Российские судьи будут среди участников чемпионата мира по футболу в России
Приглашение домашний чемпионат мира получил рефери Сергей Карасев и два ассистента, с которыми он работает давно – Тихон Калугин и Антон Аверьянов. По сути эта бригада – единственная в нашей стране, которая регулярно обслуживают международные матчи. Карасев работал на Олимпийских Играх в Бразилии и чемпионате Европы 2016 года во Франции, а вот на бразильском чемпионате мира 2014 году ни одного российского арбитра не было. Всего чемпионат мира будут обслуживать 36 арбитров и 63 ассистента. Из этих больше чем трех десятков 10 представляют Европу.
По шесть судей будут направлены от африканского континента, южной Америки и Азии. Британские судьи , напртив в Россию не приедут, причем впервые в истории, а единственной страной, которая делегирует больше одного арбитра стали совсем не футбольные США.
Чемпионат Мира пройдет с в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
Комментарии11
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dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:09
С нетерпением ждем этого праздника!
mordechai_blinchikov 29 марта 2018 | 19:35
dobro_vam_v_dom: -С нетерпением ждем
-давно не видел Спартак -Цска?
gvs 29 марта 2018 | 19:10
Судьи будут представлять Басманный и Усть-Лабинский суды )))
alo0000 29 марта 2018 | 19:17
Надо было из Верховного Суда кого-нибудь направить. Кубок был бы наш.
ed10075 29 марта 2018 | 19:19
Пугающий заголовок. Еще там не хватало отечественного "басманного правосудия".
dirizhabli 29 марта 2018 | 19:24
Исходя из нарастающей негативной ситуации, как бы этим судьям не пришлось проводить ЧМ в одиночестве.
sokal123 29 марта 2018 | 19:24
Неужели еще будет ЧМ .?
don_ballon 29 марта 2018 | 19:29
"Не футбольные США"? Ау, давно футбольные! Профессиональная лига МЛС существует давно и очень прибыльна. Накал борьбы в чемпионате США велик, трибуны огромных стадионов заполены до отказа, есть студенческая лига, приток новых талантов, родители охотно отдают детей "на соккер" и популярность его набирает обороты. Всё это в отличие от "футбольной" России. Разумеется, что сборная США уж никак не слабее российской. Конечно, баскет, хоккей и бейсбол в СЩА популярнее соккера, но это не значит, что США не футбольная страна.
advokat52 advokat 29 марта 2018 | 19:54
а вот и шанс попасть в полуфинал
rufat 29 марта 2018 | 20:07
Надо чтобы Карасев и бригада судили все наши матчи,в тч финал с нашим участием.Пусть Лавров срочно организует гражданство Абхазии или Южной Осетии им
zik14 29 марта 2018 | 20:09
А англичан выкинули из судейской бригады))) Позаражают тут все своими новичками...