели провалялся как Юля вот от этого:

"2 грамма спрея убивает 500 человек"

"Если бывший агент и его дочь были действительно отравлены «Новичком», у них нет никаких шансов на выздоровление, отметил далее ученый. «Эти люди ушли — мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся», — подчеркнул он, добавив, что «Новичок» по меньшей мере «в десять раз сильнее, чем любое известное отравляющее вещество»" (Вил Мирзаянов, создатель "Новичка")

ku111ku 29 марта 2018 | 20:44

nelibermot17: Так Новичок то поддельный...пиндосный оказался...

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:38

Вот и получается, что бессознания то и не было.
То-то их прятали и никому не показывали.

Даа... нахайлилайклили никчёмные англосаксы с псевдоотравлением...
И теперь всё их тайное становится явным. )

ego5877 29 марта 2018 | 20:53

nikto_nikak: Когда придут с ледорубом, рядом уже будет шелковый шарф

maximodiss 29 марта 2018 | 20:33

Как часто, пьянея средь ясного дня,
Вступал в отношенья с больничною коооойкой,
Ведь Родина щедро поила меня
Боярной настойкой, боярной настоооойкой,

Я думал, «нырну», не найдут СкрипалЯ,
Мне Лондон казался укрытьем шикаааарным,
Но Родина щедро травила меня,
Химсредством бинарным, химсредством бинаааарным.

У нас в Подмосковье леса и поля,
Но вонь здесь стоит – отнюдь не фиаааалки,
Ведь Родина щедро душила меня,
Отходом со свалки, отходом со свааааалки.

kinnlade 29 марта 2018 | 20:34

Вот что "новичек" животворящий делает

vigo_83 29 марта 2018 | 20:40

Ахаха. Доступ к телу. Закрыть вопрос, да.

konformist 29 марта 2018 | 20:43

А вдруг она возьмет и скажет, что их отравил давно знакомый её отцу офицер английской разведки??? Чего тогда запоёт эта дура Мэй?

bonhoeffer 29 марта 2018 | 20:56

konformist:
//А вдруг она возьмет и скажет, что их отравил давно знакомый её отцу офицер английской разведки??? Чего тогда запоёт эта дура Мэй?//

Ну, если бы коксом отравились, тогда конечно...

shlevet 29 марта 2018 | 20:44

Вот такой вот этот "Новичек", который в 10 раз сильнее VX

piter_ug 29 марта 2018 | 20:44

Гаага становится на одного свидетеля ближе.

denobenen 29 марта 2018 | 20:45

Какая красивая девочка - здоровья ей!

abuvgrobu 29 марта 2018 | 20:45

А была ли она в критическом состоянии? Лечили от н/п газа-оказалось - яд на ручках двери.и очень быстро пошла вдруг на поправку? Никакой логики я не вижу-куда не посмотрю- везде "бред сивой кобылы"/( кстати, Тереза Мей очень похожа на эту "сивую кобылу")

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:51

abuvgrobu: бред сивой кобылы у нас в Кемерове.

zhnec07 29 марта 2018 | 20:47

Забавно да? После атаки боевым отравляющим веществом, которым полгода пугали Британию, жертва пришла в себя...да еще говорить может... откуда такой мощный и скорый антидот взялся? а если "отрава" была на ручке, то вообще бред, Юля от нее бы и не отлипла...посмотрим что скажет....

thaus 29 марта 2018 | 20:55

Скрипали - это операция прикрытия! Всю британскую верхушку, тем временем, травили новейшим российским газом "дурачок"!

divine_essence 29 марта 2018 | 20:55

Фуууууууу ......... Ну хоть что-то прояснится. Лучи поддержки девушке!

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