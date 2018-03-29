Профильный комитет практически единогласно поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
Профильный комитет Свердловского заксобрания практически единогласно поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Он рекомендовал принять документ 3-го апреля. Законопроект предполагает выборы главы города депутатами думы из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Эту систему выборов оппозиционные депутаты назвали советской.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiboh 29 марта 2018 | 19:34
Эту систему выборов \\
Это не выборы..
evgolius7 29 марта 2018 | 19:48
Патриотические ссыкуны...
Скоро и выборы самих депутатов отменят....
Будут назначать по поцелуям в попу....
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:50
Советское - значит, хорошее...
kryymsdyk 29 марта 2018 | 19:57
Добро пожаловать в рабство, свердловчане
blahovdav 29 марта 2018 | 20:03
dobro_vam_v_dom: Советское - значит, хорошее.../// Жалко, что твоего дедушку вертухая за шпионаж в пользу Японии к стенке не прислонили. Небось всю ячейку сдал из 100 человек в колхозе??
poluputing 29 марта 2018 | 20:12
evgolius7: правильно, где это видано что бы холопы барина выбирали?
djuga 29 марта 2018 | 19:34
Рабы, крепостные, холопы.
Россия XXI век.
persona_non_grata 29 марта 2018 | 19:36
"Эту систему выборов оппозиционные депутаты назвали советской." -
тогда тоже начали с комитетов и пришли к "тройкам" с массовыми расстрелами.
bono11 29 марта 2018 | 19:39
Сволочи - эти депутаты ! А их кто назначил ?
metslag 29 марта 2018 | 19:53
bono11: Их выбрало население. Которому наплевать на то, что с ним делают.
Непонятно только почему то, как избирать главу муниципального органа определяет областное Заксобрание.
В России муниципальное самоуправление уже отменили?
---------------------
Статья 131 Конституции РФ
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
keg 29 марта 2018 | 20:01
metslag: в очередной раз подтёрлись главным законом страны...цель - избавиться от Ройзмана...
nitsahon 29 марта 2018 | 19:40
Свердловское заксобрание - полнейшее позорище...
демократическая выборная система - похоже - уходит в прошлое...
kunst54 29 марта 2018 | 19:42
Как они сами объясняют это решение? Приказ или с бодуна или просто нагадить людям?
rihard 29 марта 2018 | 19:45
kunst54: А кому они объяснять будут? И зачем?
ivar1964 29 марта 2018 | 19:43
В Екатеринбурге обкатывают будущую систему выборов президента России. А что делать? А вдруг в следующий раз охлос не захочет избрать любимого вождя? А новый принцип позволит выбрать лучшего из лучших.
gvzdk 29 марта 2018 | 20:18
ivar1964: "В Екатеринбурге обкатывают будущую систему выборов президента России"
Логично было бы обкатать варианты ответа народа на такие"выборы"...
croaker 29 марта 2018 | 19:44
Хотят верноподданного болванчика посадить по указке сверху. А потом во всех провалах и разгильдяйстве Госдеп будут обвинять и "бузотёров".Сейчас екатеринбуржцам повезло с Ройзманом, а это у нас не приветствуется. Видимо совсем скоро жителей полноправно можно будет называть ёбурги.
x_signal 29 марта 2018 | 19:46
А сфига это решает какой-то комитет, а не граждане?
neon001 29 марта 2018 | 19:51
x_signal: тут уже лет 20 как всё решает один определенный комитет
ac_dc 29 марта 2018 | 19:53
x_signal:
Граждане решать не хочут.
Ну, для красоты можно сладить референдум и каждому референдующему посулить рублей по сто. Ну а потом сосчитать как надо наука не хитрая
mmakarov14 29 марта 2018 | 19:49
поймать всех этих проголосовавших и объяснить в доступной форме что они не правы
greeg1 29 марта 2018 | 19:50
Заксобрание состоящее на 100% из назначенцев понятия не имеющее что такое прямые выборы никогда не будет голосовать поперек себя и батьки.
Ройзман. Если ты пользуешься авторитетом среди горожан, ты обязан объявить референдум по этому вопросу.
max3446 29 марта 2018 | 19:55
greeg1: унылое пустое место Ройзмана выбрало по факту меньше 1/5 жителей Екатеринбурга. Поэтому он в принципе нелегитимный мэр.
blahovdav 29 марта 2018 | 20:10
max3446: унылое пустое место Ройзмана выбрало по факту меньше 1/5 жителей Екатеринбурга. Поэтому он в принципе нелегитимный мэр./// Унылое плешивое гофно выбрало меньше половины населения России.Да и самозванец оно, незаконно пролезший уже на 4 срок... Кстати, путиноиды, плешивый же когда нибудь откинется и ему на смену придет некто, который , возможно, всю вашу писькобратию начнет давить и душить. Как вы отнесетесь к решению его карманного КС, который после " 2х сроков подряд" сделает 3 срока подряд??
max3446 29 марта 2018 | 20:17
blahovdav: про ройзмана также напишите, ведь его вообще почти никто не избирал?
greeg1 29 марта 2018 | 20:23
max3446: Вот поэтому и надо проводить прямые выборы чтобы не легитимных как можно меньше было. А мы посмотрим кто тут кто.
max3446 29 марта 2018 | 20:29
greeg1: отдали голоса менее 1/5 жителей Екатеринбурга. Вам вопрос - Ройзман легитимный мэр?
