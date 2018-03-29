Сергей Лавров: Из России будут высланы дипломаты стран, которые выдворяют российских дипсотрудников

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что из России будут высланы дипломаты тех стран, которые выдворяют российских дипсотрудников в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Ответные меры будут зеркальными и не только, — сказал Лавров. Он добавил, что буквально в эти минуты в МИД приглашен посол США и ему излагают позицию Москвы. Кроме высылки аналогичного количества дипломатов будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.

Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге, сообщает МИД РФ.