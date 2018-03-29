Кемеровские пожарные рассказали свою версию ситуации в торговом центре «Зимняя вишня»
В момент прибытия пожарных – через 4 минуты после поступления вызова — на месте не было охраны и администрации торгового центра. Система защиты не сработала. Все аварийные выходы были закрыты, не было никакой информации о том, сколько людей может находиться в здании, — сообщил один из руководителей местной противопожарной службы Андрей Бурсин. На 4-м этаже было очень сильное задымление. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Была высокая температура. «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!», — рассказывает Бурсин. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарии51
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evgolius7 29 марта 2018 | 20:13
В итоге выяснится, что везде муляжи и имитация - датчиков, вентиляторов, камер наблюдения, жизни,..., власти, президента.
Настоящая лишь смерть.
maximodiss 29 марта 2018 | 20:15
evgolius7: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
patrik04 29 марта 2018 | 20:16
Система защиты не сработала. Все аварийные выходы были закрыты, не было никакой информации о том, сколько людей может находиться в здании...
Надо издать закон предписывающий устанавливать во всех зданиях пожарную систему, не знаю как она называется, я видел её в фильмах, которая реагирует на температуру или на дым, включается и по всему зданию, на всех этажах, из-под потолка разбрызгивается фонтанами вода и заливает всё здание.
boooben 29 марта 2018 | 20:20
"Мы кричали эвакуируйтесь!".
Охренительные спасатели. А почему не надели противогазы и не вынесли пострадавших из закрытых помещений? Не понятно было, что сами они уже не могут?
"Эвакуируйтесь!" - такую заставку нужно по ящику показывать вместо всего прочего.
liliyask 29 марта 2018 | 20:39
boooben: Это вообще за гранью: кричали Эвакуируйтесь! А Спасайся, кто может! - не кричали? И администрация, которая не встречала хлебом, солью, тоже как-то не вписывается в картину полной боевой готовности спасать людей в экстремальных ситуациях.
vadimp 29 марта 2018 | 20:44
boooben: Копоть и сажа от горящего пластика в воздухе сжирает весь свет. Не только не ведно ни зги, еще и фонари абсолютно безполезны. Ни видно ни черта, в том числе и огня. Лезть в такую кашу - самоубийство.
tks 29 марта 2018 | 20:23
patrik04: ...и совместить этот закон с коррупцией в МЧС? Вы в курсе, что оборудование сегодня втридорога можно приобрести, только у аккредитованных МЧС контор?
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 20:26
patrik04: И ещё очень нужен закон о том, чтобы была система дымоудаления, а пожарная сигнализация всегда была исправна и не была бы выключена никогда.
liliyask 29 марта 2018 | 20:42
mbh_vor_n1: да сразу запретить пожары на законодательном уровне и пожарная сигнализация не нужна будет. Хотя на чем тогда воровать? Проблема(((
ts 29 марта 2018 | 20:42
maximodiss: Оказывается, они НЕ СПАСАЛИ, а только призывали обреченных самим спасаться...
uhovostro 29 марта 2018 | 20:26
/Эвакуируйтесь!/
А тушить огонь не пробовали?..
zik14 29 марта 2018 | 20:53
uhovostro: для тебя дурака оставили
max3446 29 марта 2018 | 20:13
Днем в среду в соцсетях стало распространяться объявление, призывающее доставить украинского пранкера Евгения Вольнова за награду в 12 миллионов рублей, для этого автор объявления был готов отдать компенсацию, положенную ему за гибель троих родственников. В день трагедии Вольнов распространял панические слухи, преувеличивая число погибших, монтировал провокационные ролики.
«Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно», — пояснил РИА Новости хозяин телефонного номера, указанного в объявлении. Он представился Геннадием, не назвав фамилии. По его словам, родных в трагедии потерял не он сам, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица.
«Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу», — пояснил мужчина. По его словам, если Вольнов окажется в РФ, он будет передан правоохранительным органам.
«Мы хотим, чтобы он понес законное наказание», — пояснил Геннадий.
В отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
max3446 29 марта 2018 | 20:15
max3446: Думаю надо возбуждать аналогичные дела на любого кто напишет что жертв было хотя бы 70 а не как есть на самом деле, то есть почти все оппозиционные либеральные блогеры и такие же комментаторы на зарплате Госдепа и европейских спецслужб .
maximodiss 29 марта 2018 | 20:17
max3446: А если соврала власть, а этот пранкер был ближе к истине?
max3446 29 марта 2018 | 20:22
maximodiss: уже доказано что жертв ровно столько, сколько сообщили власти, ни больше. Поэтому любая манипуляция этими цифрами - преступление!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:24
max3446: вы придумали этого мужика с 12 миллионами, прижопинцы.
max3446 29 марта 2018 | 20:27
kryymsdyk: когда голову этого украинского преступника пранкера принесут для получения награды будет видно, правда этот мужик или нет.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:30
max3446: скорее задницу твою на палочке отдадут начальству на поругание, просрали информатаку, пригожинцы тупые.
tks 29 марта 2018 | 20:27
max3446: "Обвинение в зеркале" - родовая травма упоротого путиста.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:19
max3446: Значит, не зря у него трое родственников погибло, у этого дебила.
max3446 29 марта 2018 | 20:24
kryymsdyk: Защищаете украинского провокатора? А чем вы лучше этой мрази что пиарилось на смертях и лгало? А смотрели украинские СМИ? Взгялине на соответствующие ролики медиаэксперта Шария. Там просто пипец полный. А Киселев с заявлением что в Беслане больше 1000 человек погибло? Вот уж в каждом слове прям.
kottigr1 29 марта 2018 | 20:28
max3446: Разве этот хохол разрешил работать ТЦ без автоматической системы пожаротушения, огнетушителей.. ? Это он купюрами заклеивал глаза пожарным инспекторам и проверяющим и заставлял их брать деньги ?
max3446 29 марта 2018 | 20:31
kottigr1: Эта мразь (как подобных назвал межиаэксперт Шарий) нагло врал про количество жертв, пиарился на трупах, создавал напряженность которая могла привести к бунтам, и ссылаясь на него такие вот как вы, генетической мусор и отребье, ему поддакивали, косвенно являясь соучастниками его злодеяний. Поэтому кровь этих детей на ваших руках, а не власти
kottigr1 29 марта 2018 | 20:34
max3446: Путин тоже врал про Беслан, про 25 миллионов рабочих мест, про "жен-шлюх подводников" с Курска и много ещё про что..
Врет и сейчас по Кемерово, вместе с тобой.. Вот Вы детей и убили.
max3446 29 марта 2018 | 20:38
kottigr1: Ааа, видать смотрели Киселева или Гавнопольского с их фейком про шлюх с Курска. Или дайте ссылку на видео с прямой речью Путина, где он такие слова говорит.
kottigr1 29 марта 2018 | 20:42
max3446: Иди на "Вести-24" или на "Первы", там тебе всю правду расскажут.. Как раз для дебил стараются..
max3446 29 марта 2018 | 20:54
kottigr1: Я так понимаю ссылки на прямую речь Путина про шлюх с Курска не будет?
polba 29 марта 2018 | 20:46
max3446:
kryymsdyk и kottigr1 не люди.
Это профессиональные хохлопропагандоны вот отсюда.
https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html
max3446 29 марта 2018 | 20:48
polba: я нисколькои не сомневался что это порохоботы. И нелюди к тому же. Если их почитать, они ни одного вменяемого комментария не написали
kottigr1 29 марта 2018 | 20:49
polba: Вам с Марса виднее.. Когда к нам на Землю ?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:29
max3446: мамке своей Щария показывай, вам прижопинцам обидно, что вас переиграл украинец на вашей территории, и не известно, где рванет завтра, и как рванет, а вражеские провокаторы опять воспользуются, а вы просрете. Представляю, как дрючили всех на Оптиках
max3446 29 марта 2018 | 20:35
kryymsdyk: зря думаете что эта мразь, как выразился медиаэксперт Шарий, в безопасности на Украине. Порошенко запросто может его грохнуть, чтобы обвинить в этом Россию и кричать что у них свой Скрипаль есть. Кстати, раз Шарий вам не по душе, чего вы забыли на Эхе, где Анатолий частый и желанный гость многих передач, то есть редакция видит в нем именно мдиаэксперта?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:36
max3446: Щарий хоть в Эвропу выбрался, а ты чего под своей шконкой суетишься?
max3446 29 марта 2018 | 20:51
kryymsdyk: Быстро же вы переобулись насчет Шария
tks 29 марта 2018 | 20:25
max3446: Главное для вас - этот дебил?
kottigr1 29 марта 2018 | 20:14
В Кремле ведь всю правду уже рассказали.. Поджег Обама, что бы пошатнуть гения современности Путина.. Потом, гады, закидали фейками.. Погибло то ведь всего-ничего.. Бабы ещё нарожают !
shmuel63 29 марта 2018 | 20:15
«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!»,- Кричать "эвакуируйтесь!" - замечательно дешевый и эффективный способ эвакуации, Новейшая разработка из Сколково.
abuvgrobu 29 марта 2018 | 20:15
На 4-м этаже было очень сильное задымление. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Была высокая температура. «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!», — рассказывает Бурсин.
