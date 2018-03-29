Z Архив новостей новости
5 23 6 6929
Эксклюзив Эха 20:07, 29 марта 2018

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики

Об этом сообщает «МБХ медиа». Как рассказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Сергей Корзун, студенты задавали Пескову довольно острые вопросы о ситуации в Кемерове и об Алексее Навальном. По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист. Григория Явлинского Песков назвал «похоронником нашей оппозиции», хотя и очень умным человеком.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 29 марта 2018 | 20:11

Про Пескова не скажешь, как в русской поговорке «По усам текло, а в рот не попало!»
При его работе ему от Путина часто и в рот попадает.

maximodiss 29 марта 2018 | 20:13

evgolius7: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.

https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами

patrik04 29 марта 2018 | 20:24

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики...

И Сергей Корзун, как истинный ближневосточный джентльмен Антон Семёнович Шпак, "Ну что вы, что вы? Честное благородное слово!", а когда Шурик вышел - "Аллё, милиция?!"

ajsenev 29 марта 2018 | 20:24

maximodiss: Лишнего сболтнул г. Песков. Начальник может и в угол поставить. Или премии лишить. Но - слово не воробей...

kea 29 марта 2018 | 20:27

Ну да. Во все виноват Навальный. Ну и Явлинский. Не хотят объединяться с Собчак и др.. А с Гудковым Явлинский объединялся, но Гудков перебежал к Собчак (близко знакомой с боссом Пескова). И, мне странно что Песков не помнит к чему приводили все объединения оппозиции.

mystar 29 марта 2018 | 20:31

maximodiss: После пожара в Grenfell Tower в Лондоне така же хрень была. Хохлятский провокатор содрал свой фейк у DJ Isla из Велика. Та тоже истерила о 500 погибших. Многие верили.
https://www.youtube.com/watch?v=VF4lt889_F0
http://www.presstv.com/Detail/2017/06/17/525600/500-residents-died-in-London-tower-fire-
Советую так же почитать коменты.

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:14

Это правильно. Ведь выступление не публичное.

matsuvi 29 марта 2018 | 20:41

mbh_vor_n1: А ты то чего переживаешь? И как это, выступление перед публикой- не публичное?

diximania1948 29 марта 2018 | 20:57

mbh_vor_n1: Он что, со студентками в бане парился?

pro_hanov 29 марта 2018 | 20:12

«Какая жалость, что у нас нет оппозиции» произнёс Рейхсфюрер СС Гиммлер, отправляя последнего коммуниста в газовую камеру.

ura_123 29 марта 2018 | 20:12

А что за секреты?

maximiv969 29 марта 2018 | 20:31

ura_123: страна в полной экономической жопе - это не секрет вовсе, а вот фамилия Навальный не должна лишний раз упоминаться.

alger 29 марта 2018 | 20:15

а чё?
столько пурги нанес, что и сам испугался

curhatuy6 29 марта 2018 | 20:55

alger: Может кто записал и выложит в сеть?:)))

(комментарий скрыт)

sadda 29 марта 2018 | 20:20

Да знаем какая оппозиция старика Кабаева устраивает, он ее столько лет уже прикармливает.

vip1707 29 марта 2018 | 20:24

Ну скажите мне, что выступление было бесплатным.

sergoder172 29 марта 2018 | 20:26

Ссыт, падла, когда страшно! Надо же и перед царем потом отвечать!

confiture 29 марта 2018 | 20:27

А чего он боится? Ему ж вроде разрешено пургу нести.

abraz 29 марта 2018 | 20:33

Видимо, получил физдюлей от шефа за превышение полномочий. Ну он же хотел как лучше. Ну извини, уж как получилось, так получилось.

wasielna 29 марта 2018 | 20:37

Чот впрямь наговорил аль самореклама?

sasass 29 марта 2018 | 20:40

Пресс -секретарь налокался со студентами всякого вольнодумства и никак не может побороть свое ничтожество......

molchun 29 марта 2018 | 20:41

Неужели так прижали, что заставили первый раз говорить правду. После чего он попросил не опубликовывать текст выступления т.к. ужаснулся сказанному.
Корзуну глубочайший респект и уважуха.

encopresis 29 марта 2018 | 20:50

Имитация политической жизни.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 5999 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 95 6 6996
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 246 6 19845 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 166 6 13745
Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается Об этом сообщили британские власти…

5 75 6 6608
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 210 6 19627 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море…

5 53 6 5274
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15247 24.03
Kистория, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

2909520

5 55 6 5625 19:08
#слушать 37:25 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 98 6 11197 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22602 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Новости

Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок» Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля…

5 51 6 5637
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57586 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 158 6 17809 09:40
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6782 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14346 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события

Популярное за неделю

Новости

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово «Потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно»...

5 70 6 69029
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 135416 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 160 6 45233 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 392 6 537676 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 467 6 480092 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6828958
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3374973

Сегодня в эфире