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Эксклюзив Эха 19:02, 29 марта 2018

Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики

Студенты задали пресс-секретарю президента очень острые вопросы, рассказал «Эху Москвы» профессор высшей школы экономики Сергей Корзун.

Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось, отметил Сергей Корзун.

Комментарии

17

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dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:04

Про Навку спросили?

aorswen 29 марта 2018 | 19:07

усатая мразь, когда дочку на родину? страдает она в парижах

evgolius7 29 марта 2018 | 19:11

Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики
Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось....

А какое отношение имеет Песков к науке?
Хоть каким боком он причастен к науке?
Думаю, что он просил студентов нарисовать ракету с непредсказуемой траекторией....секретной....

sir_charlie 29 марта 2018 | 19:34

evgolius7: так и вшивка к науке отношения не имеет

compare 29 марта 2018 | 19:05

"очень острые"? неужели,спрашивали,который час?

tks 29 марта 2018 | 19:28

compare: Ага: "как пройти в библиотеку?" типа ;)))

post_v 29 марта 2018 | 19:05

"В этом деле очевидные признаки провокации", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

два сапога пара - "пургонос" и "плавун в проруби"

gvs 29 марта 2018 | 19:07

Студенты задали очень острые вопросы и получили очень тупые ответы )))

uhovostro 29 марта 2018 | 19:10

gvs: Любимыми ответами Пескова всегда были : "Мы не в курсе", "Мы не считаем этот вопрос важным", "Мы не рассматривали эту проблему", "Без комментариев"...

oneoretwo 29 марта 2018 | 19:10

Официальной записи беседы Дмитрия Пескова со студентами не велось...
------------------------------------
а чё так ? про часы с яхтой интересовались ?

sokal123 29 марта 2018 | 19:14

Представляю какая интересная беседа была .. Мямлит и врет и все.

(комментарий скрыт)

y3emen1 29 марта 2018 | 19:23

пурга из песка замела просторы ВШЭ

tks 29 марта 2018 | 19:26

Зачистку перед встречей провели успешно?

sadda 29 марта 2018 | 19:31

Пургоносец пошел в люди. Донести до них свою пургу.

sproter 29 марта 2018 | 19:38

Дмитрий Песков сегодня встретился со студентами высшей школы экономики, после чего по привычке заявил, что никаких встреч со студентами не проводилось и про ВШЭ он ничего не слышал.

sergoder172 29 марта 2018 | 19:38

Они ему - острые вопросы. А он им - стандартные ответы: и ничего-то я не знаю, и вообще я холуй паршивый при царе!

sadda 29 марта 2018 | 19:53

"Со скошенными к носу от постоянного вранья глазами." М. Булгаков
_______________________
Прям про Пескова.

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