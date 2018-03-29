Z Архив новостей новости
5 51 6 6162
20:05, 29 марта 2018

Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня»

В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра. Система защиты не сработала. Все аварийные выходы были закрыты, не было никакой информации о том, сколько людей может находиться в здании, — сообщил один из руководителей местной противопожарной службы Андрей Бурсин. На 4-м этаже было очень сильное задымление. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Была высокая температура. «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!», — рассказывает Бурсин. Об этом сообщает ТАСС.

Комментарии

51

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 29 марта 2018 | 20:13

В итоге выяснится, что везде муляжи и имитация - датчиков, вентиляторов, камер наблюдения, жизни,..., власти, президента.
Настоящая лишь смерть.

maximodiss 29 марта 2018 | 20:15

evgolius7: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.

https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами

patrik04 29 марта 2018 | 20:16

Система защиты не сработала. Все аварийные выходы были закрыты, не было никакой информации о том, сколько людей может находиться в здании...

Надо издать закон предписывающий устанавливать во всех зданиях пожарную систему, не знаю как она называется, я видел её в фильмах, которая реагирует на температуру или на дым, включается и по всему зданию, на всех этажах, из-под потолка разбрызгивается фонтанами вода и заливает всё здание.

boooben 29 марта 2018 | 20:20

"Мы кричали эвакуируйтесь!".
Охренительные спасатели. А почему не надели противогазы и не вынесли пострадавших из закрытых помещений? Не понятно было, что сами они уже не могут?
"Эвакуируйтесь!" - такую заставку нужно по ящику показывать вместо всего прочего.

liliyask 29 марта 2018 | 20:39

boooben: Это вообще за гранью: кричали Эвакуируйтесь! А Спасайся, кто может! - не кричали? И администрация, которая не встречала хлебом, солью, тоже как-то не вписывается в картину полной боевой готовности спасать людей в экстремальных ситуациях.

vadimp 29 марта 2018 | 20:44

boooben: Копоть и сажа от горящего пластика в воздухе сжирает весь свет. Не только не ведно ни зги, еще и фонари абсолютно безполезны. Ни видно ни черта, в том числе и огня. Лезть в такую кашу - самоубийство.

tks 29 марта 2018 | 20:23

patrik04: ...и совместить этот закон с коррупцией в МЧС? Вы в курсе, что оборудование сегодня втридорога можно приобрести, только у аккредитованных МЧС контор?

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:26

patrik04: И ещё очень нужен закон о том, чтобы была система дымоудаления, а пожарная сигнализация всегда была исправна и не была бы выключена никогда.

liliyask 29 марта 2018 | 20:42

mbh_vor_n1: да сразу запретить пожары на законодательном уровне и пожарная сигнализация не нужна будет. Хотя на чем тогда воровать? Проблема(((

ts 29 марта 2018 | 20:42

maximodiss: Оказывается, они НЕ СПАСАЛИ, а только призывали обреченных самим спасаться...

uhovostro 29 марта 2018 | 20:26

/Эвакуируйтесь!/
А тушить огонь не пробовали?..

zik14 29 марта 2018 | 20:53

uhovostro: для тебя дурака оставили

max3446 29 марта 2018 | 20:13

Днем в среду в соцсетях стало распространяться объявление, призывающее доставить украинского пранкера Евгения Вольнова за награду в 12 миллионов рублей, для этого автор объявления был готов отдать компенсацию, положенную ему за гибель троих родственников. В день трагедии Вольнов распространял панические слухи, преувеличивая число погибших, монтировал провокационные ролики.

«Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно», — пояснил РИА Новости хозяин телефонного номера, указанного в объявлении. Он представился Геннадием, не назвав фамилии. По его словам, родных в трагедии потерял не он сам, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица.

«Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу», — пояснил мужчина. По его словам, если Вольнов окажется в РФ, он будет передан правоохранительным органам.

«Мы хотим, чтобы он понес законное наказание», — пояснил Геннадий.

В отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

max3446 29 марта 2018 | 20:15

max3446: Думаю надо возбуждать аналогичные дела на любого кто напишет что жертв было хотя бы 70 а не как есть на самом деле, то есть почти все оппозиционные либеральные блогеры и такие же комментаторы на зарплате Госдепа и европейских спецслужб .

maximodiss 29 марта 2018 | 20:17

max3446: А если соврала власть, а этот пранкер был ближе к истине?

max3446 29 марта 2018 | 20:22

maximodiss: уже доказано что жертв ровно столько, сколько сообщили власти, ни больше. Поэтому любая манипуляция этими цифрами - преступление!

