Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики. Об этом сообщает «МБХ медиа». Как рассказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Сергей Корзун, студенты задавали Пескову довольно острые вопросы о ситуации в Кемерове и об Алексее Навальном. По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист. Григория Явлинского Песков назвал «похоронником нашей оппозиции», хотя и очень умным человеком.