Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики
Студенты задали пресс-секретарю президента очень острые вопросы, рассказал «Эху Москвы» профессор высшей школы экономики Сергей Корзун.
Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось, отметил Сергей Корзун.
Комментарии17
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dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:04
Про Навку спросили?
aorswen 29 марта 2018 | 19:07
усатая мразь, когда дочку на родину? страдает она в парижах
evgolius7 29 марта 2018 | 19:11
Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики
Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось....
А какое отношение имеет Песков к науке?
Хоть каким боком он причастен к науке?
Думаю, что он просил студентов нарисовать ракету с непредсказуемой траекторией....секретной....
sir_charlie 29 марта 2018 | 19:34
evgolius7: так и вшивка к науке отношения не имеет
compare 29 марта 2018 | 19:05
"очень острые"? неужели,спрашивали,который час?
tks 29 марта 2018 | 19:28
compare: Ага: "как пройти в библиотеку?" типа ;)))
post_v 29 марта 2018 | 19:05
"В этом деле очевидные признаки провокации", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
два сапога пара - "пургонос" и "плавун в проруби"
gvs 29 марта 2018 | 19:07
Студенты задали очень острые вопросы и получили очень тупые ответы )))
uhovostro 29 марта 2018 | 19:10
gvs: Любимыми ответами Пескова всегда были : "Мы не в курсе", "Мы не считаем этот вопрос важным", "Мы не рассматривали эту проблему", "Без комментариев"...
oneoretwo 29 марта 2018 | 19:10
Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось...
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а чё так ? про часы с яхтой интересовались ?
sokal123 29 марта 2018 | 19:14
Представляю какая интересная беседа была .. Мямлит и врет и все.
y3emen1 29 марта 2018 | 19:23
пурга из песка замела просторы ВШЭ
tks 29 марта 2018 | 19:26
Зачистку перед встречей провели успешно?
sadda 29 марта 2018 | 19:31
Пургоносец пошел в люди. Донести до них свою пургу.
sproter 29 марта 2018 | 19:38
Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики, после чего по привычке заявил, что никаких встреч со студентами не проводилось и про ВШЭ он ничего не слышал.
sergoder172 29 марта 2018 | 19:38
Они ему - острые вопросы. А он им - стандартные ответы: и ничего-то я не знаю, и вообще я холуй паршивый при царе!
sadda 29 марта 2018 | 19:53
"Со скошенными к носу от постоянного вранья глазами." М. Булгаков
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Прям про Пескова.