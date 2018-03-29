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Эксклюзив Эха 19:31, 29 марта 2018

Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики. Об этом сообщает «МБХ медиа». Как рассказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Сергей Корзун, студенты задавали Пескову довольно острые вопросы о ситуации в Кемерове и об Алексее Навальном. По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист. Григория Явлинского Песков назвал «похоронником нашей оппозиции», хотя и очень умным человеком.

Комментарии

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odobryam_s 29 марта 2018 | 19:33

«….. или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: "Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить".

Гоголь Н.В. «Мертвые души»

meister_luvin 29 марта 2018 | 19:33

odobryam_s:

Влип, очкарик!!!

aorswen 29 марта 2018 | 19:34

писюк, опять дурачком прикидываешься? )) сейчас век смартфонов и интернета. чотытам шефа спалил штоле, и ссышь теперь? ))

testmeter 29 марта 2018 | 19:38

aorswen: Или пургу гнал - стесняется теперь

patrik04 29 марта 2018 | 19:39

По словам пресс-секретаря, Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, потому что он нарцисс и эгоист...

Я с этим не согласен, эгоизм и нарциссизм не являются первопричиной "бойкота оппозиции", тут всё предельно прагматично и понятно - Алексей Навальный опустил К.Собчак и Г.Явлинского в глазах кураторов по России из Госдепартамента США. Только бизнес, ничего личного.

gordy 29 марта 2018 | 19:43

"Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики"

Был "выпимши" и откровенен до неприличия?

(комментарий скрыт)

duch_nic 29 марта 2018 | 19:56

Я прочитал текст в МБХ-медиа. А где там про "просил не публиковать"?

А что, имя Сергея Корзуна на Эхе больше не под запретом? )

duch_nic 29 марта 2018 | 20:00

//Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики//
Эхо врёт!
С.Корзун: «Официальной записи этого эфира нет, и Высшая школа экономики публиковать ее не будет, но никто не запрещал присутствующим вести свои записи».

ignachio 29 марта 2018 | 20:05

Зачем этот Песков вообще выступал перед студентами? У него должность чисто техническая, его никто не избирал, он не член правительства. Может пробует себя в амплуа М.Задорнова?

oldcitizen 29 марта 2018 | 19:52

patrik04: Алексей Навальный опустил ... в глазах кураторов по России из Госдепа США
==========================================
Блин, ну ничего нового придумать не могут! А все госдеповские печеньки посчитали. Кому и сколько выплачено за продажу России. Удивительно информированные архаровцы пригожинские. Непосредственно из Госдепа получают сведения. Ну везде у Пригожина свои люди! Прямо, Талейран, только с подмоченной биографией.

pro_hanov 29 марта 2018 | 20:00

oldcitizen: Песков прямо соловьём разливался, что России нужна оппозиция. Только почему-то вылезет наружу оппозиционер, заявит о себе, так его либо на мосту застрелят либо срок дадут, чтобы не мог баллотироваться. Иезуитская логика у Кремля.

archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 20:01

oldcitizen: " А все госдеповские печеньки посчитали. Кому и сколько выплачено за продажу России. "

А сколько и кому выплачено за продажу Байкала пригожинские не знают? или знают, но просят не публиковать?
"Россияне могут уже прощаться с Байкалом. Путин продал его Китаю. Речь идет о прокладке трубопровода длиной свыше 1 тыс км от Байкала, через территорию Монголии, далее в пустыню Гоби до китайской провинции Ганьсу " (с)

blahovdav 29 марта 2018 | 20:00

patrik04: Алексей Навальный опустил К.Собчак и Г.Явлинского в глазах кураторов по России из Госдепартамента /// Патька, я понимаю, что путлеровские свинки жизни не представляют жизни без хозяина: тот и помоев по 11.80 подбросит, то пнет по жирным дупам ласково. Но есть люди и нации, которые не прогибаются , как плешивка под басмача в трениках прогнулась и не все покупается...

aleks_3310 29 марта 2018 | 20:21

patrik04: Чё за бред патрикевна несешь? Не мог Песков произнести даже фамилию Навальный! Ну не должен он быть впереди шефа. Или уже почуял воздух перемен?

zemljanka 29 марта 2018 | 19:43

Осторожничает.
Вдруг спалился...

danko_klisma 29 марта 2018 | 19:41

aorswen: рылосвин.

a_i_zhukov 29 марта 2018 | 19:46

ПЕСКОВО-струйный аппарат

danko_klisma 29 марта 2018 | 19:48

a_i_zhukov: пятно на морде.

boooben 29 марта 2018 | 20:13

А кому пришла в голову мысль этого дурачка куда-то приглашать и задавать вопросы? Он же просто "пургу гонит", а не озвучивает "высочайшее мнение". Поэтому гнать его нужно было пинками под зад.

timwlad69 29 марта 2018 | 20:27


Молодёжь откровенна в отношениях по причине своего естественного максимализма естественного отсутствия почтения перед авторитетом и статусом и потому и ответы должны быть откровенны не взирая на статус.
Потому и называют поведение детским когда отсутствует почтение перед статусом и цензуры в вопросах и ответах.
А вот дебилов называют дебилами и дураков дураками не сравнивая с детьми, но с генетическими особенностями в развитии.
Так что ты odobryam_s дебил по причине генетики,но не возраста.
Это случается когда власть династий и по этому поводу инцеста для сохранения власти этих династий и тогда рождаются дебилы,что стало генетической особенностью,англичан, немцев и евреев,как и французов.
В России тоже самое призошло при еврейской большевитской власти где евреи на инцесте наплодили дебилов в попытках сохранить власть в России ,Тоже самое произошло и с немцами.
Потому немцы и евреи и приняли законы на государственном уроване закрепляя власть только немцев и евреев и навязывают это по всюду на основе сохранения национальных культур навязывая себя как единственных носителей знаний и мудрости ликвидируя образование по всюду где процветает немецкая и еврейская культура нацзма с террором против местного населения. Причём кровавого террора. Случай с авариями и поджогами это дело рук еврейских и немецких общин и сект.,но у себя в Израиле и в Германии евреи гнобят любую культуру кроме культивирования немецкой и еврейской нации над другими.