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Смешно такое слышать от пожарного. А какой видимости и температуры он ждал при пожаре ? Ушлепок. А всё дело в том, что многие очевидцы говорят о растерянности и бездействии поначалу именно пожарной службы. Вот и пытаются подобные ушлепки свою жопу прикрыть..
jetsam 29 марта 2018 | 20:19
#«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!»,#
Плывут навстречу друг другу американский авианосец и советский ракетный крейсер. Америкосы видят наших справа. Наши орут через мегафон:- Сворачивай! Сворачивай!
Америкосы в ответ:- Ноу! Не понимайт!
Командир крейсера спрашивает:
- Кто лучше всех чешет по-английски?
- Замполит, товарищ капитан 1-го ранга!
- Микрофон замполиту!
Замполит берет микрофон и спрашивает: - Do you speak English?
- Yes!
- Ну так сворачивай!
tks 29 марта 2018 | 20:21
Кричали?? Сложив ладошки??
gillan38 29 марта 2018 | 20:25
Профессиональные спасатели пользуются дыхательной маской соединенной с баллоном дыхательной смеси рассчитанным на 1 час работы в условиях полного задымления помещения и высоких температур. Не профессионализм спасателей привел к такому количеству жертв.
denobenen 29 марта 2018 | 20:31
Мне это рассказывал один и бывших пожарных, что когда опытные пожарные прибывают на место пожара они очень быстро и точно оценивают ситуацию и если ситуация уже не в их пользу они не торопятся действовать. Геройствуют только зелёные новички, бывалые ждут своей очереди, когда новички надышутся продуктами горения и начнут блевать.
Потом пожар начинают тушить "опытные" ну и попутно подбирая (грузить на грузовики) всё ценное, что не сгорело с целью потом продать, что бы было можно накормить свою семью, ведь зарплата у этих пожарных не больше ментовской, а рискуют они куда больше, как хочешь так и крутись. Я не пытаюсь очернить наших российских пожарных, мне это рассказывал бывший пожарник - ПОЖАРНИКИ В РОССИИ ЖИВУТ НА ТО, ЧТО ВЫНЕСЛИ С ПОЖАРА!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 20:38
denobenen: золотишко с трупов, то-сё...
vlabumur 29 марта 2018 | 20:35
Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь!, — рассказывает Бурсин.
+++++++++++++++++++++++++++
Ужас.
snegir_pravosekovich 29 марта 2018 | 20:37
Просто интересно: сколько голов погорельцев и членов их семей голосовало за Х-йло, выстроенную им систему и карманное Едро?
Вот реально любопытно.
76% погорельцев голосовало "за"?
Ну, распишитесь.
ts 29 марта 2018 | 20:39
А почему, как утверждают пострадавшие, тушили всего двумя струями воды? Почему люди выпрыгивали из окон, а лестниц пожарных не было для их спасения? Когда развернулись? Когда уже люди попрыгали? Слышал, как двое рассказывали, что пожарные и МЧСники стояли и не подпускали их к кинозалам, где умирали их дети... Не верю, что эти люди врали! Не верю!
alex19021861 29 марта 2018 | 20:43
Этот Бурсин идиот? А люди не видят пожара и продолжают играть в автоматы? И им нужно кричать эвакуируйтесь.
В гибели детей виноваты пожарные. Им все говорили, что в кинозалах дети, как не пройти 50-100 метров? Кислородный балон, фонарь, трос, топор, индивидуальные балоны на 10 минут для выводимых людей.
Сколько в МЧС Ленд Крузеров? Так в 2010 в пожарах под москвой горели колхозные трактористы, которых посылали пахать просеки, пока МЧС в штабах сидело.
В 2001 в 9\11 погибло 340 пожарных и 60 полицейских, они не говорили там задымление и мы туда не пойдем, а ситуация была в 100 раз хуже. Позор МЧС. Зато фуражки как у пиночета.
sasass 29 марта 2018 | 20:48
Вся страна находиться в такой же ситуации , как недееспособная Тулеевская область...
mancuss 29 марта 2018 | 20:49
,,Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: эвакуируйтесь! А надо было не кричать а зайти в здание и самим эвакуировать людей.
shchukinvla Владимир Щукин 29 марта 2018 | 20:54
Их крик "эвакуируйтесь" не был слышен. Надо было прислать больше пожарников, тогда их крик был бы слышен. Д..., б...