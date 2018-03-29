ФСБ настаивает на предоставлении мессенджерами ключей для расшифровки переписки пользователей
В пресс-службе уточнили, что они должны быть предоставлены в самые короткие сроки, не более 10-ти дней со дня получения запроса. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее мессенджер Телеграм отказался выполнять требование ФСБ и был оштрафован за это по решению мирового суда. Если требование не будет исполнено в течение 15-ти дней, мессенджеру грозит блокировка.
Комментарии34
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crj700 29 марта 2018 | 19:38
А ключ от квартиры, где деньги лежат, им не надо?
duch_nic 29 марта 2018 | 19:44
Ну щас оппа завизжит про зажим свободы!...
mikegolubchik 29 марта 2018 | 19:50
duch_nic: Тут не будет особого визга. Просто будет что-то типа "вам же сказали, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите"
Пошлют просто презрительно да и все. Это как требование динозавров к млекопитающим выдать яйца с детенышами. Динозавры просто никак не могут догнать что не несут млекопитающие яиц. И не собираются их нести даже если могли бы только из-за того, что динозаврам яиц хочется. И вообще время этих динозавров прошло даже если они этого не понимают.
duch_nic 29 марта 2018 | 20:05
mikegolubchik: //Тут не будет особого визга.//
Ну как не будет? Уже есть. Статьёй Конституции трясут.
Им пофик, что речь идёт о борьбе с терроризмом, а их увлечения порнухой никому не интересны. Им пофик, что сегодня это общемировая практика.
Но когда, не дай бог, случится террор, они первые начнут визжать - власть ничего не сделала, чтобы этот предотвратить!
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:12
duch_nic: Им пофик, что сегодня это общемировая практика.
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Нет никакой общемировой практики требовать централизованных ключей для расшифровки всех сообщений. В некоторых странах спец службы не настолько тупы, чтобы не понимать очевидного. Их реально просто нет. И никто вдруг специально для России изменять все структуру и схему шифрования не будет. Это просто бессмысленно.
А если террорист не совсем тупой, то он еще отдельно личным зашифрует да с длиной ключа в разы больше чем принято в индустрии и этого никто никогда не прочитает даже припахав все компьютеры земли на миллиард лет.
duch_nic 29 марта 2018 | 20:18
mikegolubchik: //Нет никакой общемировой практики требовать централизованных ключей для расшифровки всех сообщений.//
Опа!... а как же АНБ следит за своими согражданами? По старинке, через дырку в стене? Разве Фейсбук у них не под контролем? Это новость!
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:27
duch_nic: Опа!... а как же АНБ следит за своими согражданами? По старинке, через дырку в стене? Разве Фейсбук у них не под контролем? Это новость!
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Они пытаются следить в рамках того что технически возможно. Но они не требуют невозможного, например выдать от месенджеров то, чего нет в природе. А именно универсального ключа для расшифровки всех сообщений.
Пробдема и скандал с АНБ был в том что им вообще-то по закону нельзя прослушивать все подряд и то что незашифровано. А уж что зашифровано они расшифровывают как могут. У нас этой проблемы вообще нет все по закону сливается в ФСБ, ему даже не приходится шпионить за трафиком. Но хорошо зашифрованный трафик ФСБ не по зубам. вот оно и бесится.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:30
duch_nic: Фейсбук вообще все могут смотреть если что. Для вас это новость? А вот сообщения в их месенджер расшифровать могут только сами пользователи. Кстати, если вам нужно прослушать конкретного террориста, что он там пишет в Телеграм, для этого существуют вирусы это возможно, но нужно внедрятся конкретно на телефон террориста. А ФСБ види те ли лень работать
yraman 29 марта 2018 | 20:37
duch_nic: Неправильный подход.
Правильные пацаны просто делают дверку, через которую заходят и смотрят кто что пишет. Изнутри системы.
Почитайте РБК, строка для поиска "Дуров раскрыл детали попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству".
Тут по сути вроде бы ФСБ право - "надзирать надо", а вот по оформлению "подхода" есть претензии.
Да и "обчество" у нас не западное - там уже привыкли к тому, что их "безопасные и защищенные" сами спокойно сотрудничают "с органами", и даже печатают в прессе - сколько мол запросов было, по каким случаям и тд и тп.
А у нас как всегда "свой путь, особый".....
navsegda 29 марта 2018 | 20:14
duch_nic: статьями Конституции не трясут , это основной закон , его исполняют
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:18
duch_nic: Им пофик, что речь идёт о борьбе с терроризмом
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Понимаете, возможно ФСБ в борьбе с терроризмом мешает еще и притяжение Земли. Удобно же было бы ловить висящих в воздухе и болтающих ногими террористов ведь так? Но у ФСБ нет такой опции отключать притяжение Земли. И со временем до них дойдет что расшифровывать все что им вздумается они тоже уже не могут. Вот так выглядит объективная реальность.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:21
duch_nic: И никакими законами от выдаче ключей ,которых нет и не будет эту реальность не изменить. Так же как законом не отменить земной притяжение. Вот никто не выдал такого ключа у которых End to End шифрование и никогда не выдаст, просто потому что в этом шифровании такого ключа нет. А применять другое никто не будет, иначе этим месенджером перестанут пользоваться.
navsegda 29 марта 2018 | 19:51
duch_nic: Статья 23 Конституции РФ 1. .... каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ты против Конституции , совсем охренел ?
duch_nic 29 марта 2018 | 20:20
navsegda: Это ты охренел.
