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Эксклюзив Эха 19:12, 29 марта 2018

Профессор ВШЭ Корзун: Песков довольно откровенно отвечал на вопросы студентов ВШЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков довольно откровенно отвечал на вопросы студентов Высшей школы экономики в  рамках ток-шоу «В точку», отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор ВШЭ, академический руководитель программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун.

«Дмитрий Сергеевич был довольно откровенен со студентами. Студенты меня как преподавателя порадовали своими вопросами, которые были из самых разных областей, начиная от сбривания усов в свое время Дмитрием Сергеевичем, и через его различные выражения, которые он позволял себе в разных эфирах», — рассказал он.

По словам С.Корзуна, студенты в ходе встречи задавали вопросы о политике Алексее Навальном, а также об обвинениях в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Разговор носил «доверительный» характер и Д.Песков был «довольно расслаблен» в ходе встречи, отметил С.Корзун.

«Как мне показалось, он позволил себе несколько больше высказаться в этой беседе, чем он обычно высказывается на брифингах и пресс-конференциях», — добавил он.

С.Корзун также сообщил, что ВШЭ не будет публиковать официальную запись эфира.

«Официальной записи этого эфира нет, и Высшая школа экономики публиковать ее не будет, но никто не запрещал присутствующим вести свои записи», — добавил он.

Комментарии

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ostapbey 29 марта 2018 | 19:15

Корзун намекнул что на инаугурации пургу будет нести не Песков..
Даже.

metslag 29 марта 2018 | 19:27

ostapbey: Немцы спасли российских детей.

Посольство РФ в Германии заинтересовалось аварийным автобусом с детьми из Калининграда - прошедшим "все проверки ГИБДД", но задержанным под Берлином

Накануне полиция Берлина сообщила в Facebook, что в понедельник, 26 марта, задержала на автобане при выезде из столицы неисправный туристический автобус, который перевозил почти 40 детей и подростков из России, возвращавшихся на родину. После прохождения проверки выяснилось, что у автобуса имеются существенные технические дефекты - не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что была установлена высокая опасность возгорания.

Следовавшие автобусом дети и подростки были размещены в отеле, сообщили в полиции. Таким образом, возникла задержка в их отправке на родину. Водитель должен был оплатить гарантийный депозит. В пресс-релизе отдельно указана реакция учительницы, которая сопровождала маленьких россиян и выразила свое непонимание мерами немецких правоохранителей, которые сочла чрезмерными в связи с такими "мелкими" дефектами.

Автобус, шокировавший полицию Берлина, ранее прошел все проверки ГИБДД

ura_123 29 марта 2018 | 19:19

Довольно откровенно и пескофф???
Несовместимые вещи,практически диаметрально противоположные.

greeg1 29 марта 2018 | 19:19

Удобные студенты задавали только удобные вопросы. Поэтому песков был так откровенен.

alo0000 29 марта 2018 | 19:20

"Довольно откровенно" и "несколько больше". То есть - метель.

(комментарий скрыт)

greeg1 29 марта 2018 | 19:23

Димон ответь мне так же откровенно на один вопрос: У кого быстрее нервы сдадут у путина или у его челяди?

(комментарий скрыт)

sadda 29 марта 2018 | 19:28

Песков ходячая реклама путинской коррупции - на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха.

krs_sk 29 марта 2018 | 19:32

Сбривание усов, лобки слуцкаго - интеллектуальные разговоры о главном )

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