Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня»

В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра. Система защиты не сработала. Все аварийные выходы были закрыты, не было никакой информации о том, сколько людей может находиться в здании, — сообщил один из руководителей местной противопожарной службы Андрей Бурсин. На 4-м этаже было очень сильное задымление. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Была высокая температура. «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!», — рассказывает Бурсин. Об этом сообщает ТАСС.