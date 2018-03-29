Профильный комитет практически единогласно поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Профильный комитет Свердловского заксобрания практически единогласно поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Он рекомендовал принять документ 3-го апреля. Законопроект предполагает выборы главы города депутатами думы из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Эту систему выборов оппозиционные депутаты назвали советской.