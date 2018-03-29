В ООН настоятельно призвали ФИФА и РФС сообщить о том, какие меры по борьбе с расизмом будут приняты во время ЧМ , который пройдет в России, а также какое наказание понесут болельщики за оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время товарищеского матча с Россией, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Твиттере ООН.

Ранее об оскорбительном уханье российских болельщиков сообщили французские журналисты.