Каждый имеет право на свободу перемещения, но это вовсе не означает, что не нужно соблюдать ПДД.
yuriyp 29 марта 2018 | 19:51
crj700: // А ключ от квартиры, где деньги лежат, им не надо?//
Это следующий шаг. Но Вы не волнуйтесь, денег к этому времени у Вас уже не будет...
semper_fidelis 29 марта 2018 | 19:40
Если что, выдача ключ шифрования не является нарушением тайны переписки.
crj700 29 марта 2018 | 19:55
semper_fidelis: Акуительная логика. Сворованные у вас ключи от квартиры, гарантируют сохранность имущества.
neon001 29 марта 2018 | 19:59
crj700: кстати, неплохая тема для нового закона. один из комплектов ключей от квартиры обязан храниться у участкового...
годика через 3 к такому созреем. почему нет?
holodez_na_palochke 29 марта 2018 | 19:46
Если не понимают, выдать им картонные ключи с в фольге из реквизита к сказке про буратину. Сказать, что других нет.
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 19:56
holodez_na_palochke:
"- ну, покажите мне план аэродрома... - ныл шпион Гадюкин, - покажите...
- этого Вы от меня никогда не дождётесь, гражданин Гадюкин..."
В.Драгунский, Денискины рассказы.
ashaska 29 марта 2018 | 19:49
Стотыщраз Говорили, что нет никакого ключа. Единого. Что каждый раз ключи создаются заново и - на клиентских машинах, на серверах не хранятся. Так что путь ФСБ требует ключи шифрования у подозреваемых террористов.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 20:01
ashaska: ФСБ ни как не может понять что ФСБ сующее свой нос просто не предусмотрено в современной инфраструктуре шифрования. Все, давай досвидания, больше читать чужие письма просто не получится. Нет и не будет больше никаких централизованный ключей для расшифровки всех сообщений.
askol2016 29 марта 2018 | 19:51
Я бы посоветовал фсб настаивать на лимонных корочках. Так гораздо вкуснее!
max3446 29 марта 2018 | 19:57
Неофициальный доклад Евросоюза, выражающий обеспокоенность уровнем коррупции в Украине, никак не объясняет, почему реформы зачастую дают плачевный результат. Так считает лидер общественного движения Украинский выбор - Право народа, и следующий президент Украины Виктор Медведчук.
"Пятый год украинская власть, проводя реформы, живет не своим умом, а "рекомендациями" Запада. А ведь у рядовых украинцев и "стратегических партнеров" Киева разное видение реформ и их цели. Для народа реформы - это изменения, которые в конечном итоге должны привести к повышению уровня благосостояния каждого украинца …способствовать снижению уровня коррупции и бюрократии, развитию бизнеса, росту уровня социальной защиты, медицинского обслуживания и т. д. Но у МВФ, как уже успели убедиться украинцы, иное видение. Для фонда реформы - это перевод страны в режим жесткой экономии, урезание социальных гарантий и выплат, повышение цен и тарифов", - считает Медведчук.
Он отметил, что реформа энергорынка так и не сделала его прозрачным, зато привела к росту тарифов на газ в 9,6 раза.
crj700 29 марта 2018 | 20:05
max3446: max3446: Муму Герасима спросила: "Хозяин, что там у хохлов?"(с)
ostrov_ok 29 марта 2018 | 20:09
max3446: "Пятый год украинская власть,
слышь, лоер, завязывай про Украину постить в каждой теме. Это российский сайт и пишут тут про Россию.
papadjon 29 марта 2018 | 20:22
max3446: Пичем здесь хохлы? Не ту методичку взял с перепоя, имбицил. С работы уволят, за профнепригодность.)))
x_signal 29 марта 2018 | 20:02
По решению суда - пожалуйста, а так - с какой это стати?
ostanovka 29 марта 2018 | 20:06
Только в обмен на все ключи от ФСБ.
frauava17 29 марта 2018 | 20:06
ФСБ: Дуров атдай ключи шифрования телеграма
Дуров: пацаны я живам объясняю - шифрование конечное прям в телефоне пользователя. я прост не магу
ФСБ: У тя 15 дней короче
Дуров: вы долбо*бы?
ФСБ: атдай
jetsam 29 марта 2018 | 20:09
"а баба яга - ПРОТИВ!".
ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 20:10
Всем расиянам заблаговременно написать явку с повинной!
Для состава преступления оставить свободное место, которое будет заполнено в своё время компетентными органами!
greeg1 29 марта 2018 | 20:14
Чем дольше ФСБ будет настаивать, тем дальше её будут посылать. Так что гражданам ничего больше не остаётся, как терпеливо ждать когда от ФСБ только два СС останется.
sergoder172 29 марта 2018 | 20:31
А ключей-то и нет! Просто в ФСБ - тупые!