Директор мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился по собственному желанию
Об этом РБК сообщили в пресс-службе местной администрации. Глава округа Денис Лебедев на своей странице в Фейсбуке написал, что новый руководитель полигона будет представлен 2-го апреля. Он также добавил, что расширение свалки не планируется.
Протесты против свалки под Коломной начались 25-го марта, когда местные жители перекрыли дорогу мусоровозам, которые направлялись на полигон. Люди жаловались на сильный запах и рассказывали, что дети плохо себя чувствуют. Подъезд мусоровозов к полигону до сих пор перекрыт.
«Нам не нужен второй Волоколамск», — сказал «Эху Москвы» активист Вячеслав Егоров.
Комментарии8
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kinnlade 29 марта 2018 | 19:05
Директор это всего лишь стрелочник и от него вряд ли что зависит, а вот хозяина за яйца подержать не помешало бы
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:07
Куда жители Коломны предлагают девать произведенный ими мусор? В Саратов?
kottigr1 29 марта 2018 | 19:20
dobro_vam_v_dom: Куда жители Коломны предлагают девать произведенный ими мусор?
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Надо мусор свозить в Москву на Красную площадь.. Мигом мусороперерабатывающие заводы начнут строить, как с народом одним воздухом подышат..
efilika 29 марта 2018 | 20:09
dobro_vam_v_dom: ты вопрос власти переадресуй - когда будут мусороперерабатывающие заводы, как в Европе?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 19:08
Ну хоть дали уволиться, а не посадили
ed10075 29 марта 2018 | 19:09
Директор сделал правильные выводы и вовремя "отскочил".
Быть Фунтом и "сидеть при всех режимах" сегодня не прибыльно и не почетно.
alo0000 29 марта 2018 | 19:15
Поехал покупать футбольный клуб испанской третьей лиги. Будет превращать его в Челси.
mobile_actor 29 марта 2018 | 19:38
Решил сам уйти, пока его, как в Кемерове, не сделали стрелочником, ответственным за проблемы,