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:24

max3446: вы придумали этого мужика с 12 миллионами, прижопинцы.

max3446 29 марта 2018 | 20:27

kryymsdyk: когда голову этого украинского преступника пранкера принесут для получения награды будет видно, правда этот мужик или нет.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:30

max3446: скорее задницу твою на палочке отдадут начальству на поругание, просрали информатаку, пригожинцы тупые.

tks 29 марта 2018 | 20:27

max3446: "Обвинение в зеркале" - родовая травма упоротого путиста.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:19

max3446: Значит, не зря у него трое родственников погибло, у этого дебила.

max3446 29 марта 2018 | 20:24

kryymsdyk: Защищаете украинского провокатора? А чем вы лучше этой мрази что пиарилось на смертях и лгало? А смотрели украинские СМИ? Взгялине на соответствующие ролики медиаэксперта Шария. Там просто пипец полный. А Киселев с заявлением что в Беслане больше 1000 человек погибло? Вот уж в каждом слове прям.

kottigr1 29 марта 2018 | 20:28

max3446: Разве этот хохол разрешил работать ТЦ без автоматической системы пожаротушения, огнетушителей.. ? Это он купюрами заклеивал глаза пожарным инспекторам и проверяющим и заставлял их брать деньги ?

max3446 29 марта 2018 | 20:31

kottigr1: Эта мразь (как подобных назвал межиаэксперт Шарий) нагло врал про количество жертв, пиарился на трупах, создавал напряженность которая могла привести к бунтам, и ссылаясь на него такие вот как вы, генетической мусор и отребье, ему поддакивали, косвенно являясь соучастниками его злодеяний. Поэтому кровь этих детей на ваших руках, а не власти

kottigr1 29 марта 2018 | 20:34

max3446: Путин тоже врал про Беслан, про 25 миллионов рабочих мест, про "жен-шлюх подводников" с Курска и много ещё про что..
Врет и сейчас по Кемерово, вместе с тобой.. Вот Вы детей и убили.

max3446 29 марта 2018 | 20:38

kottigr1: Ааа, видать смотрели Киселева или Гавнопольского с их фейком про шлюх с Курска. Или дайте ссылку на видео с прямой речью Путина, где он такие слова говорит.

kottigr1 29 марта 2018 | 20:42

max3446: Иди на "Вести-24" или на "Первы", там тебе всю правду расскажут.. Как раз для дебил стараются..

max3446 29 марта 2018 | 20:54

kottigr1: Я так понимаю ссылки на прямую речь Путина про шлюх с Курска не будет?

polba 29 марта 2018 | 20:46

max3446:
kryymsdyk и kottigr1 не люди.
Это профессиональные хохлопропагандоны вот отсюда.
https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html

max3446 29 марта 2018 | 20:48

polba: я нисколькои не сомневался что это порохоботы. И нелюди к тому же. Если их почитать, они ни одного вменяемого комментария не написали

kottigr1 29 марта 2018 | 20:49

polba: Вам с Марса виднее.. Когда к нам на Землю ?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:29

max3446: мамке своей Щария показывай, вам прижопинцам обидно, что вас переиграл украинец на вашей территории, и не известно, где рванет завтра, и как рванет, а вражеские провокаторы опять воспользуются, а вы просрете. Представляю, как дрючили всех на Оптиках

max3446 29 марта 2018 | 20:35

kryymsdyk: зря думаете что эта мразь, как выразился медиаэксперт Шарий, в безопасности на Украине. Порошенко запросто может его грохнуть, чтобы обвинить в этом Россию и кричать что у них свой Скрипаль есть. Кстати, раз Шарий вам не по душе, чего вы забыли на Эхе, где Анатолий частый и желанный гость многих передач, то есть редакция видит в нем именно мдиаэксперта?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:36

max3446: Щарий хоть в Эвропу выбрался, а ты чего под своей шконкой суетишься?

max3446 29 марта 2018 | 20:51

kryymsdyk: Быстро же вы переобулись насчет Шария

tks 29 марта 2018 | 20:25

max3446: Главное для вас - этот дебил?

kottigr1 29 марта 2018 | 20:14

В Кремле ведь всю правду уже рассказали.. Поджег Обама, что бы пошатнуть гения современности Путина.. Потом, гады, закидали фейками.. Погибло то ведь всего-ничего.. Бабы ещё нарожают !

shmuel63 29 марта 2018 | 20:15

«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!»,- Кричать "эвакуируйтесь!" - замечательно дешевый и эффективный способ эвакуации, Новейшая разработка из Сколково.

abuvgrobu 29 марта 2018 | 20:15

На 4-м этаже было очень сильное задымление. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Была высокая температура. «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!», — рассказывает Бурсин.
======================================================
Смешно такое слышать от пожарного. А какой видимости и температуры он ждал при пожаре ? Ушлепок. А всё дело в том, что многие очевидцы говорят о растерянности и бездействии поначалу именно пожарной службы. Вот и пытаются подобные ушлепки свою жопу прикрыть..

