Сергей Лавров: Из России будут высланы дипломаты стран, которые выдворяют российских дипсотрудников
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что из России будут высланы дипломаты тех стран, которые выдворяют российских дипсотрудников в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Ответные меры будут зеркальными и не только, — сказал Лавров. Он добавил, что буквально в эти минуты в МИД приглашен посол США и ему излагают позицию Москвы. Кроме высылки аналогичного количества дипломатов будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.
Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.
Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге, сообщает МИД РФ.
Комментарии49
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janib 29 марта 2018 | 20:54
- Ответные меры будут зеркальными, - сказал Лавров и втянул длинную дорожку с зеркала
janib 29 марта 2018 | 20:56
janib: - ..."и не только"- важно добавил он и плюнул в зеркало