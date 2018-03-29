Профессор ВШЭ Корзун: Песков довольно откровенно отвечал на вопросы студентов ВШЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков довольно откровенно отвечал на вопросы студентов Высшей школы экономики в рамках ток-шоу «В точку», отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор ВШЭ, академический руководитель программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун.

«Дмитрий Сергеевич был довольно откровенен со студентами. Студенты меня как преподавателя порадовали своими вопросами, которые были из самых разных областей, начиная от сбривания усов в свое время Дмитрием Сергеевичем, и через его различные выражения, которые он позволял себе в разных эфирах», — рассказал он.

По словам С.Корзуна, студенты в ходе встречи задавали вопросы о политике Алексее Навальном, а также об обвинениях в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Разговор носил «доверительный» характер и Д.Песков был «довольно расслаблен» в ходе встречи, отметил С.Корзун.

«Как мне показалось, он позволил себе несколько больше высказаться в этой беседе, чем он обычно высказывается на брифингах и пресс-конференциях», — добавил он.

С.Корзун также сообщил, что ВШЭ не будет публиковать официальную запись эфира.

«Официальной записи этого эфира нет, и Высшая школа экономики публиковать ее не будет, но никто не запрещал присутствующим вести свои записи», — добавил он.