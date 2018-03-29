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20:08, 29 марта 2018

В ООН настоятельно призвали ФИФА и РФС сообщить о том, какие меры по борьбе с расизмом будут приняты во время ЧМ

В ООН настоятельно призвали ФИФА и РФС сообщить о том, какие меры по борьбе с расизмом будут приняты во время ЧМ , который пройдет в России, а также какое наказание понесут болельщики за оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время товарищеского матча с Россией, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Твиттере ООН.
Ранее об оскорбительном уханье российских болельщиков сообщили французские журналисты.

Комментарии

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rolar 29 марта 2018 | 20:13

Всех террористов попросим на это время в ЕС переехать.

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:17

Самые жесткие меры. Толерантность. Много плакатов типа "Французы -не негры!".

kotbajune 29 марта 2018 | 20:45

Как, какие меры?!! Самые эффективные.

Во избежание расовых конфликтов, негров держать отдельно и с колокольчиками в носу.

dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 20:16

Предлагаю следующие меры по борьбе с расизмом:
1. Запретить продажу бананов на время мундиале.
2. Посадить всех расистов.

jetsam 29 марта 2018 | 20:16

Экзамен в МГИМО:
Экзаменатор:
- Наш крейсер, следуя в территориальных водах дружественной нам африканской
страны, по пьяной лавочке потопил яхту местного наследного принца. Вся Африка
возмущена. Задание: напишите заявление для прессы по поводу данного инцидента.

Разбор работ после экзамена:
- Это плохая работа - какие-то угрозы, бряцанье оружием. Это же дружественная
нам страна!
- Это тоже плохая работа - нельзя так перед ними унижаться. Все-таки мы великая
держава, да и случай-то пустяковый.
- А вот это прекрасная работа, только немного неграмотная: "на$уй" - пишется
слитно, "не вые$ывайтесь" - раздельно, ну и все же пишите "черножопая обезьяна"
с большой буквы - как-никак наследный принц!

mystar 29 марта 2018 | 20:18

В Италии итальянец расстрелял негров недавно. ООН изобразил статуэтку с тремя обезьянками которые ничего не видят, не слышат, ничего никому не скажут.
А тут такой ужасный скандал. Россияне поухали.

sharlatan 29 марта 2018 | 20:18

Если я правильно понял, РФС предлагает организовать отдельные секторы для чёрных, чтобы избежать расизма.

natayak 29 марта 2018 | 20:21

Судя по тому, как комментируют новость, проблема не надуманная. У нас действительно наблюдается разновидность ваты, которая гордится принадлежностью не только к великой державе, но и к белой расе. Не понимаю, как люди доходят до такого убожества.

shlevet 29 марта 2018 | 20:23

Расизм, расизм, а понял, это о тех случаях, когда негров и инвалидов полиция расстреливает на месте.
Нет, такого в России нет

sg80g 29 марта 2018 | 20:24

Да вы охуели что ли там совсем??? Не в балете же в зале ухают. Мужик ты или откуда? На хрен тогда с пальмы слезал, если такой нежный? Один при виде банана заплакал, другие истерику устроили от уханья. Наши может сказали "Ух какой гол!" Они вам кишки по асфальту раскатывают, а вы ухнуть на них боитесь. ДЕбилы, бл...

sasass 29 марта 2018 | 20:25

Настоятельно требуют , чтобы нами правили негры....

zayac4 29 марта 2018 | 20:30

"Мы, как высшая раса, должны быть выше этого!" (с)

askol2016 29 марта 2018 | 20:36

Мутко ответит: "Завезем побольше бананов..."

timwlad69 29 марта 2018 | 20:36

В ООН настоятельно призвали ФИФА и РФС сообщить о том, какие меры по борьбе с расизмом будут приняты во время ЧМ
В ООН настоятельно призвали ФИФА и РФС сообщить о том, какие меры по борьбе с расизмом будут приняты во время ЧМ , который пройдет в России, а также какое наказание понесут болельщики за оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время товарищеского матча с Россией, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Твиттере ООН.
Ранее об оскорбительном уханье российских болельщиков сообщили французские журналисты.
-----------------
Ну вообще французы и ООН уже выдвинули на основе расизма обвинения по той причине тому что на трибуне все пердели во время матча с Францией .
Такм что все расисты и это надо принять за реалоьность.
И потому надо спрашивать какие меры принимать для того чтобы радикализм не перерос в масштабные столкновения и беспорядки как это было на всех международных соревнованиях и саммитах в Европе и в США.
А если в расисты международных организациях решили заработать обвиняя другихх в расизме,то не хрен проводить вообще какие либо международные соревнования.
Люди не виноваты что в результате инцеста для сохранения династической власти настоящие генетические дебилы стали во главе всех международных и национальных партий.
Давненько Гитлер и Троцкий очищающую инквизию не проводили среди этого генетическорго отребья в руководстве .

curhatuy6 29 марта 2018 | 20:53

Опять!!! Еще одно пятно (или дырка) на репутации. А до ЧФ три месяца. Удержимся?:)))

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