advokat52 advokat 29 марта 2018 | 19:50
Все правильно а то у нас в России подумать не кому, что бы всякий там народец лез в управление городом. А там Ебургу может повезет и какого нибудь тулеева пришлют лодку успокаивать
max3446 29 марта 2018 | 19:51
На последних мэрских выборах в екб пришло 33 процента избирателей, 31 процент из них за Ройзмана был, и этого хватило чтобы это пустое место в политике стало мэром и разваливало город, столицу Урала. Поэтому зачем такие выборы?
varangian2011 29 марта 2018 | 20:11
max3446: Это у тебя мозги развалялись, а не Екатеринбург.
max3446 29 марта 2018 | 20:20
varangian2011: Мнение жителя Новгорода нас, жителей Екатеринбурга, не интересует
symphony 29 марта 2018 | 19:53
А что значит "профильный комитет"? Какими полномочиями он обладает и за что отвечает?
gregor 29 марта 2018 | 19:55
Рабское сознание , рабское большинство .
Вечно вчерашняя страна .
Ни дорог ,ни друзей .
Жалкое позорище .
anemon 29 марта 2018 | 19:56
Кто бы сомневался! Что им мнение народа? Позор путинщине!
marfa_1953 29 марта 2018 | 20:01
anemon: Ира, ну где у нас народ? Если у Путина даже без всяких фальсификаций было бы большинство. Нет его. Рада ошибиться. Привет!
anemon 29 марта 2018 | 20:50
marfa_1953: К сожалению, согласна с Вами, Елена. То, что я вижу у себя на работе - подтверждает это. Но я рву глотку, доказываю, убеждаю. И если раньше на меня смотрели, как на инородное тело (терпят, потому, что специалист), то теперь говорят, что, вот, в некоторых моментах Вы правы. Число недовольных растет, пусть и очень медленно, пропаганда и страх работают. В результате сейчас против меня только дирекция и бухгалтерия (и все равно терпят!). Да, отравили пропагандой наш народ. Но бесконечно не может это продолжаться. Привет и Вам, Елена! Рада общению.
bazilgu 29 марта 2018 | 19:57
Трусливый едросовский сброд.
mamiluk 29 марта 2018 | 20:00
Разрушают на глазах последние островки адекватности....екатеринбуржцам нужно показать этим лизоблюдам-кто в городе хозяин...за Ройзмана нужно стоять горой...Евгений один из немногих,мужественный и честный человек,который спасал город от наркомании и крышующей ее милиции....теперь, когда бобла стало не хватать- жулье снова стало подымать голову...понятно,что давление идет из метрополии...Режим и так уже все регионы укутал сетью своих холуйских наместников...Если горожане проявят равнодушие-это будет конец.Конец всему...
hidaldo_hot 29 марта 2018 | 20:07
Очередное преступление перед народом. Народ -источник власти не имет возможности выбирать.
vladimir1967 29 марта 2018 | 20:11
Вдруг не сознательные граждане опять выберут Ройзмана, или еще кого оппозиционней.
pnh__ptn 29 марта 2018 | 20:12
Твари.
fmsf FMSF 29 марта 2018 | 20:28
Это не выборЫ!
Это выборА!
Куй вашим поставит своего.
vip1707 29 марта 2018 | 20:30
Ну не мэра.
Председателя Думы, он же так называемый Глава города.
При наличии Главы Администрации.
Тоже назначаемом Думой.
История гораздо хитрее, чем видится.
ЕР хочет последние представительские) функции отобрать у возможного Ройзмана.
eshunko 29 марта 2018 | 20:55
Государственный Феодализм, как и Государственные формы Рабовладения, основан на биологическом фундаменте Патернализма, свмовоспроизводящегося в обществе за счёт разнообразных форм насилия, в частности - физического насилия над детьми, а, впоследствии, - и над выросшими из этих детей гражданами (ВиктОр Франкл, "Человек в поисках смысла"). Поэтому Феодализм - очень устойчивая и самовоспроизводящаяся форма объединения людей (Вассалов) под властью одного человека - сюзерена, то есть - Вождя, Короля, Царя, Шаха, ... etc. и его "Двора". Фактически, Вассалы, то есть граждане Феодального Государства, выражают волю, интересы и культурный уровень своего сюзерена, поэтому любые попытки выборов вассалами местных, и хорошо им известных граждан на руководящие должности в феодсльном Государстве ИЗ СВОЕЙ СРЕДЫ будут всегда пресекаться сюзереном и членами его Двора: Местный Начальник должен быть выбран и назначен, или предложен на безальтернативной основе, сюзереном. И он, по своим способностям, и своему образованию, должен быть НИЖЕ уровня, требуемого для занимаемого им места. Только при этом условии, такой Начальник каждый раз будет спрашивать своего сюзерена: как ему поступить в том или ином случае, то есть будет полностью зависим, в своих решениях и поступках, от свего сюзерена. И только такой, полностью лишённый личного мнения и инициативы Местный Начальник и нужен сюзерену, поскольку он, предположительно, всегда будет выполнять его волю. И наказывать за ошибки и преступления, или прощать, будет сюзерен, потому что это его, сюзерена, ошибки и преступления, которые этот сюзерен ВСЕГДА припишет официально своему попугачику - Местному Начальнику.