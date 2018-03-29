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19:04, 29 марта 2018

Российские судьи будут среди участников чемпионата мира по футболу в России

Приглашение домашний чемпионат мира получил рефери Сергей Карасев и два ассистента, с которыми он работает давно – Тихон Калугин и Антон Аверьянов. По сути эта бригада – единственная в нашей стране, которая регулярно обслуживают международные матчи. Карасев работал на Олимпийских Играх в Бразилии и чемпионате Европы 2016 года во Франции, а вот на бразильском чемпионате мира 2014 году ни одного российского арбитра не было. Всего чемпионат мира будут обслуживать 36 арбитров и 63 ассистента. Из этих больше чем трех десятков 10 представляют Европу.

По шесть судей будут направлены от африканского континента, южной Америки и Азии. Британские судьи , напртив в Россию не приедут, причем впервые в истории, а единственной страной, которая делегирует больше одного арбитра стали совсем не футбольные США.

Чемпионат Мира пройдет с в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:09

С нетерпением ждем этого праздника!

mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 19:35

dobro_vam_v_dom: -С нетерпением ждем
-давно не видел Спартак -Цска?

gvs 29 марта 2018 | 19:10

Судьи будут представлять Басманный и Усть-Лабинский суды )))

alo0000 29 марта 2018 | 19:17

Надо было из Верховного Суда кого-нибудь направить. Кубок был бы наш.

ed10075 29 марта 2018 | 19:19

Пугающий заголовок. Еще там не хватало отечественного "басманного правосудия".


dirizhabli 29 марта 2018 | 19:24

Исходя из нарастающей негативной ситуации, как бы этим судьям не пришлось проводить ЧМ в одиночестве.

sokal123 29 марта 2018 | 19:24

Неужели еще будет ЧМ .?

don_ballon 29 марта 2018 | 19:29

"Не футбольные США"? Ау, давно футбольные! Профессиональная лига МЛС существует давно и очень прибыльна. Накал борьбы в чемпионате США велик, трибуны огромных стадионов заполены до отказа, есть студенческая лига, приток новых талантов, родители охотно отдают детей "на соккер" и популярность его набирает обороты. Всё это в отличие от "футбольной" России. Разумеется, что сборная США уж никак не слабее российской. Конечно, баскет, хоккей и бейсбол в СЩА популярнее соккера, но это не значит, что США не футбольная страна.

advokat52 advokat 29 марта 2018 | 19:54

а вот и шанс попасть в полуфинал

rufat 29 марта 2018 | 20:07

Надо чтобы Карасев и бригада судили все наши матчи,в тч финал с нашим участием.Пусть Лавров срочно организует гражданство Абхазии или Южной Осетии им

zik14 29 марта 2018 | 20:09

А англичан выкинули из судейской бригады))) Позаражают тут все своими новичками...

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