Московские власти в 4-й раз отказались согласовать митинг за перенос фан-зоны Чемпионата мира по футболу от здания МГУ

Об этом инициативная группа студентов сообщает на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Они хотят провести митинг 31-го марта. Последняя заявка предполагала проведение пикета возле метро «Университет», однако чиновники заявили, что в этом месте уже запланировано другое массовое мероприятие. Студенты считают причину отказа выдуманной.