Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики. Об этом сообщает «МБХ медиа». Как рассказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Сергей Корзун, студенты задавали Пескову довольно острые вопросы о ситуации в Кемерове и об Алексее Навальном. По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист. Григория Явлинского Песков назвал «похоронником нашей оппозиции», хотя и очень умным человеком.
Комментарии49
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odobryam_s 29 марта 2018 | 19:33
«….. или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: "Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить".
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
meister_luvin 29 марта 2018 | 19:33
odobryam_s:
Влип, очкарик!!!
aorswen 29 марта 2018 | 19:34
писюк, опять дурачком прикидываешься? )) сейчас век смартфонов и интернета. чотытам шефа спалил штоле, и ссышь теперь? ))
testmeter 29 марта 2018 | 19:38
aorswen: Или пургу гнал - стесняется теперь
patrik04 29 марта 2018 | 19:39
По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист...
Я с этим не согласен, эгоизм и нарциссизм не являются первопричиной "бойкота оппозиции", тут всё предельно прагматично и понятно - Алексей Навальный опустил К.Собчак и Г.Явлинского в глазах кураторов по России из Госдепартамента США. Только бизнес, ничего личного.
gordy 29 марта 2018 | 19:43
"Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики"
Был "выпимши" и откровенен до неприличия?
duch_nic 29 марта 2018 | 19:56
Я прочитал текст в МБХ-медиа. А где там про "просил не публиковать"?
А что, имя Сергея Корзуна на Эхе больше не под запретом? )
duch_nic 29 марта 2018 | 20:00
//Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики//
Эхо врёт!
С.Корзун: «Официальной записи этого эфира нет, и Высшая школа экономики публиковать ее не будет, но никто не запрещал присутствующим вести свои записи».
ignachio 29 марта 2018 | 20:05
Зачем этот Песков вообще выступал перед студентами? У него должность чисто техническая, его никто не избирал, он не член правительства. Может пробует себя в амплуа М.Задорнова?
oldcitizen 29 марта 2018 | 19:52
patrik04: Алексей Навальный опустил ... в глазах кураторов по России из Госдепа США
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Блин, ну ничего нового придумать не могут! А все госдеповские печеньки посчитали. Кому и сколько выплачено за продажу России. Удивительно информированные архаровцы пригожинские. Непосредственно из Госдепа получают сведения. Ну везде у Пригожина свои люди! Прямо, Талейран, только с подмоченной биографией.
pro_hanov 29 марта 2018 | 20:00
oldcitizen: Песков прямо соловьём разливался, что России нужна оппозиция. Только почему-то вылезет наружу оппозиционер, заявит о себе, так его либо на мосту застрелят либо срок дадут, чтобы не мог баллотироваться. Иезуитская логика у Кремля.
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 20:01
oldcitizen: " А все госдеповские печеньки посчитали. Кому и сколько выплачено за продажу России. "
А сколько и кому выплачено за продажу Байкала пригожинские не знают? или знают, но просят не публиковать?
"Россияне могут уже прощаться с Байкалом. Путин продал его Китаю. Речь идет о прокладке трубопровода длиной свыше 1 тыс км от Байкала, через территорию Монголии, далее в пустыню Гоби до китайской провинции Ганьсу " (с)
blahovdav 29 марта 2018 | 20:00
patrik04: Алексей Навальный опустил К.Собчак и Г.Явлинского в глазах кураторов по России из Госдепартамента /// Патька, я понимаю, что путлеровские свинки жизни не представляют жизни без хозяина: тот и помоев по 11.80 подбросит, то пнет по жирным дупам ласково. Но есть люди и нации, которые не прогибаются , как плешивка под басмача в трениках прогнулась и не все покупается...
aleks_3310 29 марта 2018 | 20:21
patrik04: Чё за бред патрикевна несешь? Не мог Песков произнести даже фамилию Навальный! Ну не должен он быть впереди шефа. Или уже почуял воздух перемен?
zemljanka 29 марта 2018 | 19:43
Осторожничает.
Вдруг спалился...
danko_klisma 29 марта 2018 | 19:41
aorswen: рылосвин.
a_i_zhukov 29 марта 2018 | 19:46
ПЕСКОВО-струйный аппарат
danko_klisma 29 марта 2018 | 19:48
a_i_zhukov: пятно на морде.
boooben 29 марта 2018 | 20:13
А кому пришла в голову мысль этого дурачка куда-то приглашать и задавать вопросы? Он же просто "пургу гонит", а не озвучивает "высочайшее мнение". Поэтому гнать его нужно было пинками под зад.
timwlad69 29 марта 2018 | 20:27
Молодёжь откровенна в отношениях по причине своего естественного максимализма естественного отсутствия почтения перед авторитетом и статусом и потому и ответы должны быть откровенны не взирая на статус.
Потому и называют поведение детским когда отсутствует почтение перед статусом и цензуры в вопросах и ответах.
А вот дебилов называют дебилами и дураков дураками не сравнивая с детьми, но с генетическими особенностями в развитии.
Так что ты odobryam_s дебил по причине генетики,но не возраста.
Это случается когда власть династий и по этому поводу инцеста для сохранения власти этих династий и тогда рождаются дебилы,что стало генетической особенностью,англичан, немцев и евреев,как и французов.
В России тоже самое призошло при еврейской большевитской власти где евреи на инцесте наплодили дебилов в попытках сохранить власть в России ,Тоже самое произошло и с немцами.
