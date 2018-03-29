Московские власти в 4-й раз отказались согласовать митинг за перенос фан-зоны Чемпионата мира по футболу от здания МГУ
Об этом инициативная группа студентов сообщает на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Они хотят провести митинг 31-го марта. Последняя заявка предполагала проведение пикета возле метро «Университет», однако чиновники заявили, что в этом месте уже запланировано другое массовое мероприятие. Студенты считают причину отказа выдуманной.
Комментарии8
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bozk 29 марта 2018 | 20:13
Страна чудовище
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:20
Кто эту бузу проплатил?
У МГУ - самое место хорошей фан-зоне! Удобное и никому не мешает.
rolar 29 марта 2018 | 20:18
А как же свобода??? Фанатики тоже имеют право посещать площадки около МГУ. Придется потерпеть.
mystar 29 марта 2018 | 20:20
Походу идея студентов переноса фан-зоны сама выдуманная.
sasass 29 марта 2018 | 20:30
Если студентчиство восстанет , то это революция...
mystar 29 марта 2018 | 20:35
sasass: Если студентчиство восстанет , то это революция
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Ухохочешься. Не будет вам майдана в России. Жди своей революции. И деньги госдепа не помогут.
wasielna 29 марта 2018 | 20:33
Студенты и футбольные фанаты - абсолютно разная публика.
Соединять эти молодежные потоки - провокация.
Это как на выступление Анны Нетребко привезти поклонников какой-нибудь Брежневой.
vsveter 29 марта 2018 | 20:57
wasielna: 1 Вы ошибаетесь. Среди студентов достаточно много футбольных фанатов. Вы плохо знаете студентов.