jetsam 29 марта 2018 | 20:19

#«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!»,#

Плывут навстречу друг другу американский авианосец и советский ракетный крейсер. Америкосы видят наших справа. Наши орут через мегафон:- Сворачивай! Сворачивай!
Америкосы в ответ:- Ноу! Не понимайт!
Командир крейсера спрашивает:
- Кто лучше всех чешет по-английски?
- Замполит, товарищ капитан 1-го ранга!
- Микрофон замполиту!
Замполит берет микрофон и спрашивает: - Do you speak English?
- Yes!
- Ну так сворачивай!

tks 29 марта 2018 | 20:21

Кричали?? Сложив ладошки??

gillan38 29 марта 2018 | 20:25

Профессиональные спасатели пользуются дыхательной маской соединенной с баллоном дыхательной смеси рассчитанным на 1 час работы в условиях полного задымления помещения и высоких температур. Не профессионализм спасателей привел к такому количеству жертв.

denobenen 29 марта 2018 | 20:31

Мне это рассказывал один и бывших пожарных, что когда опытные пожарные прибывают на место пожара они очень быстро и точно оценивают ситуацию и если ситуация уже не в их пользу они не торопятся действовать. Геройствуют только зелёные новички, бывалые ждут своей очереди, когда новички надышутся продуктами горения и начнут блевать.
Потом пожар начинают тушить "опытные" ну и попутно подбирая (грузить на грузовики) всё ценное, что не сгорело с целью потом продать, что бы было можно накормить свою семью, ведь зарплата у этих пожарных не больше ментовской, а рискуют они куда больше, как хочешь так и крутись. Я не пытаюсь очернить наших российских пожарных, мне это рассказывал бывший пожарник - ПОЖАРНИКИ В РОССИИ ЖИВУТ НА ТО, ЧТО ВЫНЕСЛИ С ПОЖАРА!

kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:38

denobenen: золотишко с трупов, то-сё...

vlabumur 29 марта 2018 | 20:35

Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!, — рассказывает Бурсин.
+++++++++++++++++++++++++++
Ужас.

snegir_pravosekovich 29 марта 2018 | 20:37

Просто интересно: сколько голов погорельцев и членов их семей голосовало за Х-йло, выстроенную им систему и карманное Едро?
Вот реально любопытно.
76% погорельцев голосовало "за"?
Ну, распишитесь.

(комментарий скрыт)

ts 29 марта 2018 | 20:39

А почему, как утверждают пострадавшие, тушили всего двумя струями воды? Почему люди выпрыгивали из окон, а лестниц пожарных не было для их спасения? Когда развернулись? Когда уже люди попрыгали? Слышал, как двое рассказывали, что пожарные и МЧСники стояли и не подпускали их к кинозалам, где умирали их дети... Не верю, что эти люди врали! Не верю!

alex19021861 29 марта 2018 | 20:43

Этот Бурсин идиот? А люди не видят пожара и продолжают играть в автоматы? И им нужно кричать эвакуируйтесь.
В гибели детей виноваты пожарные. Им все говорили, что в кинозалах дети, как не пройти 50-100 метров? Кислородный балон, фонарь, трос, топор, индивидуальные балоны на 10 минут для выводимых людей.
Сколько в МЧС Ленд Крузеров? Так в 2010 в пожарах под москвой горели колхозные трактористы, которых посылали пахать просеки, пока МЧС в штабах сидело.
В 2001 в 9\11 погибло 340 пожарных и 60 полицейских, они не говорили там задымление и мы туда не пойдем, а ситуация была в 100 раз хуже. Позор МЧС. Зато фуражки как у пиночета.

sasass 29 марта 2018 | 20:48

Вся страна находиться в такой же ситуации , как недееспособная Тулеевская область...

mancuss 29 марта 2018 | 20:49

,,Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь! А надо было не кричать а зайти в здание и самим эвакуировать людей.

shchukinvla Владимир Щукин 29 марта 2018 | 20:54

Их крик "эвакуируйтесь" не был слышен. Надо было прислать больше пожарников, тогда их крик был бы слышен. Д..., б...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 5999 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 95 6 6996
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 246 6 19845 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества…

5 166 6 13745
Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается Об этом сообщили британские власти…

5 75 6 6608
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 210 6 19627 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море…

5 53 6 5274
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15247 24.03
Kистория, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

2909520

5 55 6 5625 19:08
#слушать 37:25 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 98 6 11197 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22602 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Новости

Британская полиция установила место с наивысшей концентрацией отравляющего вещества «Новичок» Яд находился на двери дома Сергея Скрипаля…

5 51 6 5637
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57586 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 158 6 17809 09:40
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6782 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14346 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события

Популярное за неделю

Новости

Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово «Потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно»...

5 70 6 69029
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 135416 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 160 6 45233 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 392 6 537676 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 467 6 480092 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6828958
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3374973

Сегодня в эфире