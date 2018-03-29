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Эксклюзив Эха 19:02, 29 марта 2018

Директор мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился по собственному желанию

Об этом РБК сообщили в пресс-службе местной администрации. Глава округа Денис Лебедев на своей странице в Фейсбуке написал, что новый руководитель полигона будет представлен 2-го апреля. Он также добавил, что расширение свалки не планируется.

Протесты против свалки под Коломной начались 25-го марта, когда местные жители перекрыли дорогу мусоровозам, которые направлялись на полигон. Люди жаловались на сильный запах и рассказывали, что дети плохо себя чувствуют. Подъезд мусоровозов к полигону до сих пор перекрыт.

«Нам не нужен второй Волоколамск», — сказал «Эху Москвы» активист Вячеслав Егоров.

Комментарии

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kinnlade 29 марта 2018 | 19:05

Директор это всего лишь стрелочник и от него вряд ли что зависит, а вот хозяина за яйца подержать не помешало бы

dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:07

Куда жители Коломны предлагают девать произведенный ими мусор? В Саратов?

kottigr1 29 марта 2018 | 19:20

dobro_vam_v_dom: Куда жители Коломны предлагают девать произведенный ими мусор?
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Надо мусор свозить в Москву на Красную площадь.. Мигом мусороперерабатывающие заводы начнут строить, как с народом одним воздухом подышат..

efilika 29 марта 2018 | 20:09

dobro_vam_v_dom: ты вопрос власти переадресуй - когда будут мусороперерабатывающие заводы, как в Европе?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 19:08

Ну хоть дали уволиться, а не посадили

ed10075 29 марта 2018 | 19:09

Директор сделал правильные выводы и вовремя "отскочил".
Быть Фунтом и "сидеть при всех режимах" сегодня не прибыльно и не почетно.

alo0000 29 марта 2018 | 19:15

Поехал покупать футбольный клуб испанской третьей лиги. Будет превращать его в Челси.

mobile_actor 29 марта 2018 | 19:38

Решил сам уйти, пока его, как в Кемерове, не сделали стрелочником, ответственным за проблемы,

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