Потому немцы и евреи и приняли законы на государственном уроване закрепляя власть только немцев и евреев и навязывают это по всюду на основе сохранения национальных культур навязывая себя как единственных носителей знаний и мудрости ликвидируя образование по всюду где процветает немецкая и еврейская культура нацзма с террором против местного населения. Причём кровавого террора. Случай с авариями и поджогами это дело рук еврейских и немецких общин и сект.,но у себя в Израиле и в Германии евреи гнобят любую культуру кроме культивирования немецкой и еврейской нации над другими.
Тому подтверждение вчерашнее выступлении генетически дебильных евреев на Эхо Москвы члена Федерального Совета где во главе генетически дебильная хохлушка и дебила генетического главы МЧС в Кемерово.
lenin3 29 марта 2018 | 19:35
Что Письков,что его начальник хорошо отвечают только на заранее одобренные вопросы...
odobryam_s 29 марта 2018 | 19:37
lenin3: А потом верещать о "происках из вне для дискредитации власти".... Уж кто позорит власть сильнее и активнее, чем они сами....
sadda 29 марта 2018 | 19:36
Песков, ты бы лучше рассказал сколько бабла отвалили твоей жене Навке на дорогущее ледовое шоу Руслан и Людмила. Не хилых ты ей спонсоров подогнал - Сбербанк и госпредприятие Транснефть.
А потом будете с Навкой рассказывать на какие шишы живете на уровне олигархов, типа бизнесвуман она крутая......
gvs 29 марта 2018 | 19:37
Позориться от имени Путина как то менее напряжно, чем позориться лично от себя ))))
askol2016 29 марта 2018 | 19:38
Нарциссы разные бывают. Один нарцисс выстроил вертикаль абсолютной и грабительский власти, и вверг страну в изоляцию. А другой нарцисс установит в стране демократическое и справедливое устройство общества.
vilingrad 29 марта 2018 | 19:38
Позвольте выступить от имени самого большого лжеца...
abuvgrobu 29 марта 2018 | 19:39
Боится, что пурги изрядно нанес ?..
sadda 29 марта 2018 | 19:39
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли."
x_signal 29 марта 2018 | 19:40
Где-нибудь уже выложили эту запись?
fleischwolf 29 марта 2018 | 20:56
x_signal: http://mbk.sobchakprotivvseh.ru/suzhet/navalnyj-egoist-yavlinskij/
alex55 29 марта 2018 | 19:40
Ну конечно, должность пресс секретаря не предусматривает возможность публикации его выступлений. Если кто не понял....
zemljanka 29 марта 2018 | 19:41
Молодцы студенты!
Тянули за язык.
Струсил таракашечка...
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 19:44
Неужели кто то читает эту пургу, там информации ноль, одна вода , моль она и есть моль, без лица, без собственного мнения ...
sparky 29 марта 2018 | 19:44
Чего Песков так напугался? Может лишнее что выпалил, и барин опять про него гадость скажет?
jekajeka 29 марта 2018 | 19:47
а от денег он, часом, не отказался?
sitkevich59 29 марта 2018 | 19:59
jekajeka: +100500!!!!!!
rolar 29 марта 2018 | 19:49
А в чем Песков не прав. Навральный влюбленный в себя политлох, Явлинский политтруп. А вопросы задавать это да, они бы так резво на экзаменах отвечали бы . а то языки в жопу засовывают, когда отвечать надо.
puteshestvennik 29 марта 2018 | 19:54
rolar: Не прав в том что не хочет публиковать запись. Однако уверен что все желающие скоро ознакомится. И вы явно никогда не были на экзаменах в ВШЭ. Видимо только в ВПШ.
greeg1 29 марта 2018 | 19:52
Ух ты батюськи. Димон то какой у нас стеснительный оказывается.
klink 29 марта 2018 | 19:53
На счёт нарцисса и эгоиста очень точно.
sab171 29 марта 2018 | 20:05
Несет такую пургу, кто ему это поручил? Ну не я же.
shmuel63 29 марта 2018 | 20:05
Надеюсь, что он, в отличие от своей дочери,в своем выступлении хотя бы не путал производство судов с судопроизводством.
tks 29 марта 2018 | 20:18
shmuel63: Как раз именно этого он и боится. Что спутает, в процессе пурги...
tks 29 марта 2018 | 20:09
Пресс-секретарь боится собственных слов??
Как интересно!!
max3446 29 марта 2018 | 20:09
Двери США для новых дипломатов открыты, ограничений по числу российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
«Очевидно, мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от иностранных агентов спецслужб, в этом случае российских. С точки зрения принятия российских дипломатов, наши двери еще открыты. У нас нет ограничений по числу принимаемых российских дипломатов в США. Российское правительство имеет такие ограничения по числу персонала в наших дипмиссиях», — сказал американский чиновник.
Быстро же пендосы обделались с высылкой и включили заднюю передачу. А может поняли что Британия сама Скрипаля отравила
aleks_3310 29 марта 2018 | 20:14
А где посмотреть то, что Песков не хочет что бы мы видели?
Дайте ссылочку, ну пож...
nik1225 29 марта 2018 | 20:16
Я поражаюсь, а что такое Песков, что он предлагает что и кому публиковать или нет и который дает оценку тому же Навальному которого он и мизинца не стоит, а почему он не дает оценку никому с руководства страны или среди них одни добропорядочные, профессиональные и некоррумпированные чиновники!?
addi 29 марта 2018 | 20:43
А с какого это перепугу ? Шеф надрал уши ? Чего--то ляпнул не то ?...
katvit 29 марта 2018 | 20:44
"Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики"
Эти ребята хоть что-то в интернете смыслят?
Да его выступление уже растиражированно по всему интернету.