Тому подтверждение вчерашнее выступлении генетически дебильных евреев на Эхо Москвы члена Федерального Совета где во главе генетически дебильная хохлушка и дебила генетического главы МЧС в Кемерово.

lenin3 29 марта 2018 | 19:35

Что Письков,что его начальник хорошо отвечают только на заранее одобренные вопросы...

odobryam_s 29 марта 2018 | 19:37

lenin3: А потом верещать о "происках из вне для дискредитации власти".... Уж кто позорит власть сильнее и активнее, чем они сами....

sadda 29 марта 2018 | 19:36

Песков, ты бы лучше рассказал сколько бабла отвалили твоей жене Навке на дорогущее ледовое шоу Руслан и Людмила. Не хилых ты ей спонсоров подогнал - Сбербанк и госпредприятие Транснефть.
А потом будете с Навкой рассказывать на какие шишы живете на уровне олигархов, типа бизнесвуман она крутая......

gvs 29 марта 2018 | 19:37

Позориться от имени Путина как то менее напряжно, чем позориться лично от себя ))))

askol2016 29 марта 2018 | 19:38

Нарциссы разные бывают. Один нарцисс выстроил вертикаль абсолютной и грабительский власти, и вверг страну в изоляцию. А другой нарцисс установит в стране демократическое и справедливое устройство общества.

vilingrad 29 марта 2018 | 19:38

Позвольте выступить от имени самого большого лжеца...

abuvgrobu 29 марта 2018 | 19:39

Боится, что пурги изрядно нанес ?..

sadda 29 марта 2018 | 19:39

Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли."

x_signal 29 марта 2018 | 19:40

Где-нибудь уже выложили эту запись?

fleischwolf 29 марта 2018 | 20:56

x_signal: http://mbk.sobchakprotivvseh.ru/suzhet/navalnyj-egoist-yavlinskij/

alex55 29 марта 2018 | 19:40

Ну конечно, должность пресс секретаря не предусматривает возможность публикации его выступлений. Если кто не понял....

zemljanka 29 марта 2018 | 19:41

Молодцы студенты!
Тянули за язык.
Струсил таракашечка...

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 19:44

Неужели кто то читает эту пургу, там информации ноль, одна вода , моль она и есть моль, без лица, без собственного мнения ...

sparky 29 марта 2018 | 19:44

Чего Песков так напугался? Может лишнее что выпалил, и барин опять про него гадость скажет?

jekajeka 29 марта 2018 | 19:47

а от денег он, часом, не отказался?

sitkevich59 29 марта 2018 | 19:59

jekajeka: +100500!!!!!!

rolar 29 марта 2018 | 19:49

А в чем Песков не прав. Навральный влюбленный в себя политлох, Явлинский политтруп. А вопросы задавать это да, они бы так резво на экзаменах отвечали бы . а то языки в жопу засовывают, когда отвечать надо.

puteshestvennik 29 марта 2018 | 19:54

rolar: Не прав в том что не хочет публиковать запись. Однако уверен что все желающие скоро ознакомится. И вы явно никогда не были на экзаменах в ВШЭ. Видимо только в ВПШ.

greeg1 29 марта 2018 | 19:52

Ух ты батюськи. Димон то какой у нас стеснительный оказывается.

klink 29 марта 2018 | 19:53

На счёт нарцисса и эгоиста очень точно.

sab171 29 марта 2018 | 20:05

Несет такую пургу, кто ему это поручил? Ну не я же.

shmuel63 29 марта 2018 | 20:05

Надеюсь, что он, в отличие от своей дочери,в своем выступлении хотя бы не путал производство судов с судопроизводством.

tks 29 марта 2018 | 20:18

shmuel63: Как раз именно этого он и боится. Что спутает, в процессе пурги...

tks 29 марта 2018 | 20:09

Пресс-секретарь боится собственных слов??
Как интересно!!

max3446 29 марта 2018 | 20:09

Двери США для новых дипломатов открыты, ограничений по числу российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

«Очевидно, мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от иностранных агентов спецслужб, в этом случае российских. С точки зрения принятия российских дипломатов, наши двери еще открыты. У нас нет ограничений по числу принимаемых российских дипломатов в США. Российское правительство имеет такие ограничения по числу персонала в наших дипмиссиях», — сказал американский чиновник.

Быстро же пендосы обделались с высылкой и включили заднюю передачу. А может поняли что Британия сама Скрипаля отравила

aleks_3310 29 марта 2018 | 20:14

А где посмотреть то, что Песков не хочет что бы мы видели?
Дайте ссылочку, ну пож...

nik1225 29 марта 2018 | 20:16

Я поражаюсь, а что такое Песков, что он предлагает что и кому публиковать или нет и который дает оценку тому же Навальному которого он и мизинца не стоит, а почему он не дает оценку никому с руководства страны или среди них одни добропорядочные, профессиональные и некоррумпированные чиновники!?

addi 29 марта 2018 | 20:43

А с какого это перепугу ? Шеф надрал уши ? Чего--то ляпнул не то ?...

katvit 29 марта 2018 | 20:44

"Песков попросил не публиковать запись его выступления в Высшей школе экономики"
Эти ребята хоть что-то в интернете смыслят?
Да его выступление уже растиражированно по всему интернету.

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