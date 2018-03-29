ФСБ настаивает на предоставлении мессенджерами ключей для расшифровки переписки пользователей

В пресс-службе уточнили, что они должны быть предоставлены в самые короткие сроки, не более 10-ти дней со дня получения запроса. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее мессенджер Телеграм отказался выполнять требование ФСБ и был оштрафован за это по решению мирового суда. Если требование не будет исполнено в течение 15-ти дней, мессенджеру грозит блокировка.