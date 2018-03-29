Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики
Об этом сообщает «МБХ медиа». Как рассказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Сергей Корзун, студенты задавали Пескову довольно острые вопросы о ситуации в Кемерове и об Алексее Навальном. По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист. Григория Явлинского Песков назвал «похоронником нашей оппозиции», хотя и очень умным человеком.
Комментарии23
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evgolius7 29 марта 2018 | 20:11
Про Пескова не скажешь, как в русской поговорке «По усам текло, а в рот не попало!»
При его работе ему от Путина часто и в рот попадает.
maximodiss 29 марта 2018 | 20:13
evgolius7: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
patrik04 29 марта 2018 | 20:24
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики...
И Сергей Корзун, как истинный ближневосточный джентльмен Антон Семёнович Шпак, "Ну что вы, что вы? Честное благородное слово!", а когда Шурик вышел - "Аллё, милиция?!"
ajsenev 29 марта 2018 | 20:24
maximodiss: Лишнего сболтнул г. Песков. Начальник может и в угол поставить. Или премии лишить. Но - слово не воробей...
kea 29 марта 2018 | 20:27
Ну да. Во все виноват Навальный. Ну и Явлинский. Не хотят объединяться с Собчак и др.. А с Гудковым Явлинский объединялся, но Гудков перебежал к Собчак (близко знакомой с боссом Пескова). И, мне странно что Песков не помнит к чему приводили все объединения оппозиции.
mystar 29 марта 2018 | 20:31
maximodiss: После пожара в Grenfell Tower в Лондоне така же хрень была. Хохлятский провокатор содрал свой фейк у DJ Isla из Велика. Та тоже истерила о 500 погибших. Многие верили.
https://www.youtube.com/watch?v=VF4lt889_F0
http://www.presstv.com/Detail/2017/06/17/525600/500-residents-died-in-London-tower-fire-
Советую так же почитать коменты.
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:14
Это правильно. Ведь выступление не публичное.
matsuvi 29 марта 2018 | 20:41
mbh_vor_n1: А ты то чего переживаешь? И как это, выступление перед публикой- не публичное?
diximania1948 29 марта 2018 | 20:57
mbh_vor_n1: Он что, со студентками в бане парился?
pro_hanov 29 марта 2018 | 20:12
«Какая жалость, что у нас нет оппозиции» произнёс Рейхсфюрер СС Гиммлер, отправляя последнего коммуниста в газовую камеру.
ura_123 29 марта 2018 | 20:12
А что за секреты?
maximiv969 29 марта 2018 | 20:31
ura_123: страна в полной экономической жопе - это не секрет вовсе, а вот фамилия Навальный не должна лишний раз упоминаться.
alger 29 марта 2018 | 20:15
а чё?
столько пурги нанес, что и сам испугался
curhatuy6 29 марта 2018 | 20:55
alger: Может кто записал и выложит в сеть?:)))
sadda 29 марта 2018 | 20:20
Да знаем какая оппозиция старика Кабаева устраивает, он ее столько лет уже прикармливает.
vip1707 29 марта 2018 | 20:24
Ну скажите мне, что выступление было бесплатным.
sergoder172 29 марта 2018 | 20:26
Ссыт, падла, когда страшно! Надо же и перед царем потом отвечать!
confiture 29 марта 2018 | 20:27
А чего он боится? Ему ж вроде разрешено пургу нести.
abraz 29 марта 2018 | 20:33
Видимо, получил физдюлей от шефа за превышение полномочий. Ну он же хотел как лучше. Ну извини, уж как получилось, так получилось.
wasielna 29 марта 2018 | 20:37
Чот впрямь наговорил аль самореклама?
sasass 29 марта 2018 | 20:40
Пресс -секретарь налокался со студентами всякого вольнодумства и никак не может побороть свое ничтожество......
molchun 29 марта 2018 | 20:41
Неужели так прижали, что заставили первый раз говорить правду. После чего он попросил не опубликовывать текст выступления т.к. ужаснулся сказанному.
Корзуну глубочайший респект и уважуха.
encopresis 29 марта 2018 | 20:50
Имитация политической жизни.