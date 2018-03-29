Российские судьи будут среди участников чемпионата мира по футболу в России

Приглашение домашний чемпионат мира получил рефери Сергей Карасев и два ассистента, с которыми он работает давно – Тихон Калугин и Антон Аверьянов. По сути эта бригада – единственная в нашей стране, которая регулярно обслуживают международные матчи. Карасев работал на Олимпийских Играх в Бразилии и чемпионате Европы 2016 года во Франции, а вот на бразильском чемпионате мира 2014 году ни одного российского арбитра не было. Всего чемпионат мира будут обслуживать 36 арбитров и 63 ассистента. Из этих больше чем трех десятков 10 представляют Европу.

По шесть судей будут направлены от африканского континента, южной Америки и Азии. Британские судьи , напртив в Россию не приедут, причем впервые в истории, а единственной страной, которая делегирует больше одного арбитра стали совсем не футбольные США.

Чемпионат Мира пройдет с в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.